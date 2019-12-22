Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для всех знаков Зодиака будет довольно интересным. У многих начнется интересный и приятный период. Вы познакомитесь с людьми, которые в будущем повлияют на вашу судьбу. Читайте гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Овна

Неделя для Овнов будет очень продуктивной благодаря хорошему рабочему настроению. Вы успеете завершить до конца года все ваши проекты. Также за проделанную работу вы получите от руководства одобрительный фидбэк. Дома найдите время для духовных практик, самоанализа и медитации. Подумайте над тем, что вам удалось выполнить в течение года, а что еще стоит наверстать.

Вторник – удачный день для того, чтобы разгрузить свой организм. Ограничьте себя в употреблении вредной пищи и употребляйте больше овощей и фруктов.

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На выходных не отказывайте друзьям выйти на кофе, даже, если вам будет лень. Вас ждут приятные встречи и даже судьбоносные знакомства.

Благоприятный день: 24 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Тельца

У Тельцов на этой неделе начнется интересный и приятный период. Вероятно, вас позовут на познавательное событие, на котором вы наберетесь опыта и познакомитесь с новыми людьми, которые впоследствии вам пригодятся.

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За предыдущие недели вы очень истощились, но в течение этой недели вы будете летать на крыльях от счастья. Все, к чему вы будете прикладывать руку – будет иметь успех. Если все тщательно проанализировать, Тельцы смогут решить много проблем, которые у вас накопились.

Если вы думаете о том, что в вашей квартире нужно сделать ремонт, то звезды советуют перенести эти планы на несколько недель. Сейчас в первую очередь уделите время домашнему уюту и семье.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 23 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Близнецов

Близнецам в конце года стоит позаботиться о собственном здоровье. Все свои силы и энергию вы отдали работе. Поэтому, если вы начали чувствовать, что перегораете, то возьмите перед Новым годом отпуск или несколько дополнительных выходных. Астрологи говорят, что отдых поможет вам настроиться на рабочий лад и приступить к выполнению дел в 2020 году с новой силой.

В конце недели вам лучше побыть наедине. Вы сможете достичь желаемого, если не будете суетиться, а все будете выполнять по очереди. Конец недели – удачное время для смены внешнего вида, а также для изменения интерьера в вашем доме. Пусть ваш дом заиграет новыми праздничными красками!

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 23 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Рака

Ракам на этой неделе рекомендуется обращать внимание на все, что вы делаете. Постарайтесь не рисковать, так как можете наткнуться на ловушку. Посреди недели вам придется принять важное решение. Прежде, чем его озвучить, хорошо подумайте над своими словами.

Астрологи рекомендуют четко спланировать неделю. Таким образом вы сможете выполнить многие дела и задачи, которые поставили перед собой. Суббота принесет вам сюрприз, который вас очень удивит и тронет.

На выходных проведите время со своей любимой половинкой. Приготовьте вкусный обед, возьмитесь за чтение новых книг, или просто просмотрите рождественскую комедию или мультфильм для праздничного настроения.

Благоприятный день: 23 декабря

Неблагоприятный день: 25 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Льва

На этой неделе Львы будут продуктивными и будут находиться в хорошем настроении из-за количества работы, которая будет лежать на ваших плечах. Вы нисколько не устанете, а наоборот, наберетесь энтузиазма для следующих задач. Вы будете прилагать максимум усилий ко всему, что вам скажут делать, и получите премию и одобрительный отзыв от руководства.

Свободное время дома не тратьте на фильмы и сериалы. У вас есть множество незавершенных дел, которые надо выполнить до конца года. Сделайте все возможное для того, чтобы с чистыми мыслями и сердцем встретить Новый год.

На выходных вас ждут празднования и дни рождения, а также приятные встречи с друзьями. У одиноких Львов есть неплохой шанс встретить свою вторую половинку, будьте бдительны. Не бойтесь знакомиться и разговаривать.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 27 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Девы

У Дев на этой неделе вырастут крылья, которые помогут найти себя и почувствовать то, чего вам действительно не хватало уже очень долгий период. Удачными будут любые покупки. Астрологи советуют запланировать предстоящее путешествие в теплые края. Звезды будут способствовать приятной цене на путевки.

Девам не стоит на этой неделе расслабляться и терять рабочий темп. Впереди вас ждут замечательные возможности и интересные события. Впрочем проявите толерантность и терпимость к некоторым вещам.

