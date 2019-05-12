Гороскоп на неделю 13-19 мая 2019 для всех знаков Зодиака достаточно интересный и насыщенный. Почти всех ждут приятные сюрпризы, увеличение финансов и удачный отдых. Читайте гороскоп на неделю 13-19 мая 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 13 -19 мая 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Овна

Овнов ожидает новая и насыщенная неделя во всех сферах, поэтому будьте предельно сконцентрированными и внимательным все время. На работе вас ждут новые начинания и проекты, которые увенчаются успехом, только если вы будете им уделять достаточно времени.

На выходных запланируйте отдых и забудьте на время о работе. После отдыха у вас появятся новые идеи и планы на будущее. Уже после нескольких дней отдыха вы сможете работать лучше и продуктивнее, чем без него.

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Астрологи рекомендуют пересмотреть свое питание и больше времени проводить на свежем воздухе. Больше гуляйте, проветривайте перед сном комнату, пополняйте водный баланс и ограничьте себя от вредного питания.

Благоприятный день: 13 мая

Неблагоприятный день: 15 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Тельца

В первой половине недели вы будете очень активными и энергичными. У вас все будет прекрасно получаться в профессиональной сфере, в личной жизни, вам будет легко даваться знакомство с незнакомыми людьми, поэтому не удивляйтесь, что вы будете нарасхват у всех. Вторая половина недели принесет вам некоторый дискомфорт, ведь ваши планы и дела, которые вы должны были сделать выйдут из колеи и вы потеряете страсть к работе.

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Вы станете капризным и требовательным. Чтобы не огорчать таким поведением своих близких, постарайтесь быть более сдержанным в своих словах и действиях. На некоторое время вы потеряете покой и интерес к своей жизни провалившись в небольшую хандру. Ешьте больше фруктов, гуляйте на свежем воздухе и читайте книги, чтобы улучшить свое настроение.

Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Тельцов на этой неделе проблем не будет. Бодрость и энергию принесут занятия спортом.

Благоприятный день: 17 мая

Неблагоприятный день: 19 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Близнецов

У Близнецов начинается плодотворный финансовый период. В начале недели вы получите дополнительные средства, которые можно смело тратить на покупку техники, которая вам очень необходима. Не забудьте о подарках близкому человеку и семье.

Благодаря вашей доброжелательности, вы сможете помочь родному вам человеку в трудное время. Старайтесь избегать острых дискуссий на сложные темы, ведь много дел решатся без вашего участия.

Не беритесь за тяжелую работу, есть риск повредить позвоночник. Если вас давно беспокоит вопрос здоровья – это благоприятные дни для визита к врачу в пятницу и субботу. Если есть возможность отказаться от транспорта – ходите лучше пешком.

Благоприятный день: 13 мая

Неблагоприятный день: 18 мая

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Рака

Первая половина недели пройдет для Раков в покое и подарит ощущение свободы, счастья и улучшит ваши отношения с людьми. Не будьте фанатами быстрых и резких решений, ведь они плохо повлияют на ваши дальнейшие действия в работе, выбив вас из колеи. Не стоит портить отношения с близкими людьми.

Во второй половине недели вас накроет волна тревоги и разочарования во всем, что вы делаете. Настройте себя на правильный вектор, ведь каждый преуспевает по-разному. У вас свой путь и он не обязательно должен быть похожим на другие. Смотрите на жизнь в правильном аспекте и постарайтесь направить хорошие эмоции в правильное русло.

В конце недели вам стоит взять дополнительный выходной, если есть такая возможность. Вам нужно больше времени, чтобы отдохнуть после такой насыщенной недели и привести свои мысли в порядок.

Благоприятный день: 19 мая

Неблагоприятный день: 14 мая

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Льва

На этой неделе удача будет на вашей стороне. Если у вас есть нерешенные задачи или рабочие вопросы – новая неделя очень благоприятна для решения всех проблем. Поставьте себе новые вызовы, но только те, которые можно выполнить в ближайшее время. От планов, которые могут подождать – лучше воздержаться.

На работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, ведь это может обернуться неприятными последствиями в будущем. Будьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не вызвать ссору. В начале недели вы встретите человека, с которым давно не виделись.

Финансовое положение не претерпит существенных изменений. Астрологи рекомендуют пересмотреть свои расходы и уменьшить их там, где это возможно. Полезно будет заняться спортом, особенно в понедельник или вторник. Выходные лучше посвятить работе по дому.

Благоприятный день: 16 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Девы

Новая неделя для Дев будет очень интересной и насыщенной. У вас будет вдохновение и желание делать больше и больше. Не останавливайтесь, а уверенно двигайтесь к своей цели. Смотрите на все с оптимизмом и не переставайте верить в себя.

