Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака будет довольно интересным. Многих ждут новые впечатления, дела, знакомства и поездки. Везение будет на стороне каждого представителя знака. Читайте гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Овна

На этой неделе у Овнов будет довольно часто меняться настроение. Вам надо начать заниматься теми задачами, которые потребуют творческих мыслей. Вам нужно найти занятия, которые полностью будут направлять в приятное русло.

Также на этой неделе вам будет легко удаваться знакомство с людьми. Если вы отправитесь с друзьями после работы на кофе, то встретите интересного человека, который впоследствии повлияет на вашу жизнь.

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Если вас долгое период не покидают мысли о том, что вам нужно изменить что-то в своей жизни, то найдите несколько часов для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тщательно подумайте над тем, как все можно изменить, чтобы улучшить свою ситуацию.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Тельца

На этой неделе Тельцы будут собой очень довольны, ведь приложат максимум усилий, чтобы измениться и улучшить свою жизнь. Необходимо взять себя в руки и показать собственную надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов и покоя – пустите в ход свою харизму.

Постарайтесь быть честным с собой и проанализировать свои действия и мысли. Вам стоит воздержаться от непомерных нагрузок. Неделя будет удачной для планирования отпуска, хоть и кратковременного. Вам нужно изменить окружение и зарядиться новой энергией. Пригласите к себе в гости подругу, с которой вы потеряли связь.

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Возможно неожиданное радостное известие. Везение в течение недели на вашей стороне, впрочем, в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Благоприятный день: 19 декабря

Неблагоприятный день: 16 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Близнецов

Если вы приложите усилия – ваша личная жизнь и дела пойдут в гору. Вы станете более энергичными и трудолюбивыми на этой неделе. Сосредоточьтесь на работе и на тех делах, которые вы должны обязательно выполнить. Ваша мобильность позволит вам достичь положительных результатов.

Согласно прогнозу, звезды будут благосклонны к вам во всех начинаниях. Вся неделя будет дарить вам радостные моменты. Постарайтесь до конца недели привести в порядок свои финансовые дела и не влезать в новые долги.

Выходные подарят хорошую возможность избавиться от старого и впустить в свою жизнь новое. Звезды обещают новые знакомства с интересными людьми, которые со временем станут верными друзьями. Вы сможете избавиться от тяжелой ноши, которая давно сидит на вашей шее.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Рака

Неделя для Раков будет благоприятной в финансовом плане. Вас ожидает существенное денежное поступление. Однако не стоит скупать все, о чем вы мечтали или придумали себе – есть риск приобрести некачественный товар. Отложите походы по магазинам на конец недели и выходные.

Неделя удачна для генеральной уборки и работы. Астрологи рекомендуют проследить за состоянием здоровья, чаще измерять давление и выполнять упражнения для спины. Этот период также благоприятен для обучения или освоения новой профессии.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось немного проблем, но их вы упорно игнорируете. После откровенного разговора с любимым человеком ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 19 декабря

Неблагоприятный день: 18 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Льва

Неделя для Львов пройдет немного напряженно. Всю неделю вы будете жить в конфликтах. Вас ждут много событий, встреч и новых знакомств. Если у вас нет любимой половинки, то не бойтесь написать человеку, к которому испытываете нечто большее, чем дружбу. Именно такой смелый шаг станет движущей силой вашего будущего.

Также неделя для Львов будет отличной платформой для профессионального совершенствования, однако не бегите за мгновенными результатами. Все ваши старания будут учтены и оценены руководством, но не сразу, а через некоторое время. Пока не планируйте отпуск, ведь вам надо завершить все начатые дела.

На выходных вы получите огромный прилив сил. Соберите компанию друзей и запишитесь на плавание или йогу. Чтобы не чувствовать себя уставшим, больше отдыхайте: читайте книги, смотрите фильмы и не пытайтесь все дела сделать за один день. В воскресенье правильно спланируйте свое рабочее время, чтобы на следующей неделе не перегореть от работы.

Благоприятный день: 20 декабря

Неблагоприятный день: 21 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Девы

Ваш запланированный отпуск будет испорчен делами, которые у вас возникнут неожиданно. Однако не все так плохо, ведь вам предложат возглавить новый перспективный проект. Принимайте вызов, опирайтесь на свой опыт и вы добьетесь значительных успехов. Выдержка, деликатность и благоразумие – это три важнейших качества, которые вам понадобятся. От правильно принятых решений будет зависеть ваше финансовое благополучие.

Спланируйте свой зимний отпуск. Вы можете отправиться на небольшой уикенд в Европу. Новые впечатления помогут вам настроиться на работу в новом году с новыми силами.

Вы сосредоточены почти на всем, что происходит в вашей жизни. На все нужно тратить много сил, поэтому не забывайте о лечебных травах и диетах. Для тех, кто планирует беременность, выходные – наиболее благоприятные дни для зачатия ребенка. На протяжении всего периода беременность будет успешной, а ваши роды будут легкими.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Весов

Новая неделя принесет Весам очень много мелких проблем, которые обязательно надо решить. Возможно, вы потратите множество сил и энергии, которые уже не вернутся. Найдите время для себя: подумайте об отдыхе, здоровье и доме. Большим утешением для вас станет ваша вторая половинка, которая будет наделять вас верой в новые свершения.

