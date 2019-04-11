Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019 года, предусматривает день, полный интересных встреч – они могут случиться в самых неожиданных местах. Читайте гороскоп на 11 апреля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Овнов
Сегодня Овны могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может захотеться рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой – вам не хочется выдавать всех своих секретов.
Чтобы потом не жалеть, постарайтесь не выбалтывать того, что не желаете разглашать.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Тельцов
Всезнайка, который завелся в вашем коллективе, просто ужасно может выводить вас из себя. Частое стремление этого лица показать свои преимущества уже напрочь осточертело вам. Что ж, придется что-то с этим делать!
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Близнецов
С Близнецами злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не расстраивайтесь, если кто-то воспользуется вашим добрым характером, и возьмите себе ситуацию на вооружение.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Раков
У Раков сегодня можете случиться возможность покорить сердце того, кому вы давно симпатизируете. Не бойтесь быть отвергнутыми – это все же лучше, чем не попробовать вообще.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Львов
Львы сегодня смело могут заявлять о своих чувствах – отбрасывайте условности и принимайтесь покорять сердца. Имеете высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Дев
Постарайтесь не начинать чего-то нового и глобального. Хоть дела, требующие большой активности, будут даваться без труда, все же не поддавайтесь искушению поработать.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Весов
День будет благоприятным для коллективных и корпоративных мероприятий – гуляния для Весов могут оказаться славными. Так что если вам предложат присоединиться к празднованиям – долго не думайте и отправляйтесь отдыхать.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Скорпионов
Скорпионов ждет предложение, которое потребует внимательного подхода к его рассмотрению. Вероятно, что для получения желаемого придется выйти из привычной зоны комфорта. Стоит найти отвагу, чтобы перемены в жизни в конце концов произошли.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Стрельцов
Некоторым Стрельцам старая связь не позволяет обрести счастье с кем-то другим. А другим развиваться не позволяют закоренелые привычки и стереотипы. В обоих случаях стоит покончить со страхом перед новым и дать бой тому, что сдерживает ваш рост.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Козерогов
У Козерогов наступил хороший период для закладки нового – отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой необходимых людей и справляться даже с довольно сложными задачами.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Водолеев
Постарайтесь точно понимать, ради чего вы работаете и трезво оценивать ситуацию. Хорошо сопоставьте ваш опыт, умения и желания с поставленными целями и шансами их достичь. Вероятно, хорошим решением будет идея браться за дело небольшими частями – маленькими шагами можно реализовывать крупные проекты.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 апреля 2019 для Рыб
Сегодня стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, ведь накопленная в этот день обида отдастся с двойной силой, а потому постарайтесь не держать в голове негативные мысли и эмоции.