Не расстраивайтесь, что у ваших друзей есть любимый и близкий человек, а у вас – нет. Дайте себе немного времени и совсем скоро вы встретите человека, который полностью изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

По возможности, на выходных спланируйте с друзьями путешествие в теплую страну, ведь всем своим естеством очень хотите понежиться на солнышке и почувствовать морской ветер. Забудьте о работе и полностью погрузиться в атмосферу отдыха и релакса.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Весов

Неделя для Весов очень благоприятна в финансовом плане. Вас ожидает существенное денежное поступление. Однако не стоит скупать все, о чем вы мечтали или придумали себе – есть риск приобрести некачественный товар. Отложите походы по магазинам на конец недели и выходные.

Неделя удачна для генеральной уборки и работы. Астрологи рекомендуют проследить за состоянием здоровья, чаще измерять давление и выполнять упражнения для спины. Этот период также благоприятен для обучения или освоения новой профессии.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось немного проблем, но даже их вы упорно игнорируете. После откровенного разговора с любимым человеком, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 19 мая

Неблагоприятный день: 13 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Скорпиона

В первой половине недели у вас есть все шансы увеличить свои финансовые доходы. Астрологи предсказывают вам романтические впечатления и хорошее настроение. Разделяйте свою радость с друзьями, ведь через некоторое время они могут от вас отгородиться, а вернуть вам их доверие и любовь будет очень сложно.

Не забывайте о домашних обязанностях. Соберите силы в кулак и сделайте все необходимое, что от вас требуется. Сделайте генеральную уборку, помойте окна, посуду, сложит вещи в шкафу. Тогда на душе вам будет спокойнее и ваши планы будут проходить в правильном порядке с правильными приоритетами.

Относительно здоровья, то ограничьте употребление пищи. Питаться нужно, но не в таких порциях, как вы это делаете. Сократите свой ужин вдвое. От этого ваш сон и самочувствие вам скажут спасибо, ведь вы почувствуете неописуемую легкость и бодрость утром.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Стрельца

Неделя для Стрельцов пролетит очень быстро – дни будут наполнены событиями, изменениями и новыми встречами. Вам придется сверхурочно работать и задерживаться допоздна. Результат такой усердной работы не заставит себя долго ждать – вы получите повышение и улучшите свое финансовое положение.

Вас ожидают неожиданные расходы по дому – вы приобретете мебель или просто элементы декора. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – эта вещь прослужит вам очень долго. Воздержитесь от займов на этой неделе, тратьте столько средств, сколько вы сэкономили.

Выходные спланируйте в тесном кругу, чтобы отдохнуть от насыщенных будней. Будьте очень внимательны, ведь достаточно высока вероятность заболеть или даже подхватить инфекцию. Если чувствуете, что ваше здоровье ухудшилось – немедленно обратитесь к врачу.

У одиноких представителей знака существуют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи со старыми друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Благоприятный день: 19 мая

Неблагоприятный день: 14 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Козерога

Плодотворная работа вам принесет премию и похвалу от руководства. Однако не стоит сразу после этого становиться слишком самоуверенным. Вам всегда есть что сказать, но на этой неделе вам придется больше слушать. Для начала ваших близких людей, а позже и ваших друзей. Делайте выводы и двигайтесь в правильном направлении.

Иногда полезно перестать бояться и понять, что ты сильнее, чем казалось. Не стесняйтесь обращаться за помощью, ведь вы можете получить больше, чем думали.

Выходные для вас пройдут очень интересно и насыщенно. Погода будет солнечной и теплой, поэтому смело звоните друзьям и отправляйтесь в лес на пикник. Заряд эмоций и позитива вам гарантированы.

Благоприятный день: 16 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Водолея

Эту неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений, а вот от активных шагов – лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Также эта неделя – хорошее время, чтобы спланировать или отправиться куда-то в путешествие. Это поможет вам расслабиться и набраться новых сил для следующей рабочей недели.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнее. На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не огорчайтесь: вполне возможно, что изменения будут к лучшему.

Благоприятный день: 19 мая

Неблагоприятный день: 15 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 13 – 19 мая 2019 для Рыб

Новая неделя для Рыб будет довольно сложной. Вы действительно хотите вычеркивать человека из своей жизни или боитесь его обидеть? Время дарить подарки не кому-то, а самому себе. Например, свободу от отношений, которые давно пора оставить в прошлом.

Вы полностью погрузитесь в работу. Замечательно, что вы настолько увлеклись новым проектом, но он в вашей жизни не первый и не последний. Обратите внимание на дела, которые вам также важны и которые надо выполнить в короткий срок. Вспомните, что такое приоритеты и попробуйте их расставить. Если вы все будете выполнять по порядку, вокруг вас все оживет.

В конце недели вам надо отдохнуть и перезагрузиться. Идеальный вариант – поехать в какой-нибудь город, в котором вы еще никогда не были. Вы сможете отдохнуть и набраться новых сил.

Благоприятный день: 17 мая

Неблагоприятный день: 19 мая