Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака прогнозирует много новых возможностей и интересных открытий. Многих ждут многочисленные успехи и победы. Читайте гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Овна​

Астрологи рекомендуют Овнам отложить важные дела на потом, ведь на этой неделе не самое благополучное время для воплощения задуманного. Чтобы немного выйти из привычной вам зоны комфорта, рекомендуется сменить обстановку, одеться в несвойственном вам стиле и познакомиться с интересными людьми.

Сконцентрируйтесь на тех задачах, которые не требуют важных решений. Если вам не хватает средств на нужды, постарайтесь немного экономить, впрочем, не занимайте ни у кого денег, потому что можете забрать негативную энергетику.

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Судьба подарит вам новые возможности: будьте внимательны и не пренебрегайте событиями, которые должны произойти в вашей жизни. Изменения в жизни помогут вам отбросить весь негатив и откроют новый путь к развитию.

Благоприятный день: 27 февраля

Неблагоприятный день: 26 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Тельца

Новая неделя обещает Тельцам многочисленные успехи и победы, которые позволят сохранять хорошее настроение и позитив. Впрочем, в финансовой сфере таких "успехов" не предполагается. Будьте осторожны с расходами и любыми финансовыми операциями, ведь есть риск потерять немалую сумму денег.

На работе вас ждут кардинальные изменения, которые пойдут вам только на пользу. Вы сможете наконец больше времени посвящать тому, что вам действительно нравится. Астрологи говорят, что новая неделя невероятно успешна для самообразования или улучшения любых навыков.

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Кроме того, эта неделя очень благоприятна для дальних поездок, как в делах, так и для отдыха. Если вы не можете выбрать страну, куда полететь, то звезды обещают прекрасные эмоции в Германии, Италии, Франции или Австрии. Отдых позволит полностью перезагрузиться и набраться новых сил.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 1 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Близнецов

У Близнецов есть все шансы столкнуться с проблемами, поэтому будьте осторожны со своими действиями и словами. Вы очень хорошо относитесь к своим коллегам, но если станете внимательнее, увидите, что между вами вовсе нет никакой дружбы. Остерегайтесь таких людей и не рассказывайте ничего о своей личной жизни.

Сконцентрируйте все свое внимание на задачах, которые быстро решаются. Думайте рационально, а к работе подходите вдумчиво. Вы на пути к правильным изменениям, поэтому не останавливайтесь на полпути. Вероятно, в середине недели вы получите хорошую новость или приятный сюрприз.

На выходных посвятите день только себе. Звезды рекомендуют направить вашу творческую энергию на саморазвитие. Раскрывайте свои таланты, суббота и воскресенье – замечательные дни для самоанализа и выявления в себе того, о чем вы раньше не догадывались.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 27 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Рака

Новая неделя для вас будет тяжелой и утомительной, ведь на вас свалится очень много дел по работе, которые вы непременно должны выполнить. Все решить и избавиться от груза невыполненных дел получится не быстрее, чем в пятницу вечером, поэтому наберитесь терпения.

Рекомендуется на этой неделе акцентировать внимание на духовном росте и обучении. Если вас зовут гулять друзья, то не отказывайтесь от прогулок и совместных походов в кино или театр. Вероятно, вас ждет новое знакомство, которое понадобится вам в ближайшее время.

Вторая половина недели благоприятна для поездок, в том числе за границу. В среду займитесь своими финансами и начните экономить средства. Сэкономленные деньги вам изрядно понадобятся уже совсем скоро.

Благоприятный день: 27 февраля

Неблагоприятный день: 29 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Льва

Львам на этой неделе стоит немного сбавить темп. Обычно вы ставите перед собой завышенную планку, которую не так легко преодолеть. Не огорчайтесь, если у вас будут срываться важные задачи. Конец февраля подарит вам хорошие эмоции и множество сюрпризов, которые заставят пересмотреть свои приоритеты.

Среда – отличный день для похода в банк. Если вы давно планировали внести определенную накопленную сумму на депозит – не сомневайтесь. Все финансовые операции в этот день пройдут успешно. К вам как магнитом будут приходить новые деньги и поступления.

В конце недели рекомендуется порадовать своих родных и близких приятными подарками. На выходных позвольте себе расслабиться и уделите время отдыху и саморазвитию. По возможности, пройдите курс массажа, проверьте состояние своего здоровья и начните активнее заниматься спортом.

Благоприятный день: 24 февраля

Неблагоприятный день: 25 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Девы

Будьте готовы к тому, что на этой неделе вы получите плохую весть, но ее последствия быстро пройдут. Вторая половина недели принесет в вашу жизнь кардинальные изменения, не спорьте с судьбой и с благодарностью относитесь к любым изменениям. Все они будут иметь только положительные последствия.

