Гороскоп на неделю 20-26 мая 2019 для всех знаков Зодиака очень неоднозначный. Одних ожидают путешествия, дела, новые знакомства, других – выяснение отношений с любимым человеком, рутинные дела дома и совершенствование своей жизни. Читайте гороскоп на неделю 20-26 мая 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 20-26 мая 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 20-26 мая 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Овна

Для Овнов неделя будет очень энергичной. Если вы давно шли к своей цели, то уже в конце недели сможете получить хорошие результаты своего труда. Если же вы только раздумываете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе большой прилив энергии и сил.

Выходные дни благоприятны для туристических поездок. Выберите интересный город и смело отправляйтесь в путешествие! Лучше всего путешествие запомнится, если вы выберетесь вместе с коллегами по работе. Небольшой отпуск поможет вам наладить деловые контакты, которые помогут в будущем во многих начинаниях.

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Будьте внимательны в отношении денег. Есть большая вероятность, что вас попытаются обмануть или просто что-то похитить. Находясь в людных местах – пристально следите за всеми своими вещами и не носите с собой большую сумму денег.

Благоприятный день: 20 мая

Неблагоприятный день: 21 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Тельца

Неделя для Тельцов будет довольно неоднозначной. Если вы приложите максимум усилий, то успешно доведете начатые дела до конца, от чего будете собой очень гордиться.

Будьте осторожны с финансами. Странным образом вы будете тратить больше, чем планировали, а до получки остается еще много времени. Взвесьте все за и против, и подумайте, действительно ли вам сейчас нужен тот или иной товар. Вероятно, есть вещи, покупку которых вы сможете отложить. После работы не бегите как можно быстрее домой, а найдите время выпить кофе с друзьями. Такие встречи наделят вас энергией и позитивом на всю неделю.

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На выходных не беритесь за работу и рутинное дело. Хорошо спланируйте свои выходные, чтобы получить от них удовольствие. Если будет способствовать этому погода и настроение – соберитесь с друзьями на пикник.

Благоприятный день: 23 мая

Неблагоприятный день: 25 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Близнецов

На этой неделе вам надо запастись амбициями, целеустремленностью и позитивом! Неделя будет очень насыщенным событиями в работе, но такая нагрузка не пройдет бесследно – вы сможете улучшить свое положение в компании и повысить зарплату. Не забывайте о собственных потребностях, ведь работать нужно, но отдых никто не отменял. Не жертвуйте своим личным временем, особенно, если это не оправдано.

От перегрузки на работе, особенно уязвимой у Близнецов будет спина. Поэтому следите за ней и вовремя делайте упражнения. Добавьте к своему расписанию дня физические нагрузки. Уже после нескольких дней занятий спортом вы почувствуете прилив сил и бодрости.

Вторая половина недели благоприятна для шопинга и крупных покупок. Всеми приобретенным товарам и полученными услугами вы будете очень довольны. Выходные проведите в кругу близких друзей. Предыдущие несколько месяцев были для вас очень напряженными, поэтому вы вполне заслужили полноценный отдых, когда вас не будут беспокоить мысли о рабочих проблемах.

Благоприятный день: 25 мая

Неблагоприятный день: 26 мая

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Рака

Неделя для Раков будет очень напряженной. Кажется, вы уже давно не отдавались на полную работе, семье и домашним хлопотам. Не берите на себя абсолютно все дела, которые только существуют в вашей голове. Дайте себе немного отдохнуть: переключитесь на просмотр нового сериала, фильма, чтение книги. Любой отдых даст вам прилив сил.

В среду и четверг у вас возникнут интересные идеи. Не пытайтесь их запомнить, ведь в порыве хлопот, вы забудете то, что в будущем вам понадобится. Записывайте все свои идеи в блокнот и составляйте план для реализации задуманного.

Будьте осторожны на дорогах. Водителям не стоит отвлекаться на разговоры в салоне с пассажирами или просто по телефону. А тем, кто переходит дорогу – стоит убрать телефон из рук и оглянуться в стороны. На выходных займитесь генеральной уборкой своего дома. Порядок в вашем доме улучшит ваше настроение и создаст уютную атмосферу.

Благоприятный день: 21 мая

Неблагоприятный день: 24 мая

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Льва

Неделя благоприятна для важных и серьезных решений. Если вы отложили важное дело – самое время его воплотить в жизнь. В начале недели у вас появится наибольшая вероятность того, что вы сможете без лишних эмоций отстоять свою точку зрения.

Во вторник и среду вас ждут интересные поездки и встречи с новыми людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. Однако, в конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах.

Если вы давно откладывали поход к врачу, то внесите в свой список планов как можно быстрее выполнить давно обещанную миссию. Ведь, если вы будете тянуть и дальше, то потом восстановить здоровье будет очень сложно.

Благоприятный день: 20 мая

Неблагоприятный день: 22 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Девы

Девам стоит быть осторожными со своими словами. Опрометчивая острая фраза может обернуться для вас ссорой и скандалом, поэтому следите за тем, что и кому вы говорите.

Неделя будет благоприятной для осуществления финансовых операций, заключения соглашений и договоренностей. Также период благоприятный для обучения и творчества. Любые начинания в этот день получат дополнительное энергетическую подпитку.

На выходных посвятите время полностью себе. Прочитайте интересную книгу или полезные материалы, из которых узнаете для себя что-то новое и познавательное. Также вам стоит выделить время на свое здоровье. Напишите себе список продуктов для правильного питания. Пересмотрите свой режим дня и привычки.

