Гороскоп на неделю 31 декабря-6 января 2019 для всех почти похож по насыщенности событий в жизни. Многих ждет успех в делах и на работе, обогащение, удачные приобретения, однако у некоторых представителей знака есть риск потерпеть неудачу. Читайте гороскоп на неделю 31 декабря-6 января 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 31 декабря-6 января 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Овна

Новая неделя для вас будет насыщенной во всех сферах, поэтому старайтесь быть максимально сконцентрированными и будьте внимательными все время. На работе вас ожидают новые начинания или проекты, которые увенчаются успехом только тогда, когда вы будете достаточно времени уделять им.

Также период с 31 декабря по 4 января – это отличное время для отпуска или отдыха. Наберите сил отказать себе в работе, а для трудолюбивых Овнов – это действительно задача! После нескольких дней отдыха вы сможете работать лучше и продуктивнее, чем без него.

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На работе оберегайтесь сплетен, которые могут касаться ваших коллег или же руководства. В финансовом плане – вас ожидают приятные новости. Не исключено, что появится новый источник заработка или же вам повысят заработную плату.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 1 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Тельца

Эта неделя будет наиболее благоприятной в финансовой сфере. До конца недели ожидайте существенное денежное поступление. Однако вторая половина недели неблагоприятна для любых банковских операций. Собственные сбережения лучше не оставлять на основной карте, есть риск их потерять не по своей вине.

В начале недели запланируйте свой ближайший отдых. В частности, этот период благоприятен для краткосрочных поездок. Обратите внимание на то, что расположено рядом с вашим городом и отправляйтесь в путешествие.

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Эта неделя благоприятна также и для вашего здоровья. Уделите больше времени спорту, проводите больше времени на свежем воздухе и ваше самочувствие улучшится в разы.

Благоприятный день: 6 января

Неблагоприятный день: 3 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Близнецов

До конца недели вам нужно завершить все новые начинания, которые накопились в течение недели – в рабочих вопросах и в отношениях. Неделя максимально благоприятна для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность.

Ваша решимость также вам сыграет на руку и в личных и любовных вопросах. Одинокие Близнецы имеют все шансы встретить надежного партнера, но для этого вам нужно приложить усилия и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно начать заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 1 января

Неблагоприятный день: 5 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Рака

Новая неделя для Раков начнется очень продуктивно. Если вы хотите получить новые знания, пойти на курсы, или довершить начатое дело до конца – обязательно сделайте это в начале недели. Звезды помогут вам во всех начинаниях, если вы будете прилагать усилия.

Во вторник внимательно смотрите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Не выходите из дома лишний раз с вещами, за которые вы больше всего переживаете.

На выходных посвятите свое время на посиделки с друзьями и прогулки, если этому будет способствовать погода. А также запланируйте все дела, которые вы должны выполнить в течение 2019 года. Будьте осмотрительны в отношении друзей и коллег с которыми вы работаете, могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты.

Благоприятный день: 3 января

Неблагоприятный день: 31 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Льва

Новая неделя будет для вас положительной. Однако будьте осмотрительны в четверг, день будет насыщенным и тревожным из-за большого количества дел. Есть высокая вероятность того, что руки опустятся, упадут силы на любую работу. Не стоит этому поддаваться, ведь все возможности пройдут мимо.

Обратите внимание на свое здоровье. Какой бы ни была важная работа, прежде всего беспокойтесь об иммунитете и тепло одевайтесь. Избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Одинокие Львы имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи с друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Вас ожидают неожиданные расходы на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройство пространства. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 5 января

Неблагоприятный день: 2 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Девы

Если вы приложите усилия – ваша личная жизнь и дела пойдут в гору. Вы и сами по себе будете более энергичными и трудолюбивыми на этой неделе. Не бойтесь делать первый шаг и приглашать на прогулку или чашку кофе того, кто вам нравится.

Согласно прогнозу, звезды будут благосклонны к вам во всех начинаниях. Вся неделя будет дарить радостные моменты. Однако, постарайтесь до конца недели привести в порядок свои финансовые дела и не влезать в новые долги. Гороскоп советует пристально следить за своими счетами в банке, кредитными картами и кошельком. Есть немалый риск потерять часть средств.