В свободное время проанализируйте все свои ошибки за последнее время и избегайте их в будущем. Также время благоприятно не только для анализа свои поведения, но и своих расходов. Уже в ближайшее время вас ожидают незапланированные расходы, поэтому стоит позаботиться об экономии средств.

В отношениях с близкими вам людьми будет не все гладко – ожидайте конфликты и ссоры. Сохраняйте спокойствие и не делайте поспешных выводов.

Не забывайте о собственном здоровье. Пойдите на консультацию к врачу, если у вас есть хронические заболевания. В течение недели избегайте вредной пищи и алкоголя.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 1 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Весов

У Весов из-за невнимательности могут возникнуть финансовые проблемы. Чтобы этого избежать, хорошо просчитайте свои денежные расходы на неделю. В середине недели у вас будет очень много задач, но если вы будете прикладывать максимум усилий – все быстро выполните.

Звезды говорят, что дни будут благополучны для тех, кто отправился в путь. Вам также может поступить предложение сотрудничества от хорошо знакомых вам лиц, поэтому вы вполне можете воспользоваться случаем.

Выходные пройдут идеально, если вы просто спокойно будете отдыхать дома, отказавшись от активных событий. Дни пройдут легко, позитивно и ярко. Если этому будет способствовать погода, можете собраться на несколько часов на прогулку.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 26 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Скорпиона

Для Скорпионов на этой неделе есть шанс завязать интересные знакомства, заложить фундамент для сотрудничества и открыть в себе творческий потенциал. Не отказывайтесь от рабочих предложений, которые будут поступать. Они вас будут только мотивировать и вдохновлять.

Новая неделя очень благоприятна для продвижения в карьере. Не бойтесь собственных амбиций и воплощайте в жизнь планы, которые уже давно хотели осуществить. У вас все получится, даже вопреки обстоятельствам.

Начало недели – лучшее время для обучения, поездок, общения с людьми и новых знакомств. Во вторник будьте осторожны с алкоголем и вредной пищей. Выходные посвятите лишь себе и забудьте хоть немного о работе.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 1 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Стрельца

Неделя у Стрельцов начнется сразу с дел, однако астрологи не рекомендуют планировать важные дела, подписывать документы и оформлять договоры. Вечером лучше отказаться от любых встреч или свиданий. Рекомендуется это время уделить саморазвитию, а отдых планировать на выходные.

Астрологи также рекомендуют сдерживать эмоции и гнев. Вам стоит направить энергию в нужное русло с важными целями и задачами. У вас есть все шансы стать на шаг ближе к своей мечте, если вы будете ежедневно уделять этому внимание.

Выходные проведите гармонично, балансируя между отдыхом и нагрузками. Именно в таком случае вы будете довольны собой и теми делами, которые вам удалось выполнить.

Благоприятный день: 27 февраля

Неблагоприятный день: 25 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Козерога

Неделя для Козерогов очень благоприятна в финансовом плане. Вас ожидает существенное денежное поступление. Однако не стоит скупать все, о чем вы мечтали или придумали себе – есть риск приобрести некачественный товар. Отложите походы по магазинам на конец недели и выходные.

Неделя удачна для генеральной уборки и работы. Астрологи рекомендуют проследить за состоянием здоровья, чаще измерять давление и выполнять упражнения для спины. Этот период также благоприятен для обучения или освоения новой профессии.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось немного проблем, но вы упорно их игнорируете. После откровенного разговора с любимым человеком ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 27 февраля

Неблагоприятный день: 28 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Водолея

Водолеям на этой неделе надо избегать пустопорожних разговоров, которые ни к чему не приведут. Вероятно, в начале недели вас накроет мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую вы откладывали в долгий ящик. В личной жизни возможно обновление.

Четверг – благоприятное время для крупных покупок. Подходите к покупкам с умом, чтобы не купить хлам. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

На выходных рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих мечтаний и планов. Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.

Благоприятный день: 1 марта

Неблагоприятный день: 24 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта 2020 для Рыб

Первая половина недели заберет у вас много времени, которое вы планировали потратить на отдых, хобби и свидания. Лечение хронического заболевания, частые поездки и денежные затраты свалятся на голову очень неожиданно. Не паникуйте и попробуйте проанализировать каждый ваш шаг. При правильной планировке вашего времени вы сможете легко со всем справиться.

Вам стоит решить все рабочие вопросы и не допускать конфликтов с коллегами и руководством. У вас появится шанс заработать приличную сумму, главное, оказаться в нужном месте и в нужное время.

Запланируйте в пятницу предстоящую неделю для отдыха. Есть большой шанс, что вы сможете купить дешевые билеты или же найти очень выгодное предложение в отеле. Решитесь поехать в снежне горы, отдых вам принесет массу удовольствия и вдохновения.

Благоприятный день: 24 февраля

Неблагоприятный день: 29 февраля