Среди недели ни в коем случае никому не одалживайте денег. Не берите на себя важные обязанности. Разделите их между друзьями или коллегами. Ваши близкие будут искать у вас поддержки и помощи, поэтому уделите им время для душевного разговора.

В конце недели позаботьтесь о своем здоровье, ведь в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы. Постарайтесь не нервничать из-за всего, что будет происходить в вашей жизни. На выходных у вас может возникнуть новый роман, который очень повлияет на вашу работу.

Благоприятный день: 20 декабря

Неблагоприятный день: 16 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Скорпиона

На этой неделе уделите больше внимания вашим семейным делам и общению с близкими. Также неделя обещает быть благоприятной в финансовом плане, не исключены дополнительные денежные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для загородных поездок, новых знакомств, прогулок по городу. Если вы хотите купить мобильный телефон, то лучше сделать это на выходных. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас удачное время для активного обмена мнениями, обучения.

Будьте внимательны к своим финансам. Поэтому от больших или же спонтанных покупок лучше отказываться. Велика вероятность приобрести некачественный товар, который потом сложно будет вернуть или отремонтировать. Не исключены изменения на работе. Это продуктивные дни для поиска работы, размещения резюме, прохождения собеседования.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Стрельца

Новая неделя для Стрельцов – успешный период для финансовых операций. Составьте список всего, что вы давно планировали купить, и не откладывайте важные покупки в долгий ящик. В личной жизни у вас будет насыщенный период. Вероятно, вам надо будет принять решение относительно окончательных отношений с любимым человеком. Если вы чувствуете, что хотите офрмить отношения, не бойтесь сказать это своей половинке. Если же наоборот – не мучайте друг друга, а поговорите, как взрослые люди.

Работа вас приятно удивит. Вас не будут ждать трудные задачи и неотложные дела – все будет проходить спокойно и больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и руководством будут протекать хорошо, однако не пытайтесь сидеть на двух стульях подряд. Не обсуждайте руководство с коллегами, а коллег с руководством.

Астрологи рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, прослушать курс медитации, заняться йогой или записаться в спортзал.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Козерога

На этой неделе Козероги удивят всех своими организаторскими способностями. В понедельник можете смело подписывать важные документы, решать финансовые вопросы или переезжать на новую квартиру. Все масштабные события будут вам на пользу. Чтобы добиться успеха, вам надо проявить напористость и выдержку. И не думайте, что у вас ничего не получится. Просто приложите немного усилий и будете удивлены результатами.

Избегайте конфликтов и споров. Не осуждайте других, а лучше займитесь собой. Подумайте, как правильно реализовать поставленную цель или достичь мечту. Дома выделите время на уборку: соберите вещи, которые лежат не на своих местах, выбросьте то, чем не пользуетесь, и придумайте интересные детали, которые освежат ваш дом.

На выходных позвольте себе отдохнуть душой и телом. Если у вас есть некоторые трудности в отношениях – не бойтесь их обсудить. После искреннего разговора вам обоим будет гораздо лучше. Звезды обещают вам поток энергии и хорошего настроения.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 22 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Водолея

Водолеям на этой неделе обязательно надо обратить внимание на проекты, которые связаны с образованием и спортом. В финансовом плане вам помогут родители, ведь у вас возникнет довольно много незапланированных расходов. Вероятно, во второй половине недели вы совершите важную покупку.

В конце недели могут появиться некоторые трудности, возможные непредвиденные расходы. В рабочих вопросах нужно проявить творческий подход, будьте готовы к командировке. Будьте осторожны, проявите врожденные трудолюбие и ответственность, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме.

Опасности для здоровья у Водолеев нет, впрочем, стоит тщательно позаботиться о себе. Ваш организм хочет немного солнца и тепла, поэтому, если у вас есть возможность – купите путевку в теплую страну и позвольте себе немножко отдохнуть.

Благоприятный день: 17 декабря

Неблагоприятный день: 18 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 16–22 декабря 2019 для Рыб

На этой неделе Рыбы будут очень активны. У вас каждый день будет распланирован, а встречи с друзьями принесут вам много радости и настроения. Астрологи рекомендуют вам пересмотреть рацион питания. Установите себе марафон хотя бы на 7 дней и откажитесь от жирной пищи, газированных напитков и хлебобулочных изделий.

Также вам придется бороться со своим настроением. Если вас накрывает волна негатива, включите свою любимую музыку, новый сериал, купите книгу или встретьтесь с друзьями. Помните, ваши положительные эмоции – это залог гармонии в личной жизни.

На выходных не засиживайтесь дома. Звоните друзьям и отправляйтесь в небольшое путешествие. Обмен мнениями с теми, кто рядом, имеет большое значение. Счастье заключается в том, чтобы проводить больше времени со своей семьей и друзьями.

Благоприятный день: 20 декабря

Неблагоприятный день: 22 декабря