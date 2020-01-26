Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для всех знаков Зодиака пройдет успешно. Многих одиноких ждут судьбоносные знакомства, супружеские пары смогут реализовать задуманные планы, а те, кто находились всю предыдущую неделю в отчаянии, смогут насладиться жизнью. Читайте гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Овна

После затяжных выходных, новая неделя подарит Овнам тягу к новым знаниям. Вся информация будет хорошо усваиваться, а новое дело будет приносить удовольствие. Все нагрузки, которые будут падать вам на плечи, вы будете с легкостью преодолевать. Звезды будут способствовать осуществлению всех ваших желаний, поэтому запишите в блокноте все цели, которых вы хотите достичь.

Если вы находитесь в ссоре с любимым человеком, то новая неделя – прекрасная возможность, чтобы понять, что именно вам нужно от этих отношений. На выходных рекомендуется активно проводить время. Постоянное движение поможет вам выйти из зоны комфорта и избавиться от моральных нагрузок.

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В воскресенье выделите час свободного времени только на себя. Подумайте, чем бы вы хотели заниматься, какие у вас есть мечты, как их достичь и что для этого надо сделать.

Благоприятный день: 29 января

Неблагоприятный день: 31 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Тельца

На этой неделе у Тельцов благоприятное время для осуществления важных покупок. Если у вас будет вдохновение и хорошее настроение, тратьте время не на отдых, а на работу. В семье, возможно, возникнут проблемы, однако не переживайте, ведь все скоро пройдет.

Постарайтесь не терять поток энергии, который будет вам присущ всю неделю. Выделите время на собственное самосовершенствование. Вам нужно поверить в себя и выйти из привычной зоны комфорта.

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Если на выходных вы отправитесь в путь, вам может изрядно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 28 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Близнецов

На этой неделе у Близнецов будет довольно часто меняться настроение. Вам нужно начать заниматься теми задачами, которые потребуют творческих мыслей. Близнецам нужно найти занятия, которые полностью будут направлять в приятное русло.

Также на этой неделе вам будет легко удаваться знакомство с людьми. Если вы отправитесь с друзьями после работы на кофе, вы встретите интересного человека, который впоследствии повлияет на вашу жизнь.

Если вас долгий период не покидают мысли о том, что вам нужно изменить что-то в своей жизни – то найдите несколько часов для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тщательно подумайте над тем, как все можно изменить, чтобы улучшить свою ситуацию.

Благоприятный день: 30 января

Неблагоприятный день: 2 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Рака

Не переживайте, если вам трудно будут даваться любые начинания. Если вы будете прилагать ко всему усилия и вас не покинут старания, то уже ближе к выходным ваши дела пойдут в гору. Вы будете склонны к импульсивным решениям, поэтому лучше всего, если вы будете с кем-то советоваться. Лучший друг или ваш партнер помогут взглянуть на ситуацию с трезвым умом.

Четверг станет хорошим днем ​​для всех серьезных дел. В субботу ждите дома гостей и хорошего настроения. Вы сможете выйти на новый уровень отношений с коллегами. Отдохните и избавьтесь от всех негативных эмоций.

Обратите внимание на свое здоровье и спланируйте обследование у врача. Подведите итог недели и обратите внимание на то, чего достигли в течение 7 дней. Астрологи советуют оценивать себя в конце каждой недели, для того, чтобы вы понимали, в каком векторе вам нужно двигаться дальше.

Благоприятный день: 28 января

Неблагоприятный день: 31 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Льва

Астрологи рекомендуют Львам уделить всю неделю только себе. Вам хорошо будут удаваться медитация, чтение, аффирмации и установки. Возьмите жизнь в свои руки и не бойтесь ответственности за свои действия. Львам без осложнений будут удаваться организаторские дела и новые вызовы.

Для того, чтобы вы достигли весомых результатов в жизни, вам придется пойти на радикальные шаги. Просто перепаковать старые привычки в новую обертку не получится – придется меняться. Так внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, ведь иначе хаос может не дать вам реализовать задуманное.

На Львов может неожиданно навалиться поток эмоций. Дома предусмотрительно выполните всю работу в первой половине дня, а после можете отдыхать. На выходных вас ждет приятный сюрприз от любимого человека.

Благоприятный день: 31 января

Неблагоприятный день: 2 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Девы

Новая неделя для Девы пройдет успешно. Впрочем вам стоит побороть тревогу, которая мучает вас довольно долгое время. Спросите себя, что является источником вашего беспокойства, и попробуйте найти выход из этой непростой ситуации.

Уже на этой неделе у вас наступит время для построения амурных дел. Если вас пригласили на свидание – не стесняйтесь, звезды будут способствовать тому, чтобы ваша встреча была незабываемой. Субботу и воскресенье проведите легко, уделите достаточное количество времени на прочтение книг или изучение новых слов. Если хотите провести день в одиночестве – то так и сделайте. Мысли наедине с собой пойдут вам на пользу.

