Гороскоп на неделю 29 апреля–5 мая 2019 для всех знаков Зодиака достаточно неоднозначный. Многих ждет плодотворная неделя и неожиданные повороты судьбы. Читайте гороскоп на неделю 29 апреля-5 мая 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 29 апреля–5 мая 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Овна

Новая неделя для Овнов будет изрядно выдающейся. Если вы долгое время шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своей работы. Если вы только подумываете о переменах, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

Неделя с 29 апреля по 5 мая – очень неудачное время для поездок на дальние расстояния, и если у вас предполагался отпуск, лучше его перенести на другое время. Согласно прогнозу, лучше провести всю неделю в режиме "дом – работа", а выходные провести в тихой атмосфере.

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Будьте внимательными в работе с документами, особенно, если от их заполнения зависят финансовые дела. Расходы будут балансировать на грани, но период этой недели нельзя назвать убыточным. Если активно ворветесь в работу, то получите больше, чем ожидали. Так что не ленитесь и будьте более трудолюбивыми.

Особое внимание обратите на хронические болезни. Стоит провести профилактические мероприятия или же сходить на консультацию к врачу.

Благоприятный день: 29 апреля

Неблагоприятный день: 1 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Тельца

Новая неделя для Тельцов пройдет в бешеном темпе, что в свою очередь будет требовать от вас решительности и принятия быстрых решений. Если вы чувствуете, что выполняете работу, которую вам кто-то навязывает – быстро исбавьтесь от нее, ведь в противном случае – у вас совсем не будет свободного времени и вы потеряете энтузиазм ко всему, чем занимаетесь.

Не спорьте с партнером по бизнесу или коллегами по работе, ведь это может существенно навредить вашей карьере. Если вы будете пытаться быть героем в той ситуации, в которой не уверены до конца, то усложните себе жизнь.

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Во вторник займитесь вопросами недвижимости. Этот период благоприятный для заключения договоров, переезда, аренды и прочее.

Не забывайте о своем здоровье. Обязательно сходите на консультацию к врачу, если у вас есть хронические заболевания. Весь период праздников избегайте вредной пищи и алкоголя. Также ждите приезда гостей, которые принесут вам много хлопот, так что будьте к этому готовы и терпеливы.

Благоприятный день: 3 мая

Неблагоприятный день: 4 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Близнецов

Новая неделя даст возможность Близнецам отдохнуть – используйте это время на полную. Путешествуйте, собирайтесь с друзьями на пикник в лесу, проводите время в кругу семьи. Ваша организованность поможет вам быстро разобраться со всеми важными делами. В конце недели вас ожидает новое знакомство. На первый взгляд оно не обещает ничего интересного, но через некоторое время перерастет в романтические отношения.

Старайтесь на протяжении всей недели быть мудрыми и благоразумными. Не встрявайте в споры и недоразумения, которые возникнут между коллегами на работе. Если вы приложите немалые усилия, то станете более уверенными в себе.

Самодисциплина, занятия спортом и прогулка в любую погоду – такими должны выглядеть ваши идеальные выходные. Ваше здоровье зависит от эмоционального состояния. Внимательно прислушивайтесь к себе и старайтесь не переутомляться. Пейте витамины и отдыхайте вечером за просмотром любимых сериалов или фильмов.

Благоприятный день: 29 апреля

Неблагоприятный день: 1 мая

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Рака

Начало недели для Раков – время, когда ваши недоброжелатели будут очень изобретательными и активными. Избегайте участия в закулисных интригах, сделайте все возможное, чтобы сохранить безупречную репутацию, иначе рискуете пострадать. Во всем остальном первая половина недели будет удачной. Значительно улучшится ваше финансовое положение, удастся получить премию за хорошие результаты вашего труда.