Благоприятный день: 24 мая

Неблагоприятный день: 26 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Весов

На этой неделе сосредоточьтесь на профессиональных вопросах. Поговорите о своих планах на будущее с надежными друзьями. Идеи, к которым вы придете, будут иметь положительное влияние на ваши финансы. Обратите также внимание и на любовные вопросы. Эта неделя – лучшее время, чтобы обсудить проблемы или конфликты, которые у вас возникли.

Во второй половине недели повысится потребность в уединении. Обратите особое внимание на профилактические меры по борьбе с хроническими заболеваниями.

Неделя будет очень спокойной на работе. Вы не будете сталкиваться со спорами и конфликтами. Конец недели будет благоприятный для любых финансовых операций. Если вы давно планировать оформить кредит, то лучше всего это делать в среду. Будьте осторожны с теми, кто берет у вас деньги. Не исключено, что таким займом вы можете испортить отношения с близким вам человеком.

Благоприятный день: 23 мая

Неблагоприятный день: 25 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе стоит обратить внимание на свой внешний вид. Вероятно, вы встретите свою вторую половинку, поэтому не забывайте всегда хорошо выглядеть. Если вы будете чувствовать, что устали от работы, то для того, чтобы немного отдохнуть – отправьтесь к водоему, или в лес, чтобы подышать свежим воздухом и избавиться от гнетущих мыслей.

В течение недели не забывайте звонить родителям и спрашивать, как у них дела. Запланируйте семейное путешествие в горы, или же поездку к родственникам или бабушке с дедушкой.

Скорпионам желательно обратить внимание на свое здоровье. Полезными будут фитопроцедуры, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. Если чувствуете, что что-то начинает болеть – обратитесь к врачу. Чем быстрее вы отреагируете на возникшие проблемы, тем быстрее наступит желаемое выздоровление.

Благоприятный день: 26 мая

Неблагоприятный день: 21 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе особое внимание следует обратить на вопросы, связанные с работой. Это очень благоприятное время для карьерных сдвигов. Будьте сосредоточенными и не теряйте возможности пообщаться с коллегами или своим руководством. Это улучшит ваше положение на работе.

Что касается личной жизни, возможны конфликты в семье или с любимым человеком на почве чрезмерной занятости. Не стоит сразу же "вставать в позу" и скандалить. Лучше объясните близкому человеку ситуацию и попросите проявить терпение.

Новая неделя – благоприятная время для того, чтобы избавиться от вредной привычки. Если вам трудно сразу принять кардинальное решение, обратитесь за помощью к друзьям, которые дадут вам дельный совет в том, как за короткое время бросить курить или начать меньше употреблять алкоголь.

Благоприятный день: 20 мая

Неблагоприятный день: 22 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Козерога

Козерогов в течение недели будет ожидать прилив энергии и желание творить что-то интересное и близкое сердцу. Неделя будет благоприятной для реализации задуманных планов и дел.

На работе придерживайтесь покоя и уравновешенности. Количество дел иногда будет выбивать вас из колеи, поэтому постарайтесь не делать ошибкам. Не берите на себя слишком много дел, ведь все за один раз все равно не сделать. Распределите свою работу по времени и правильно, чтобы каждое задание выполнить как можно лучше.

На выходных сделайте что-то несвойственное для вас и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело поэкспериментировать со своим стилем в одежде или с изменением дизайна комнаты. День удачный для любых изменений. Главное не провести весь день за компьютером.

Благоприятный день: 24 мая

Неблагоприятный день: 21 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Водолея

Эта неделя для Водолеев окажется на удивление удачной во всех сферах жизни. Вас ожидает много общения с интересными людьми и приятные новости от ваших близких и родственников. На работе попробуйте проявить максимум настойчивости и решимости, таким образом вы сможете завоевать доверие коллег и руководства.

В личной жизни тоже не будьте пассивными. Середина недели благоприятна для встреч с друзьями, особенно, если вы уже давно не виделись. А также для романтических поступков – ужины при свечах, совместного похода в кинотеатр. Не забывайте напоминать вашему партнеру о своих чувствах. Если у вас сложный период в отношениях – то во второй половине недели попробуйте завести серьезный разговор, он будет иметь весьма положительные последствия для вас обоих.

Не забывайте о своем здоровье. Если у вас будет свободное время, обязательно устройте какую-то физическую нагрузку. Это может быть поход в тренажерный зал или же просто длинная прогулка. С алкоголем на выходных – будьте очень осторожны, ведь это может принести негативные последствия.

Благоприятный день: 20 мая

Неблагоприятный день: 23 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 20 – 26 мая 2019 для Рыб

Рыбам в конце концов надо взяться за планирование своего времени. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение задач – все пойдет как по маслу. Уделите время спорту и здоровью. В первой половине недели вам будет легко даваться знакомство и общение с людьми. На работе вас ждет успех и карьерный рост.

Вечером не сидите дома, а используйте свободное время для прогулки с друзьями. Не ждите когда вас пригласят, проявляйте инициативу и сами приглашайте друзей на прогулку. Однако не поддавайтесь соблазнам, ведь все закончится очень плачевно. Умейте вовремя сказать "стоп". Мудрость и выдержка будут вашим неизменным спутником на работе. Поэтому не пренебрегайте решениями, которые вам подсказывает интуиция. Будьте осторожны с деньгами, когда отправитесь на шопинг.

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смириться с тем, что все меняется – пережить день будет легче. Тот, кто всеми силами не будет видеть необходимости в изменениях, и стараться оставить все как раньше, может столкнуться со сложностями.

Благоприятный день: 25 мая

Неблагоприятный день: 22 мая