Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака будет благоприятен для внутренней работы и самосовершенствования. Почти все знаки зодиака почувствуют прилив сил, который скажется на работоспособности. Читайте гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Овна

Овнов на этой неделе ожидает разочарование от быстрого успеха, поэтому вам точно понадобятся благоразумие и терпение. От отчаянных поступков стоит отказаться, так как их последствия могут не только осложнить вам жизнь, но и изменить вашу судьбу не в лучшую сторону.

Аккуратнее работайте с документами, особенно, если от их заполнения зависят финансовые дела. Расходы будут балансировать на грани, но период этой недели нельзя назвать убыточным. Наоборот, если активно ворветесь в работу, то получите больше, чем ожидали.

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Выходные проведите за городом и оставьте все рабочие дела на работе. Отдых вам нужен, чтобы восстановить свои силы и уберечь себя от нервных срывов.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 28 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Тельца

Тельцам, связанным с деловой сферой, на этой неделе стоит быть осторожными. После работы не нагружайте себя дополнительными задачами, а лучше найдите время для духовного развития. Вам подойдет интересная мотивационная книга, которая подскажет в каком направлении и какими методами лучше всего самосовершенствоваться. Найдите также время и для полного релакса.

За рискованные дела с финансами на этой неделе браться не стоит. В этих сферах вам лучше ступать по протоптанным путям.

Для Тельцов настало время романтики. Тем, у кого есть вторая половинка, рекомендовано устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое в корне может изменить вашу жизнь.

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Благоприятный день: 23 сентября

Неблагоприятный день: 27 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов благоприятна для внутренней работы и самосовершенствования. Избавьтесь от сомнений, не позволяйте себе переживания из-за событий, которые от вас не зависят.

Во вторник вы можете почувствовать прилив бодрости, что положительно скажется на вашей работоспособности. Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Близнецов на этой неделе проблем не будет.

В конце недели умерьте свой пыл и амбиции, а свободное время проведите в одиночестве, почитайте, послушайте музыку. В субботу не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.

Благоприятный день: 27 сентября

Неблагоприятный день: 29 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Рака

На этой неделе Ракам рекомендовано следить за двумя вещами – своим кошельком и языком. Не стоит начинать дела, связанные с судами или переездами.

Неделя для всех представителей знака будет полна бодрой энергии и сил, направленных в позитивное русло. Ее желательно посвятить благотворительности и отдыху.

Выходные лучше провести в покое и детально разобраться с текущими задачами. Стоит быть осмотрительными со здоровьем.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Льва

Скучать на этой неделе Львам не придется! Вся неделя будет очень насыщенной и динамичной. На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения. В частности, во второй половине недели ожидается существенное финансовое поступление или возврат долга, вы сможете приобрести товар, о котором давно мечтали.

Неделя также подходит для генеральной уборки. Гороскоп рекомендует проследить за состоянием здоровья, записаться на консультацию к стоматологу и лору, а также выполнять упражнения для спины. Этот период очень благоприятен для обучения. Если вы давно хотели записаться на курсы изучения иностранного языка, то это время для вас наступило.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 28 сентября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Девы

У Дев появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас всю неделю, поэтому все сложные дела и задачи будут даваться легко.

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложите затраты на потом, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

Девам рекомендуется взяться за планирование недели или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро. Успехи ждут и тех, кто займется своим здоровьем.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 28 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Весов

На этой неделе вы будете пребывать в хорошем настроении, благодаря чему все намеченное будет выходить практически с первого раза. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в достижении целей не возникнет. Это касается и профессиональной, и личной сферы.

Во второй половине недели появится возможность реализовать свои желания и сделать ответственные шаги. Ваша способность находить верные решения и своевременная поддержка близких людей помогут создать отличные предпосылки для будущего успеха.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день>: 26 сентября

Неблагоприятный день: 24 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Скорпиона

Для Скорпионов прогнозируют очень спокойную и гармоничную неделю. Она окажется особенно хорошей, если вы посвятите ее семье, родственникам или друзьям.

Рекомендуется зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится, и результат будет еще лучше, чем вы ожидали. Конечно же, только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

На выходных будет благоприятное время для общения и обмена идеями. Можно устроить романтический ужин, сходить в кинотеатр или подарить себе другие приятности, которые вам по душе.

Благоприятный день: 26 сентября

Неблагоприятный день: 27 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Стрельца

На этой неделе Стрельцам стоит быть осторожными в выводах и поступках. Не верьте сплетням, которые будут вас окружать со всех сторон. Ведь вы можете не только испортить отношения с близкими, но и потерять дорогого вам человека.

Неделя успешна для работы, вы сможете закрыть проекты, над которыми давно работали, а также получить хорошую прибыль. На работе откажитесь от слов "не могу" и вы добьетесь всего, чего только пожелаете. А вот с финансами стоит быть осторожными – не покупайте дешевые вещи и не верьте акциям и распродажам. Есть риск купить некачественный товар и в конечном итоге потратить вдвое больше, чем планировали.

Выходные лучше провести с друзьями и забыть о работе. Отключите уведомления в мессенджере и наслаждайтесь последними теплыми осенними днями. Лучше всего, если вы выберетесь на природу, но если не получается – то поезжайте куда-то за город, полностью расслабьтесь и забудьте о рабочих проблемах.

Благоприятный день: 26 сентября

Неблагоприятный день: 23 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Козерога

На этой неделе у Козерогов накопится много дел, которые потребуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно дело за делом уменьшайте его.

Несмотря на дела и работу – уделяйте время общению. Возможны новые знакомства, которые могут перерастать в качественные отношения – дружеские или любовные. Астрологи рекомендуют найти время для наблюдения за своим ментальным состоянием и прислушиваться к здоровью.

На выходных выделите несколько часов на себя для саморазвития и творчества. В эти дни будет везти и людям умственного труда.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 27 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Водолея

Водолеев ожидают небольшие изменения в рабочей сфере. В начале недели вы столкнетесь с тем, что все ваши дела будут разваливаться на ваших глазах, но не паникуйте. Если вы проявите силу характера и выдержку, то уже во второй половине недели сможете все исправить и даже добиться невиданного успеха.

Водолеям стоит задуматься над отпуском или хотя бы дополнительными выходными. В напряженном рабочем режиме вы сможете продержаться недолго, а значит ссоры и конфликты просто неизбежны. А вот отдых пойдет на пользу, вы сможете даже улучшить собственное здоровье.

Неделя благоприятна для смены имиджа и покупок одежды. Финансовые планы могут сорваться в последний момент. Если у вас есть сбережения, то их стоит приберечь на незапланированные расходы по дому.

Также эта неделя очень благоприятна для домашних хлопот. Если вы хотели что-то убрать – смело беритесь за эти дела, они обязательно увенчаются успехом для вас.

Благоприятный день: 25 сентября

Неблагоприятный день: 23 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для Рыб

Рыб, у которых есть вторая половинка, – ждет потепление в семейных отношениях. Будьте открытыми к новому и не бойтесь экспериментировать. Это позволит добавить легкость в вашу реальность.

Астрологи советуют отказаться от необдуманных покупок. Не спешите отдавать деньги за что-то новое – сначала подумайте, стоит ли вещь ваших финансов. Старайтесь рационально подходить к расходам и не принимать слишком серьезных решений.

На выходных уделите время себе. Займитесь внешностью – подстригитесь или покрасьте волосы, выделите время на косметические процедуры или просто найдите время, чтобы полежать в ванне.

Благоприятный день: 25 сентября

Неблагоприятный день: 27 сентября