Гороскоп на неделю 12-18 августа 2019 для всех знаков Зодиака довольно разный. Одних ждут приятные периоды в жизни, другим придется поработать над своим настроением, чтобы не испортить отношения с близкими. Читайте гороскоп на неделю 12-18 августа 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Овна

Четверг и пятница – благоприятный день для планирования важных дел, рабочих моментов, проведения совещаний и переговоров. На работе во второй половине недели вас ожидают приятные неожиданности. Не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим руководством.

Неделя подарит вам новые финансовые поступления, которые стоит сохранить на будущий отдых. Финансов будет хватать вдоволь и на путешествия, и на все, что вы решите приобрести. Астрологи рекомендуют Овнам позаботиться о зрении. Постарайтесь не подвергать глаза повышенных нагрузок, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора.

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Выходные проведите в кругу близких друзей. Приятное общение доставит массу удовольствий и поможет упорядочить свои мысли. Привести тревожные мысли в порядок и успокоить нервы поможет спорт и небольшие прогулки на свежем воздухе.

Благоприятный день: 13 августа

Неблагоприятный день: 17 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Тельца

Новая неделя подарит вам тягу к новым знаниям. Любая информация будет прекрасно усваиваться, а новое дело будет приносить большое удовольствие. В результате, вы без особого труда преодолеете нагрузку, которая упадет на ваши плечи. Также эта неделя станет удачной для командировок и деловых переговоров. С помощью большого желания и силы мысли, вы сможете добиться желаемого результата.

Если вы поссорились с любимым человеком, неделя предоставит великолепную возможность, чтобы помириться. Проблем со здоровьем не предвидится. На выходных можно устроить активный образ жизни. Это поможет направить энергию в нужное русло и избавиться от моральных нагрузок.

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Звезды советуют не сидеть дома, а развлекаться и получать новые впечатления. Посетите театр или сходите на концерт.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 17 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Близнецов

На этой неделе забудьте о работе и поищите вдохновение, ведь до рабочего выгорания вам рукой подать. Если вы так и не успели составить план, поставить цели, то данная неделя – именно для этого. Сядьте за рабочим столом и спокойно подумайте над тем, чего бы вы хотели достичь. Если вы никак не можете приступить к изучению иностранного языка – попросите друзей записаться с вами на курсы, если они также имеют за цель выучить язык. Планы, связанные с путешествиями, самообразованием и спортом – обязательно реализуются, если вы будете прикладывать хоть чуточку усилий.

В субботу у вас накопится множество дел, половина из которых – вам точно не нужна. Научитесь отсеивать то, что требует особого внимания от ненужного. Тратьте свою энергию и силы рационально. Если есть возможность, обратитесь за помощью к коллегам, или же к вашему партнеру, если это касается домашней работы. Вы сейчас очень уязвимы, а чрезмерная нагрузка сможет только ухудшить ваше психологическое здоровье.

Выходные проведите в комфорте и спокойствии. Откажитесь от вечерних прогулок, а свободное время посвятите разговору с родителями или просмотру культовых фильмов, которые напомнят вам ваше детство или юность.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Рака

На этой неделе у вас благоприятное время для совершения важных покупок. Это может быть машина, квартира, или новый дом. Во вторник рекомендуется активно провести время с друзьями. Не бойтесь просить поддержки у других, ведь самостоятельно вам не решить всех дел, которые у вас накопились.

Постарайтесь не терять поток энергии, который будет вам присущ всю неделю. Впрочем не теряйте самоконтроль – перед принятием важных решений, дайте себе минуту на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Если на выходных вы отправитесь в путь, вам может крупно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Льва

На этой неделе Львам стоит сделать что-то необычное и вырваться из рутины. Можете смело решиться на новый шаг в жизни. Для этого, вам не обязательно выходить из дома – важно лишь не засиживаться на месте.

На работе адекватно оценивайте свои возможности. Не берите работу, которую не успеете сделать, или которая вам будет не под силу. Перегрузка может плохо вылиться на вашем здоровье, а невыполненные обещания – на репутации.

На выходных Львам может не хватить чувствительности и гибкости в отношении своего избранника. Тем, у кого есть дети, стоит уделить достаточно внимания их развитию и отдыху.

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Девы

На этой неделе у вас довольно часто будет меняться настроение. Вам надо начать заниматься теми задачами, которые потребуют творческих мыслей. Девам нужно найти занятия, которые полностью будут направлять в приятное русло.

Также на этой неделе вам будет легко удаваться знакомство с людьми. Если вы отправитесь с друзьями после работы на кофе, вы встретите интересного человека, который впоследствии повлияет на вашу жизнь.

Если вас долгий период не покидают мысли о том, что вам нужно изменить что-то в своей жизни, то найдите несколько часов для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тщательно подумайте над тем, как все можно изменить, чтобы улучшить свою ситуацию.

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Весов

Не бойтесь, если в первой половине недели у вас возникнут финансовые трудности, к концу недели вам удастся найти выход из положения. С помощью друзей, вы найдете дополнительный источник доходов. Также не отказывайтесь от выгодных предложений по работе.