На выходных сбросьте с себя весь груз работы. Часть дел вы спокойно можете отложить на будущее, а другую часть дел вы успеете сделать за несколько дней. Поэтому можете расслабиться и спокойно провести субботу и воскресенье за просмотром любимого сериала.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Весов

Новий неделю для Терезів розпочнеться з приємних новин, які будуть стосуватися фінансів. Вже на початку тижня на вас очікує суттєве грошове надходження. Якщо ви давно планували зробити дорогу покупку – не вагайтеся і купуйте. Є велика ймовірність, що перед святами магазини роблять знижки на товари і ви потрапите на дуже привабливу пропозицію.

Перед Новим роком виділіть час на своє житло: зробіть генеральне прибирання чи дрібний ремонт. Вас очікує приємна новина, пов'язана із вашою квартирою чи будинком.

Якщо на роботі у вас є безліч завдань, які ви не можете осилити – не бійтеся попросити допомоги у колег. Вихідні проведіть в сімейному колі.

Благоприятный день: 24 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Скорпиона

Скорпионам стоит обратить внимание на то, что чрезмерная заинтересованность в работе и материальной прибыли может помешать вам насладиться новогодними и рождественскими праздниками.

Для того, чтобы в Новый год войти обновленными, Скорпионам стоит много времени уделить себе. Избавьтесь от людей, с которыми вам некомфортно и выбросьте из головы весь хлам, который накопился в течение года. Оставьте в старом году интрижки, лицемерие и обсуждение других людей.

На выходных обратите внимание на свое здоровье. Не перегружайте организм тяжелой пищей. Сделайте себе разгрузочный день. Вероятно, друзья позовут вас на прогулку. Не отказывайте им в этом, ведь именно в неформальной обстановке вас ждет новое перспективное знакомство.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Стрельца

Стрільцям цього тижня доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж, нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх.

Вам вдасться підвищити свій авторитет на роботі, і до вас будуть ставитись зі значною повагою, надалі можете розраховувати на підвищення зарплати! Але для цього варто проявити ініціативність та не братися за виконання тих завдань, в яких ви не впевнені або ж некомпетентні.

Наприкінці року не варто братися за важку фізичну роботу і займатися екстремальними видами спорту. Тільки творча і розумова робота принесе вам відчутний результат. Вихідні варто провести у спокійній атмосфері з книжкою та чашечкою какао.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 25 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Козерога

Козерогам на этой неделе надо уделить время своим родным и семье. Вам нужно разобраться в ситуации, которая закрутилась вокруг вас. Настройтесь на позитив, и тогда все дела решатся легко.

Среди недели вас ждет день, когда все решится само собой и все станет на свои места. Все важные встречи отсрочьте, так как звезды не прогнозируют успех в рабочих вопросах именно на этой неделе.

Козерогам стоит выделить время на размышления и четко понять, с кем именно вы хотите связать свою жизнь. Выходные подарят вам много энергии. Направьте ее в правильное русло.

Благоприятный день: 27 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Водолея

Водолеям в конце года нужно обратить внимание на свою занятость на работе. Если вы видите, что у вас нет энтузиазма, вам лень браться за новые задачи и вы не очень спешите на работу, то, возможно, вам стоит задуматься над новым местом работы? Или же хорошо подумайте над тем, каким образом изменить ситуацию к лучшему.

Следите за своим здоровьем: занимайтесь спортом, делайте упражнения на спину и правильно питайтесь. Астрологи советуют отказаться от алкоголя и сигарет на некоторое время, или вообще бросить эти пагубные привычки.

На выходных вас ждет интересное и насыщенное событие, которое может изменить вашу жизнь. Если у вас плохое настроение и нет ни к чему желания – не переживайте, совсем скоро все ваши плохие дни пройдут и наступят интересные события, которые позволят вам развиваться в правильном русле.

Благоприятный день: 27 декабря

Неблагоприятный день: 29 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для Рыб

Рыбы на этой неделе будут иметь достаточно много дел, которые связаны с документами. У вас появится шанс наладить отношения с теми людьми, с которыми было трудно найти понимание.

В среду пришло время для тех дел, которые вы всегда откладывали. События этого дня обещают изменить вашу жизнь к лучшему. Обратите внимание на свои скрытые таланты. Возможно, пришло время их показать людям?

На выходных отправьтесь за подарками для близких на Новый год. Звезды прогнозируют вам удачные приобретения. В целом выходные будут насыщены приятными событиями.

Благоприятный день: 24 декабря

Неблагоприятный день: 28 декабря