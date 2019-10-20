Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для всех знаков Зодиака очень положительный. Многих ожидает успех в начатых делах, новые знакомства и интересный отдых с друзьями. Читайте гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 27 апреля)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Овна

На этой неделе Овны будут очень зажигательными и энергичными. Представители знака добьются успеха почти во всех делах, за которых возьмутся. Если вы не уединитесь дома, а после работы отправитесь на прогулку с друзьями – то вполне вероятно, что сможете встретить свою вторую половинку или объект симпатии.

Для разгрузки своего состояния астрологи рекомендуют заниматься спортом. А вечером уделите время на отдых: откройте любимую книгу или посмотрите познавательный документальный фильм. Если вы давно задумывались о том, каким образом вам сбросить лишние несколько килограммов – это больше всего в этом вопросе вам поможет правильное сбалансированное питание. Не пренебрегайте этим и получите тело своей мечты.

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На выходных соберитесь вместе компанией и отправляйтесь в мини-путешествие за город. Если будет способствовать погода – можете устроить осенний пикник.

Благоприятный день: 22 октября

Неблагоприятный день: 24 октября

Телец (21 апреля – 27 мая)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Тельца

У Тельцов новая неделя будет немного стрессовой. Справиться с проблемами вам поможет спорт и внутренняя самодисциплина. Если ваше тело и ум будет в тонусе – у вас возникнут новые идеи, интересные проекты и желание создать что-то неординарное и качественное.

Одиноким стоит попытаться реализовать желание найти свою вторую половинку. Встреча, которая будет дана вам судьбой произойдет случайно и тогда, когда вы совсем не будете этого ожидать. Супругам стоит обсудить проблемы, которые у вас накопились в последнее время. Научитесь слушать и прийдите к согласию со своим мужем или женой.

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На выходных устройте себе полный релакс. Не утруждайте себя делами, которые не успели сделать. Лучше все правильно структурируйте и перенесите на следующую неделю. Позвольте себе долго полежать в любимой ванной и насладиться джазом или расслабляющей музыкой.

Благоприятный день: 22 октября

Неблагоприятный день: 25 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Близнецов

Близнецы на этой неделе будут полны сил и вдохновения, главное не потерять пыл к работе. Ваше настроение будет достаточно позитивным, а незнакомые люди на улице будут делать вам комплименты. В бизнесе ваши дела будут идти очень хорошо, вы получите похвалу от руководства и коллег. Если среди представителей знака на работе появилась свободная вакансия, то человек, который займет определенную должность впоследствии может стать вам хорошим другом.

В любовной сфере у вас все будет хорошо. У Близнецов не возникнет никакой ссоры с партнером. Однако, если ваша вторая половинка очень хочет познакомиться с вашими родителями – не следует ей в этом отказывать.

Астрологи рекомендуют на выходных упорным Близнецам, которые работали в течение недели в поте лица – отправиться в горы, если этому будет способствовать погода. Горный воздух и пейзажи, которые завораживают взгляд – подарят вам глоток сил и энергии.

Благоприятный день: 27 октября

Неблагоприятный день: 24 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Рака

Ракам на этой неделе будет несколько сложно. Вы будете часто уставать и чувствовать упадок сил. Астрологи рекомендуют обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Если у вас длительное время были проблемы с горлом, то не откладывайте поход к врачу. Оградите себя от будущих осложнений.

Представителям знака рекомендуется выделить время на то, чтобы составить план ваших действий до конца осени. Не забывайте, что до окончания года осталось совсем мало времени. Поэтому, если у вас еще есть какие-то не реализованные цели или нерешенные вопросы – приложите максимум усилий, чтобы достичь желаемого результата.

На выходных уделите время своим родным и близким, с которыми вы давно не виделись. Не ждите специальной случая, чтобы подарить родителям торт – купите его просто так. Семейные душевные разговоры за чашечкой чая сблизят вас с семьей и подарят ощущение уюта, покоя и любви.

Благоприятный день: 26 октября

Неблагоприятный день: 23 октября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Льва

Львы на этой неделе будут полностью соответствовать своему знаку. Ваше упорство, сила, энергичность и упорство позволит вам решить все дела, которые, казалось бы, надо реализовывать очень долгое время. Впрочем, чтобы не потерять задора, астрологи советуют приступать к задачам постепенно и не делать все сразу.

В понедельник и вторник будьте осторожны с занятиями спортом и физическим трудом, существует риск получить травму или пострадать от чрезмерного переутомления. Не изводите себя за один раз, лучше несколько раз пойдите в зал и разгрузите свои задачи.

Вторая половина недели благоприятна для поездок, в том числе за границу. В среду займитесь своими финансами и начните экономить средства. Сэкономленные деньги вам очень понадобятся уже совсем скоро.

Благоприятный день: 25 октября

Неблагоприятный день: 23 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Девы

Звезды не рекомендуют Девам на этой неделе никакой дополнительной работы, которая будет заставлять работать допоздна. Будьте внимательны к себе и берегитесь, ведь существует вероятность нанести вред здоровью. Не забывайте об отдыхе, иначе вы просто "сгорите" на работе и не получите за это никакого вознаграждения.

Если у вас есть такая возможность, то не оставайтесь наедине. Проводите больше времени с вашим партнером или в кругу друзей. На выходных это поможет не только забыть о работе, но и восстановить свои силы и новым стартом начать неделю.

На работе старайтесь не сплетничать, этим вы можете навредить карьерному росту. Лучше сосредоточьтесь на своих собственных задачах и выполняйте их качественно. Это поможет вам стать добросовестным работником в глазах руководства.

