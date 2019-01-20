Гороскоп на неделю 21-27 января 2019 для всех знаков Зодиака достаточно противоречив. Одних ждет финансовое повышение на работе, множество дел, поездок, а другим – наоборот надо отдохнуть и расслабиться. Читайте гороскоп на неделю 21-27 января 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для всех знаков Зодиака.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Овна

Новая неделя для вас будет сильно насыщенной и динамичной. На работе вы будете проводить больше времени, ведь будете загружены новыми и интересными задачами. Не бойтесь новых вызовов и дел – вам будет по силам выполнить даже самые сложные задачи! Если будет необходимость, обращатесь за помощью или советом к вашим коллегам. Таким образом, вы выполните работу лучше, чем думали.

Неделя будет благоприятной для решения вопросов, связанных с будущими путешествиями. Во второй половине позаботьтесь о покупке билетов. Есть большая вероятность попасть на хорошие и дешевые акции, которые существенно сэкономят ваш бюджет.

Читайте также: Календарь стрижек на январь 2019: важные советы

Также неделя благоприятна в финансовом плане, вам удастся увеличить сумму собственных сбережений. Однако откажитесь от крупных покупок. Если же вам что-то очень нужно приобрести, то посоветуйтесь с родителями или друзьями о покупке, чтобы не потратить лишнего или купить некачественный товар, который не принесет вам пользы.

Благоприятный день: 22 января

Неблагоприятный день: 24 января

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Тельца

Новая неделя благоприятна для выполнения домашних дел, которые вы давно запланировали. Уборка, покупка элементов интерьера и декора – это все вам под силу и результат будет вас радовать и радовать еще очень долго! На работе вы можете улучшить отношения с человеком, который вам очень нравится.

С четверга посвятите свое время обучению и саморазвитию. Лучше всего это делать в вечернее время – у вас появится сила и воодушевление к новым свершениям.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

Одиноких представителей Знака на этой неделе ждут значительные перемены в личной жизни. Вам не стоит надеяться на инициативность человека, который вам нравится, поэтому, как сложатся дела – зависит только от обстоятельств. Будьте настойчивыми и уже вскоре чувства накроют вас с головой.

Благоприятный день: 26 января

Неблагоприятный день: 21 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Близнецов

Неделя для Близнецов пролетит очень быстро – дни будут наполнены событиями, изменениями и новыми встречами. Вам придется сверхурочно работать и задерживаться допоздна. Результат такой усердной работы не заставит себя долго ждать – вы получите повышение и улучшите свое финансовое положение.

Вас ожидают неожиданные расходы на ваш дом – вы приобретете мебель или просто элементы декора. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго. Воздержитесь от займов на этой неделе, тратьте столько средств, сколько вы накопили.

Выходные спланируйте в тесном кругу, чтобы отдохнуть от насыщенных будней. Будьте очень внимательны, ведь достаточно высокая вероятность заболеть или даже подхватить инфекцию. Если чувствуете, что ваше здоровье ухудшилось – немедленно обратитесь к врачу.

Одинокие представители знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи со старыми друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Благоприятный день: 23 января

Неблагоприятный день: 25 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Рака

Неделя для Раков будет богатой на бурные эмоции, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Одинокие представители знака могут влюбиться и сразу окунуться в чувства. Те, кто уже имеет пару, смогут пережить те моменты, которые напомнят им о чувстве влюбленности.

Вы можете сами стать инициатором этого. Устройте романтический ужин, приготовьте подарки или просто проведите вечер полностью наедине – без телевизора и смартфонов. Это поможет вам вспомнить, почему вы до сих пор вместе и за что так любите друг друга.

Среда очень благоприятна для переговоров и деловых встреч. Ваша инициатива получит поддержку и вы сможете смело претендовать на повышение. Уже в ближайшее время вы почувствуете существенное улучшение вашего финансового положения.

Выходные – очень благоприятное время для реализации планов, связанных с отдыхом. Планирование или покупка билетов – обернутся успехом и вам попадется очень хорошее предложение, которое сэкономит ваш бюджет.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 21 января

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Льва

На этой неделе вам нужно обязательно завершить все дела, которые накопились в течение нового месяца. Чем дольше вы будете тянуть – тем более негативными будут последствия. Особенно это касается работы. Из-за невыполнения обещанных дел вы можете потерять доверие своих коллег и руководства.

Откажитесь от вечеринок и шумных компаний. Посвятите неделю работе, личной жизни и быту. Вы сможете укрепить отношения со своим партнером и проанализировать ваше будущее. Новые знакомства не принесут положительного результата, но могут вызвать огромную ревность со стороны вашей второй половинки

Выходные проведите дома и откажитесь от дальнего путешествия, ведь возможны непредвиденные ситуации и даже аварии. Владельцам автомобилей нужно быть очень внимательным на дорогах. Если есть необходимость – проведите дополнительный осмотр вашего автомобиля.