Всю неделю будьте осторожны с занятием спортом и физическим трудом, есть риск получить травму или пострадать от чрезмерного переутомления. Не изматывайте себя за один раз, лучше несколько раз пойдите в зал и разгрузите свои задачи.

В понедельник выполните все свои домашние дела, а в среду сделайте все незавершенные дела на работе, субботу – посвятите личным делам. Вас ожидает успех, а результат не заставит себя долго ждать.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Скорпиона

Не переживайте, если вам трудно будут даваться любые начинания. Уже со вторника все образуется и ваши дела пойдут в гору. Вы будете склонны к импульсивным решениям, поэтому лучше всего, если вы будете с кем-то советоваться. Лучший друг или ваш партнер помогут взглянуть на ситуацию с трезвым умом.

Пятница станет удачным днем для всех дел, связанных с законом и подписанием договорных обязательств. Вероятно, вы получите зарплату, или же значительную премию, в этот же день стоит делать все покупки. На выходных вас ожидает небольшое путешествие, которое принесет лишь положительные эмоции.

Выходные проведите дома за любимым фильмом или соберитесь с друзьями на пикник. Также уделите достаточно внимания вашему здоровью, ведь из-за неправильного питания, совсем скоро появятся нарушения ораганизма.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 15 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Стрельца

На этой неделе успех будет на вашей стороне. Если у вас есть нерешенные задачи или рабочие вопросы – новая неделя очень благоприятна для их решения. Поставьте себе новые задачи, но только те, которые можно выполнить в ближайшее время. От планов, которые могут подождать – лучше воздержаться.

На работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, ведь это может обернуться неприятными последствиями в будущем. Будьте осторожны в собственных высказываниях, чтобы не вызвать ссору. В начале недели вы встретите человека, с которым давно не виделись.

Финансовое положение не претерпит существенных изменений. Звезды рекомендуют пересмотреть свои расходы и уменьшить их там, где это возможно. Полезно будет заняться спортом, особенно на выходных. Выходные лучше всего посвятить работе по дому.

Благоприятный день: 17 августа

Неблагоприятный день: 14 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Козерога

На этой неделе уделите время себе полностью. Удачными будут занятия на самосовершенствование – медитация, чтение, аффирмации и установки. Займитесь совершенствованием своего жилища: купите новые элементы декора, купите новую тюль или приобретите красивые цветы в вазу. Козерогам без всяких трудностей будут получаться организаторские дела и задачи, и новые вызовы.

Для того, чтобы вы достигли весомых результатов в жизни, вам придется пойти на радикальные шаги. Просто перепаковать старые привычки в новую обертку не получится – придется меняться. Поэтому внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, ведь иначе хаос может не дать вам реализовать задуманное.

На Козерогов неожиданно может навалиться поток эмоций. Дома предусмотрительно выполните всю работу в первой половине дня, а после смело отправляйтесь на прогулку.

Благоприятный день: 16 августа

Неблагоприятный день: 18 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Водолея

На этой неделе Водолеям важно собрать все свои силы в кулак и идти к осуществлению своих планов. Избегайте интриг, сплетен и скандалов. Постарайтесь не вмешиваться в разговоры, которые не имеют к вам никакого отношения.

Если вы родители, то на выходных уделите достаточное количество времени своим детям. Отправляйтесь с ними на прогулку, сходите на мультфильм в кинотеатр или испеките вкусности вместе. Постарайтесь вместе с детьми больше внимания обращать на мелочи, которые наполняют жизнь счастьем. Будьте искренними и заботливыми.

Если вы решили уделить время своей фигуре, то не ограничивайте себя в еде полностью. Употребляйте достаточное количество фруктов и овощей, пейте много воды, делайте полноценные завтраки и не забудьте на некоторое время отказаться от газированных напитков, сладостей, жареного и копченого. Таким образом вы дадите своему организму немного отдохнуть и очиститься от шлаков.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 17 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 12 – 18 августа 2019 для Рыб

Новая неделя для Рыб пройдет успешно и удачно. Все задания вам будут даваться легко, а руководство будет вас хвалить и порадует премией. Однако вам стоит уберечься от необдуманных покупок. Не спешите тратить деньги, лучше отложите их, впоследствии они вам еще понадобятся.

Также у вас настало время для построения амурных дел. Если вас пригласили на свидание – не сомневайтесь, звезды будут способствовать тому, чтобы ваша встреча была незабываемой. Субботу и воскресенье проведите легко, уделите достаточное количество времени на прочтение книг или изучение новых слов. Если есть желание провести день в одиночестве, то так и сделайте. Мысли наедине с собой пойдут вам на пользу.

В воскресенье найдите время для духовности. Это может быть встреча с подругой или другом, который направит ваши мысли в правильное русло. Прочитайте книгу, которая сможет упорядочить ваши эмоции. Также стоит найти время для полного релакса.

Благоприятный день: 15 августа

Неблагоприятный день: 16 августа