Благоприятный день: 23 октября

Неблагоприятный день: 24 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Весов

Для Весов пора абсолютного обновления. Выделите свое свободное время для того, чтобы освободиться от мыслей, которые мешают вам двигаться вперед; сделайте генеральную уборку в доме и избавьтесь от всех ненужных вещей; очистите переписки в телефоне с теми людьми, с которыми вы не поддерживаете контакт, упорядочьте заметки и рабочий стол. Таким образом вы откроете двери для того, чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое и действительно вам нужно.

В течение недели у вас будет много внеплановых встреч. Не отменяет их, ведь разговоры с друзьями и знакомыми помогут вам быстрее раскрыть потенциал, который вы глубоко закопали в себе и не хотите раскрывать.

Выходные будут благоприятны для физических нагрузок. Вы не навредите организму, если все будете выполнять размеренно и под руководством инструктора.

Благоприятный день: 26 октября

Неблагоприятный день: 24 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе будет нелегко. Осенняя затяжная погода возьмет над вами верх и вам будет непросто выйти из депрессии, которая нападет неожиданно. Вместо того, чтобы зарыться в одеяло и провести все свое свободное время в телефоне – займитесь приятными делами. Купите домой ароматические свечи, сварите ароматное какао или глинтвейн, украсьте свою комнату осенней атрибутикой или начните читать новую книгу. Такие вещи точно вас отвлекут и уберегут от плохого настроения.

В четверг откажитесь от чужих и необязательных дел. Делайте только самое важное и самое необходимое из того, что запланировали в течение недели. В пятницу вы сможете решить самые острые проблемы, которые вас давно беспокоят.

Рекомендуется на этой неделе сосредоточиться на личностном развитии. Вечеринки и шумные компании оставьте на следующую неделю, а вечера проведите в пользу книг и других учебных материалов.

Благоприятный день: 22 октября

Неблагоприятный день: 23 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Стрельца

На этой неделе Стрельцам нужно расширить свои горизонты. Звезды будут способствовать любым вашим начинаниям, главное не сдаваться и добросовестно выполнять все поставленные перед вами задачи. В работе и бизнесе вас ждут интересные знакомства, которые помогут вашему будущему успеху.

Первая половина недели очень благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или мастер-классы дадут вам удивительно легко и иметь хороший результат. Посвятите вечер близким друзьям за чашкой душистого какао или интересного фильма в кинотеатре.

На выходных Стрельцы будут чувствовать себя комфортно во всех сферах жизни. Проблемы со здоровьем вас не будут беспокоить, а финансовое положение будет, как всегда стабильным. Принимайте все события вашей жизни с благодарностью и не отказывайте себе в удовольствии отпраздновать собственные достижения.

Благоприятный день: 25 октября

Неблагоприятный день: 24 октября

Козерог (22 декабря – 27 января)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Козерога

Козерогам на этой неделе надо обратить внимание на питание. Старайтесь меньше употреблять сладкой и жирной пищи. Впрочем, вся новая неделя будет благоприятной для внутренней работы и самосовершенствования. Избавьтесь от сомнений, не позволяйте себе переживать из-за событий, которые от вас не зависят.

В начале недели вы почувствуете прилив бодрости, который положительно скажется на вашей работоспособности. Этот день благоприятен для занятий спортом или прогулок на свежем воздухе. Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Козерогов на этой неделе проблем не будет.

В конце недели умерьте свой пыл и амбиции, а свободное время проведите в одиночестве: почитайте, послушайте любимую музыку. В субботу не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.

Благоприятный день: 26 октября

Неблагоприятный день: 27 октября

Водолей (21 января – 27 февраля)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Водолея

Водолеев на этой неделе ждут приятные и позитивные события. Перед вами откроются новые возможности, которые вас окрылят и подарят новые возможности. Сядьте за рабочий стол и тщательно продумайте четкий план того, чего бы вы хотели достичь.

Одиноким знакам очень захочется крепких и серьезных отношений, однако для того, чтобы найти свою вторую половинку, вам стоит начать с себя. Помните о самоконтроле и саморазвитии. Уделяйте свое свободное время учебе: читайте интересные книги, научные материалы, будьте в центре событий и сосредоточьтесь на одной теме, в которой вы будете досконально разбираться.

Конец недели очень благоприятный для отдыха. В субботу смело отправляйтесь на шопинг или попробуйте поэкспериментировать со свои внешним видом.

Благоприятный день: 23 октября

Неблагоприятный день: 24 октября

Рыбы (21 февраля – 27 марта)



Гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2019 для Рыб

На этой неделе Рыбы будут уставшими от работы и от того объема задач, которые они выполнили. Для того, чтобы хоть немного переключиться вам надо больше встречаться с друзьями или гулять на свежем воздухе. Не бойтесь самому пойти в парк с кофе. Прогулка наедине, скорее всего, вам даже более полезна.

На работе вам нужно соблюдать дисциплину. Не переключайтесь с одних дел на другие. Завершите до конца то, что начали, а потом приступайте к другим задачам. Не помешает вам и четкое планирование своего дня. Выделите несколько часов на то, чтобы расписать ваши приоритеты и дела, которые надо выполнить до конца месяца.

Если на работе у вас возникнут проблемы с руководством – не уступайте. Четко представьте свое мнение и объясните чем вы руководствуетесь, делая тот или иной выбор. Старайтесь не показывать свою злость коллегам. Будьте приветливыми и добрыми – успех вам непременно улыбнется.

Благоприятный день: 26 октября

Неблагоприятный день: 14 октября