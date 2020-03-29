Гороскоп на неделю 30 марта –5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака достаточно положительный. Многих ждет духовное очищение от проблем, новые идеи и достижение поставленных целей. Читайте гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Овна

Особое внимание на этой неделе нужно обратить на вопросы, связанные с работой. Несмотря на то, что вам тяжело, вы устали, а работа из дома вас очень истощает – не стоит делать поспешных выводов. Найдите другой подход к работе и ищите во всем только положительные стороны.

Больше советуйтесь с родными или друзьями, иначе вы рискуете потерять деньги или возможности карьерного роста.

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В какой-то момент вы можете почувствовать упадок сил и ослабление здоровья. Если вам ничего не хочется делать и все стало монотонным, попробуйте заняться спортом. Физическая активность поможет вам улучшить ваше состояние.

Особое внимание стоит уделить питанию – избегайте тяжелой пищи и алкоголя, ведь это может привести к проблемам с пищеварением.

Благоприятный день: 2 апреля

Неблагоприятный день: 31 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Тельца

Любые задачи на этой неделе Тельцам будут даваться очень легко. Если на работе вам нужен совет от коллег или руководства – не стесняйтесь обратиться к ним за помощью.

На этой неделе вы сможете поменять свой режим дня и рацион питания таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы будете соблюдать диету, то сможете сбросить лишний вес в достаточно сжатые сроки. Также стоит обратить внимание на ваше физическое здоровье и увеличить физические нагрузки.

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Отношения дома с членами семьи будут складываться хорошо. Больше внимания уделяйте своим любимым и детям. Проведенное время вместе поможет сделать ваши отношения более крепкими. Прислушайтесь к детям, они могут поделиться с вами своими проблемами и ждут вашей помощи.

Благоприятный день: 4 апреля

Неблагоприятный день: 31 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Близнецов

Эту неделю стоит посвятить планированию своих целей, а вот от прогулок – лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Отведите время на свое здоровье – начните заниматься спортом в домашних условиях, ограничьте потребление вредных продуктов. Если вас беспокоит ваше состояние – обязательно пойдите на консультацию к врачу.

Также эта неделя благоприятна для изучения чего-то нового. Поэтому курсов или даже вебинаров – избегать не нужно, особенно, если вы давно планировали изучить что-то новое. Результаты не заставят себя ждать. В сети сейчас бесплатных курсов очень много, поэтому ищите то, что вам ближе по душе.

Благоприятный день: 2 апреля

Неблагоприятный день: 31 марта

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Рака

Мы знаем, что вы хотите отправиться на заслуженный отдых, но пока придется немного потерпеть. Звезды прогнозируют вам финансовый успех, вероятно, кто-то из руководства предложит вам дополнительный заработок. Долго не думайте и соглашайтесь.

Новая неделя – идеальное время, чтобы провести генеральную уборку дома: помойте окна, выбросьте старые и ненужные вещи. Это поможет вам очистить не только квартиру, но и очиститься внутренне. У вас появятся новые идеи и силы, которые непременно помогут вам в ближайшее время.

Выходные проведите наедине с собой. Вам стоит перестать читать тревожные новости и обо всем беспокоится. Отключитесь от внешнего мира и наведите порядок в своих мыслях.

Благоприятный день: 2 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Льва

Любые задачи этой неделе Львам будут даваться очень легко. Однако вам стоит уделить внимание своему сну. Если вы несколько дней подряд не можете заснуть, это свидетельствует о тревожных симптомах. Возможно, вам стоит больше отдыхать и не брать все близко к сердцу.

В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, это может спровоцировать лишние конфликты. Попробуйте отбросить хаос, который происходит в вашей голове. Если вы очистите свои мысли и четко распишете дела на бумаге – все нормализуется.

В питании отдайте предпочтение свежим овощам и фруктам. На выходных лучше отказаться от алкоголя (или уменьшить его количество). Это положительно скажется на вашем самочувствии, а также убережет от необдуманных поступков.

Благоприятный день: 5 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Девы

На этой неделе у вас есть прекрасная возможность зарядиться положительной энергетикой от близких вам людей. Все ваши переживания совсем скоро пройдут и вы почувствуете значительное облегчение. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно – можете поработать над психологическим и ментальным здоровьем.

В среду вы получите достаточно неплохое предложение от руководства, поэтому старайтесь хорошо подумать и принять правильное решение. Астрологи советуют реализовать свой потенциал и показать многим, что вы стоите большего, чем кажется.