В воскресенье найдите время для духовности. Весь день вы будете излучать радость и положительную энергетику. Это прекрасное время, чтобы прибегнуть к изменениям. Будьте готовы к неожиданным новостям.

Благоприятный день: 28 января

Неблагоприятный день: 1 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Весов

У Весов начнется интересная и насыщенная неделя. Вы откроете в себе новые грани и станете более заботливыми и домашними. Если у вас возникнут проблемы в личной жизни, не бойтесь проговорить это с любимым человеком.

На работе у вас трудностей не возникнет. Вы спокойно будете выполнять свою работу, однако в свободное время не стоит сосредотачивать все свое внимание на коллегах. Позвоните маме, напишите другу, договоритесь о встрече с подругой.

На выходных позаботьтесь о том, чтобы полностью выполнить все недоделанные дела. Также вам стоит сосредоточить свое внимание на финансах, ведь в связи с путешествиями, дополнительных средств у вас останется совсем мало. Астрологи рекомендуют не планировать поездок на ближайшее время, чтобы не остаться в долгах.

Благоприятный день: 27 января

Неблагоприятный день: 31 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам не придется скучать. Все запланированные дела вы доведете до конца, а все решения вы будете принимать быстро. Запомните, что если вы каждый день будете пассивны, то в вашей жизни ничего нового не произойдет. Поэтому направьте всю свою энергию в правильное русло.

На работе будьте осторожны с руководством. Не указывайте им на их ошибки, ведь можете встретить врага, который очень долго будет за вами наблюдать и обращать внимание на все недоработки или неточности.

В четверг вам нужно будет отлучиться от личных вопросов и заняться чужими. Вашей подруге или другу будет жизненно необходима помощь и утешение, поэтому выделите несколько часов, чтобы поговорить по душам.

Благоприятный день: 2 февраля

Неблагоприятный день: 28 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Стрельца

На этой неделе Стрельцы удивят всех своими организаторскими способностями. В начале недели вам с легкостью будет удаваться излучать любовь к окружающим, поэтому вы привлечете внимание к себе многих людей.

Избегайте конфликтов и споров. Не осуждайте других, а лучше займитесь собой. Подумайте, как правильно реализовать поставленную цель или достичь мечты. После активного рабочего дня, вероятно, вы захотите отдохнуть и набраться сил.

Если у вас есть некоторые трудности с любимым человеком в отношениях – не бойтесь их обсудить. После искреннего разговора вам обоим будет гораздо лучше. Астрологи рекомендуют не давать на этой неделе никому в долг деньги.

Благоприятный день: 30 января

Неблагоприятный день: 27 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Козерога

На этой неделе Козероги будут лучше контролировать свою жизнь. Конструктивная критика от коллег и друзей даст вам определенный толчок к тому, чтобы вы улучшили свою жизнь. Если будете правильно действовать, результат не заставит вас долго ждать.

Неделя благоприятна для физической активности. Если вы давно планировали привлечь спорт в свою жизнь – то это время пришло. Впрочем, не забывайте, что для того, чтобы достичь результата, стоит обратить внимание и на здоровое питание.

На выходных не отказывайте друзьям, если они пригласят вас на какое-то событие. Вполне вероятно, что вас там будут ждать новые знакомства, которые принесут в вашу жизнь новые идеи.

Благоприятный день: 31 января

Неблагоприятный день: 2 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Водолея

Для Водолеев новая неделя – время размышлений, планов и постановки целей. Вам нужно немного больше уверенности в себе, чтобы смочь реализовать все спланированное. Впрочем, несмотря на новые вызовы в жизни не забывайте о любимом человеке. Не держите все в себе, а расскажите ему о своих планах и желания. Возможно, вместе вы придумаете кое-что интересное.

Ваше финансовое положение улучшится, на работе вам дадут премию за успешно выполненный проект, а также вы получите возможность заработать средства на дополнительной работе.

На выходных обратите внимание на свое здоровье. Если у вас долгое время болит спина и боль не прекращается – обратитесь к врачу. Вероятно, вам придется на некоторое время взять больничный и отправиться в санаторий на лечение.

Благоприятный день: 28 января

Неблагоприятный день: 1 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбы будут очень активны. У вас каждый день будет распланирован, а встречи с друзьями принесут вам много радости и настроения. Астрологи рекомендуют вам пересмотреть рацион питания. Установите себе марафон хотя бы на 7 дней и откажитесь от жирной пищи, газированных напитков и хлебобулочных изделий.

Также вам придется бороться со своим настроением. Если вас накрывает волна негатива, включите свою любимую музыку, новый сериал, купите книгу или встретьтесь с друзьями. Помните, ваши положительные эмоции – это залог гармонии в личной жизни.

На выходных не засиживайтесь дома. Звоните друзьям и отправляйтесь в небольшое путешествие. Обмен мнениями с теми, кто рядом, имеет большое значение. Счастье заключается в том, чтобы проводить больше времени со своей семьей и друзьями.

Благоприятный день: 29 янв

Неблагоприятный день: 1 февраля