Если вам захочется перемен, смело беритесь за обновление интерьера вашей квартиры или изменения внешности. Выходные проведите со своей семьей. Если между вами есть какие-то конфликты – конец недели хорошее время, чтобы решить их без лишней эмоциональности.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Благоприятный день: 3 мая

Неблагоприятный день: 5 мая

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Льва

Новая неделя для Львов – время для перемен, которых вам не стоит бояться! У вас будет много встреч с новыми людьми, которые принесут в вашу жизнь что-то позитивное. Поэтому смело идите на контакт и не отказывайтесь от приглашений на любые мероприятия.

На выходных лучше сосредоточиться на своей внешности – запишитесь к косметологу или измените прическу. Также эти дни благоприятны для покупок одежды и полного обновления гардероба.

На протяжении всей недели у вас есть отличная перспектива карьерного роста. Вдохновение для трудовых свершений вы найдете на работе – рабочие дела будут приносить вам огромное удовольствие. Не отказывайтесь от дополнительных заданий – это принесет свои плоды уже в ближайшее время. В конце недели у вас могут возникнуть мелкие финансовые проблемы, но они не принесут существенного ущерба вашему бюджету.

Благоприятный день: 30 апреля

Неблагоприятный день: 2 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Девы

В то время, когда уже хорошо потеплело и все начинают думать об отдыхе, вы будете бороться за профессиональный успех. Астрологи советуют посчитать, кто вам должен деньги, а кто – то какую-то услугу. В финансовых вопросах вас ждет удача, поэтому если вы давно собирались попросить о повышении зарплаты – делайте это смелее.

Четверг – идеальное время, чтобы провести генеральную уборку дома: помойте окна, полы, аккуратно насобирайте вещи по полочкам, выбросьте или раздайте старые вещи. Это поможет вам почистить не только квартиру, но и очиститься внутренне. У вас появятся новые идеи и силы, которые очень помогут в ближайшее время.

Выходные проведите в новой обстановке – отправляйтесь в путешествие туда, где вы сможете полностью отключиться от внешнего мира и навести порядок в собственных мыслях.

Благоприятный день: 29 апреля

Неблагоприятный день: 1 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Весов

Новая неделя для Весов – это хороший период, чтобы все успеть. Контролируйте свое время, чтобы успеть сделать больше важных дел. Прислушивайтесь к мнению окружающих людей, они вам помогут и дадут ценный совет.

Пятница – хороший день для того, чтобы найти новый источник доходов и улучшить свое материальное положение. Можете смело делать покупки, деньги у вас будут, и вы точно не будете иметь в них нужды.

На выходных спланируйте со своей второй половинкой интересный уикенд, который вам запомнится надолго. Если вам захочется быть дома, то пригласите в гости друзей на фильм или вкусную выпечку. Незабываемые эмоции и заряд позитива вам гарантирован.

Благоприятный день: 3 мая

Неблагоприятный день: 5 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Скорпиона

В течение недели не будьте ленивыми, ведь для вас неожиданно откроется перспектива в карьерном росте. Смело беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро и они вас изрядно порадуют. Не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если попробуете правильно расставить приоритеты – производительность будет значительно выше.

Изменения в вашей личной жизни также могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру или захотите сменить место работы. Если вы еще не составили план на целый год, рекомендуется выделить время именно в субботу вечером.

На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите никаких запретов в тяжелой и вредной пищи. От такого питания вы сможете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в будущем. Составьте себе график и меню по правильному питанию и ограничьте до минимума алкоголь.

Благоприятный день: 2 мая

Неблагоприятный день: 4 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Стрельца

Всю неделю вы будете жить в конфликтах. Все 7 дней вас будут ждать много событий, встреч и новых знакомств. Если у вас нет любимой половинки, то не бойтесь написать человеку, к которому испытываете нечто большее, чем дружбу. Именно такой смелый шаг станет движущей силой вашего будущего.

Неделя для Стрельцов будет отличной платформой для профессионального улучшения, но не бегите по мгновенным результатам. Все ваши старания будут учтены и оценены руководством, но не сразу, а через некоторое время. Пока не планируйте отпуск, ведь вам надо завершить все начатые дела.