На выходных избегайте в семье ссор и выяснения отношений. Рекомендуется выделить время на себя и хорошо подумать над тем, чего именно вы хотите в своей жизни. Соберитесь с мыслями, чтобы понять, куда дальше двигаться.

Благоприятный день: 5 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Весов

На этой неделе Весы будут очень энергичными. У вас будет позитивный настрой, поэтому используйте свой потенциал на полную. Не забудьте уделить достаточно времени своим детям и родителям.

В середине недели главное сосредоточиться на важных вопросах. Составляя план на каждый день, во внимание возьмите те дела, которые вы довольно давно отложили в долгий ящик. Именно эти задачи требуют срочного осуществления.

Если в вашу голову будут прокрадаться плохие мысли, попробуйте переключиться на какую-то работу, которая улучшит вам настроение. На выходных хорошо отдохните. Отложите блокнот с делами в сторону и просто наслаждайтесь моментом.

Благоприятный день: 5 апреля

Неблагоприятный день: 2 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Скорпиона

Скорпионам нужно обеими руками хвататься за все новое и прибыльное. Вам нужно убедиться, что работа может приносить не только деньги, но и удовольствие.

Семейным людям придется заниматься детьми и домом. Это лучше сделать во второй половине недели. Также стоит уделить внимание домашним делам – обратите внимание на сантехнику.

В течение недели старайтесь не тратить слишком много средств. Сбережения понадобятся в ближайшее время. На выходных начните более активно следить за здоровьем – пересмотрите питание и добавьте к своему распорядку дня физическую нагрузку.

Благоприятный день: 4 апреля

Неблагоприятный день: 2 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Стрельца

На этой неделе вас, как никогда, будут окружать сплетни. Лучший способ с ними бороться – это игнорировать и абстрагироваться. В противном случае есть риск разрушить отношения с близким вам человеком. Вы будете очень напряженными, однако ссориться и скандалить не стоит.

Вы будете чувствовать моральное истощение, которое само по себе не пройдет. Откажитесь от дополнительной работы, а все свободное время посвящайте только себе.

Астрологи советуют не брать в среду в руки деньги и ограничить любые походы в людные места или даже магазины. Этот день является в финансовом плане довольно опасным.

Благоприятный день: 3 апреля

Неблагоприятный день: 31 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Козерога

У Козерогов на этой неделе будет достаточно много энергии. Вы наконец спланируете то, что так долго откладывали в долгий ящик и получите замечательный результат после выполнения всех запланированных дел.

Неделя также принесет Козерогам много полезной информации. У вас будет достаточно времени, чтобы заняться творчеством, своим хобби и саморазвитием. Если у вас появился план, как заработать пассивный доход, то астрологи пока рекомендуют отказаться от этой идеи.

На выходных вы получите информацию, которая безусловно улучшит ваше настроение. Все, что от вас требуется – расслабиться и получать удовольствие от сюрпризов судьбы. Воскресенье посвятите отдыху, ведь вам нужно набраться сил на следующую неделю.

Благоприятный день : 2 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Водолея

Вам необходимо на этой неделе внимательнее следить за своим здоровьем. Силы вашего организма ослаблены, а следовательно есть большой риск развития вирусных инфекций. Займитесь профилактикой и лишний раз не выходите без необходимости из дома.

Также будьте осторожны при употреблении алкоголя – реакция вашего организма на этот продукт может оказаться непредсказуемой.

В целом для этой недели характерна общая расслабленность. В связи с этим лучше не строить грандиозных планов на эту неделю. Лучше займитесь рутинными домашними делами, а на работе не принимайте любых важных решений.

Благоприятный день: 31 марта

Неблагоприятный день: 1 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля 2020 для Рыб

Эту неделю стоит посвятить личным отношениям. Ведь из-за вашей постоянной занятости вы можете не замечать, как теряете партнера. Поэтому попробуйте больше говорить и проводить время вместе. Откажитесь от сверхурочных часов на работе ради семейного покоя.

На работе держитесь подальше от интриг и сплетен, ведь этим вы только портите себе самочувствие. Финансовые проблемы на этой неделе не будут вас беспокоить, но от крупных покупок лучше воздержаться.

Выходные рекомендуется провести активно – фитнес, зал, йога или что-то другое. Это поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед новой неделей, которая обещает быть более насыщенной.

Благоприятный день: 3 апреля

Неблагоприятный день: 4 апреля