Творческие проекты на этой неделе помогут вам улучшить ваше финансовое положение, а также наладить деловые связи, которые вам помогут в будущем. Если вы находитесь в поиске работы – то эта неделя очень благоприятна для отправки резюме и прохождения собеседований.

Благоприятный день: 23 января

Неблагоприятный день: 25 января

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Девы

Первая половина недели отнимет у вас много времени, которое вы планировали потратить на отдых, хобби и свидания. Лечение хронического заболевания, частые поездки и денежные расходы – свалятся на голову очень неожиданно. Не паникуйте и попробуйте проанализировать каждый ваш шаг. При правильном планированию вашего времени вы сможете легко со всем справиться.

Вам стоит решить все рабочие вопросы и не допускать конфликтов с коллегами и руководством. У вас появится шанс заработать приличную сумму, главное, оказаться в нужном месте и в нужное время.

Запланируйте в субботу предстоящую неделю для отдыха. Есть большой шанс, что вы сможете приобрести дешевые билеты или найти очень выгодное предложение в отеле. Отдайте предпочтение снежным горам, отдых вам принесет массу удовольствия и вдохновения.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 21 января

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Весов

Эту неделя стоит посвятить планированию своих будущих свершений, а вот от активных шагов – лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Также эта неделя – хорошее время, чтобы спланировать или отправиться куда-то путешествовать. Это поможет вам расслабиться и набраться новых сил для следующей рабочей недели.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнее. На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не огорчайтесь: вполне возможно, что изменения будут к лучшему.

Благоприятный день: 23 января

Неблагоприятный день: 25 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Скорпиона

Неделя будет насыщена положительными изменениями в вашей жизни. Одиноких представителей знака во второй половине недели ожидается сдвиг в личной жизни – вы проведете больше времени с человеком, с которым уже давно знакомы, и у вас завяжутся романтические отношения.

Первая половина недели благоприятна для саморазвития – чаще оставайтесь наедине и больше читайте. Это позволит вам составить планы на будущее и определить собственные цели.

Вторая половина недели также очень благоприятна для изучения чего-то нового. Это время благоприятно для подачи резюме или прохождения собеседований. Те, кто давно думали над сменой профессии, наконец смогут осуществить задуманное.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 21 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Стрельца

Неделя для вас пролетит очень скоро – дни будут насыщены событиями, изменениями и новыми встречами. Вам придется много работать и, возможно, даже задерживаться за работой допоздна. Но результат такой усердной работы не заставит себя долго ждать.

Однако в личной жизни атмосфера будет куда спокойнее. Если и будут случаться мелкие конфликты – решайте их без чрезмерной эмоциональности и вы сможете избежать ссор. На выходных вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Особенно это касается личной жизни.

На выходных устройте романтическое свидание или просто сделайте сюрприз вашей второй половинке. Проведенное вместе время укрепит ваши отношения и повысит уровень доверия друг к другу.

Благоприятный день: 26 января

Неблагоприятный день: 21 января

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Козерога

Хорошее настроение на этой неделе вас не покинет, а также на работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Смотрите на свои дела с большим оптимизмом. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить своим дружеским отношениям.

Вторая половина недели обещает укрепление вашего творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшения физической формы. Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Выходные стоит провести в компании ваших коллег по работе, или же устроить небольшой корпоратив собственными силами. Такое событие в будущем позволит вам продвинуться по карьере, ведь вы заведете очень много полезных знакомств.

Благоприятный день: 23 января

Неблагоприятный день: 25 января

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Водолея

В первой половине недели возможны финансовые проблемы, однако уже в среду удастся найти выход из положения. Вероятно, вы найдете дополнительный источник доходов. Поэтому не отказывайтесь от выгодных предложений на работе. Старайтесь проявлять инициативность и брать на себя ответственность.

В целом же вся неделя обещает быть очень продуктивным. Это благоприятное время, чтобы начать те дела, о которых вы давно задумывались, но на которые не решались. Конец недели для вас пройдет в рабочих поездках, которые доставят удовольствие и откроют перспективы на будущее.

А вот выходные лучше посвятить только себе. Согласно прогнозу, субботу и воскресенье лучше провести подальше от шумных и больших компаний. Вы часто забываете о семейных делах из-за напряженного графика – поэтому самое время исправить ситуацию.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 21 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 21 – 27 января 2019 для Рыб

Начало недели благоприятно для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или бытовой техники. Поэтому это выгодное время для любых инвестиций. В будущем вы обязательно получите от них существенную прибыль. А вот от кредитов или займов – лучше отказаться.

В первой половине недели вы будете плохо себя чувствовать, так что не беритесь за выполнение тех дел, которые будут требовать от вас очень много энергии. Но уже в среду ситуация изменится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат что-то новое, вероятно придется поменять работу, проходить какие-то тренинги или курсы.

Не стоит в период с 22 по 25 января одалживать деньги самому и не одалживать кому–то, ведь велика вероятность того, что вы эти деньги потеряете. От денежных расходов вам поможет уберечься мудрый друг, чаще берите его с собой в магазин на этой неделе.

Благоприятный день: 23 января

Неблагоприятный день: 24 января