Выходные подарят хорошую возможность избавиться от старого и впустить в свою жизнь новое. Звезды обещают новые знакомства с интересными людьми, которые со временем станут верными друзьями. Вы сможете избавиться от тяжелой ноши, которая давно сидит на вашей шее.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 4 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Весов

Никакие трудности не смогут испортить вам неделю, ведь положительный настрой поможет справиться с различными проблемами. Будьте смелыми и не обращайте внимания на упреки других, ваша уверенность в себе позволит вам преодолеть больше, чем вы думали.

Есть вероятность непредвиденных расходов во второй половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В пятницу рассчитывайте на поддержку друзей и близких людей. Суббота – удачный день для встреч и романтических свиданий.

Рекомендуется уделить внимание своим волосам, вероятно, им требуется дополнительное питание и уход. Скорректируйте ваш ассортимент средств для волос, ведь вам нужна только качественная косметика, которая оздоровит волосы и придаст им блеска.

Благоприятный день: 1 января

Неблагоприятный день: 6 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Скорпиона

Для Скорпионов неделя начнется с хорошего настроения, на работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Следите за своим внутренним состоянием. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить дружбе, которую очень цените.

В личных отношениях вы будете очень энергичны и уверены. Устройте на выходных романтический ужин, найдите прекрасный фильм, зажгите ароматические свечи и создайте незабываемый момент. Это время наиболее благоприятно для откровенных разговоров и планирования будущего.

Скорпионам стоит задуматься о своем режиме дня и рационе питания. Вам следует изменить его таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться диеты, то сможете сбросить лишний вес в довольно сжатые сроки.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 1 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Стрельца

Неделя благоприятна для серьезных решений. Если вы отложили важное дело – самое время его воплотить в жизнь. На этой неделе наибольшая вероятность того, что вы сможете без лишних эмоций отстоять свою точку зрения.

В начале недели вас ждут интересные поездки и встречи с новыми людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах.

Если вы давно откладывали поход к врачу, то внесите в свой список планов как можно быстрее выполнить давно обещанную миссию. Ведь, если вы будете тянуть и дальше, то потом восстановить здоровье будет очень сложно.

Благоприятный день: 6 января

Неблагоприятный день: 3 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Козерога

Неделя выдастся продуктивной, если вы будете избегать суеты и спокойно выполнять задуманное. Чрезмерно перерабатывать не надо. Если не прислушаетесь звезд, то из-за эмоционального выгорания ухудшается сон. Вы станете очень раздражительными. Утром старайтесь не заходить в социальные сети, больше времени уделять саморазвитию.

Не зацикливайтесь на мелочах. Из-за этого вам будет казаться, что у вас есть множество проблем. Заработную плату вам выдадут вовремя, главное не тратить ее на вещи, которые долго будут лежать в шкафу. Отложите деньги на отдых, который принесет вам много пользы и наполнит энергией на новые свершения.

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. С любимым человеком отношения будут легкими и непринужденными. Вся неделя пройдет спокойно, вероятно, вас пригласят к себе в гости давние знакомые или друзья.

Благоприятный день: 2 января

Неблагоприятный день: 6 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Водолея

Для Водолеев пришло время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости. В начале недели, как предупреждают звезды, возможны нелепые ошибки. Эта неделя – не лучшее время для крупных покупок. Отложите шопинг на следующую неделю, лучше запланируйте будущие путешествия на год и сделайте генеральную уборку в доме. Будьте осторожны с окнами и зеркалами.

Первую половину недели звезды рекомендуют посвятить самообразованию. Вы сможете добиться успеха в обучении и расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем лучше всего сложатся самостоятельные занятия.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы сделаете по собственной инициативе. Желательно, в этот период внести некоторые коррективы в свой имидж: обновите гардероб и смените прическу.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 2 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января 2018 для Рыб

Новая неделя будет удачным временем для проведения важных разговоров. В эту неделю вам будет присуще красноречие – главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться успех. Звезды говорят, что неделя будет благоприятной, особенно для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Вероятно, вы получите поступление, на которое не ожидали, однако не спешите тратить средства. Со временем они вам понадобятся на более важные дела, возможно, вам нужно будет купить новый телефон. На этой неделе Рыбам астрологи не рекомендуют потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния. Если будете иметь возможность помочь другим – соглашайтесь, это пойдет на пользу.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 5 января