На выходных вы получите огромный прилив сил. Соберите компанию друзей и запишитесь на плавание или йогу. Чтобы не чувствовать себя уставшей, больше отдыхайте: читайте книги, смотрите фильмы, гуляйте с подругами и не пытайтесь все дела сделать за один день. В пятницу хорошо спланируйте свое рабочее время, чтобы на следующей неделе не перегореть от работы.

Благоприятный день: 29 мая

Неблагоприятный день: 1 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Козерога

Первая половина для Козерогов – хорошее время, чтобы составить план на будущий месяц и начать учить иностранный язык, а также записаться в зал. Рекомендуется уделить время самообразованию. Если вы будете стараться, то сможете преуспеть в учебе и изрядно расширить свой кругозор. От четверга до конца недели – удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия.

На выходных астрологи советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке: займитесь бронированием и покупкой билетов. Однако не медлите, ведь можете упустить очень хороший шанс!

В субботу у вас увеличится потребность в уединении. Всю неделю вы сосредоточили свое внимание на работе, поэтому дома немного отдохните и не совершайте никаких дел, касающихся работы. Будьте осторожными со своими словами, вероятно, у вас возникнет конфликт с подругой. В конце недели купите себе вещь, о которой давно мечтали, но жалели средства. Потраченные деньги вернутся к вам в виде премии через некоторое время.

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения. И не забывайте о здоровье, сейчас оно очень уязвимо.

Благоприятный день: 5 мая

Неблагоприятный день: 1 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Водолея

Неделя для Водолеев может показаться непредсказуемой. У вас могут возникнуть проблемы в семье и на работе. Не переживайте, через некоторое время все пройдет. Будьте сдержанными и не развивайте конфликт.

В начале недели работа будет идти хорошо, вам будет все под силу. Если вы давно планировали изменить дизайн в своей комнате – самое удачное время изменить свой любимый уголок. Также неделя удачна для шопинга. Порадуйте себя новой и модной одеждой. Не стоит слушать подруг, слушайте только свою интуицию и покупайте то, что вам больше нравится.

В субботу позаботьтесь о своем здоровье. Откажитесь на время от сладких напитков, жирной и жареной пищи, чипсов и майонезов. В воскресенье ни в коем случае не давайте свои деньги чужим людям, это для вас может плохо обернуться. Ваши друзья будут искать у вас поддержки, не будьте к ним равнодушными и помогите им в их трудную минуту своим добрым словом и советами.

Благоприятный день: 3 мая

Неблагоприятный день: 5 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 29 апреля – 5 мая 2019 для Рыб

Новая неделя для Рыб будет очень насыщенной и приятной. Вы познакомитесь с новыми людьми, которые вас будут мотивировать на достижение новых целей. Погода станет лучше, поэтому чаще выходите из дома на прогулку с друзьями. Ваш рабочий настрой изрядно улучшится, вы настроите себя на новый лад. Вероятно, вам вручат премию за ваши старания и отлично выполненную работу. Однако для этого надо прикладывать максимум усилий.

В начале недели вас ждет большой расход средств. Скорее всего это будет покупка мебели или элементов декора до квартиры. Не жалейте деньги, ведь приобретенные вами товары принесут вам только радость и счастье. Однако не тратьте все сбережения, ведь до конца месяца они вам еще понадобятся.

На выходных – удачное время для любых экспериментов! Успешными будут как и бытовые эксперименты, так и эксперименты с внешностью. Субботу посвятите домашним делам и саморазвитию – дочитайте книгу, которую никак не можете взять в руки и сходите на мастер-класс, который вам поможет в будущем. Поставьте перед собой новые цели, которые должны достичь в течение трех месяцев. Это вас очень сильно мотивирует к свершению новых задач.

Благоприятный день: 2 мая

Неблагоприятный день: 5 мая