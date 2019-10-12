Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, предусматривает день удачный для начала новых привычек и дел. Время будет благоприятным для креативности и нестандартных идей. Читайте гороскоп на 12 октября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня стоит найти время для сокровенного, длинных и искренних разговоров и теплых встреч. В этот день не стоит осуждать других и сквернословить. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Овнов

Удачное время для начала цикла обучения, причем удачно сложатся самостоятельные занятия. В этот период звезды советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к будущей туристической поездки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Тельцов

Вы можете почувствовать мощный приток внутренней свободы, который захотите применить, реализовав свое давнее желание. В этот день займитесь более творческими делами и размышлениями о будущем, встретьтесь с теми, кого давно не видели или устройте небольшое велопутешествие.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Близнецов

Решение, которое вы сегодня примете, приведет вас к месту, о котором вы никогда не думали. Взвешивайте все за и против, анализируйте, не забывайте о здравом смысле и не давайте страху взять верх.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Раков

Если будете выражать свое недовольство, то делайте это честно. Прежде всего, не перекладывайте вину на других. Ответственными за вашу жизнь и ваши решения будете только вы сами, даже если на первый взгляд кажется, что это не совсем так.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Львов

Не стоит принимать вину или неудачи других на свой счет, даже если они вас в этом обвиняют. Каждый самостоятельно отвечает за свои решения, мысли и эмоции. Не стоит бояться разочаровать других – прежде всего стоит позаботиться о своем покое.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Дев

Тем, кто жалуется на рутину и то, что в жизни ничего не меняется, – стоит брать ситуацию в свои руки. Решиться на риск бывает трудно, но результат дает нам новый опыт и ощущение того, что мы сделали все, что могли и не дали жизни пройти мимо.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Весов

Весов сегодня могут засыпать советами о том, как вести дела и жить. Не берите себе в голову указания других людей. Вы сами можете определить, что для вас хорошо, а что – плохо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Скорпионов

Не ждите похвалы со стороны – вы сами способны понять, насколько качественно вы выполняете работу и увидеть, что нужно улучшить. На критику стоит реагировать уравновешенно – слушать, но слишком не беспокоиться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Стрельцов

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а потому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Козерогов

День благоприятен для застолий – можно смело идти в гости или устроить ужин дома. Если вам выпадет возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Водолеев

Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и беритесь за дело.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 октября 2019 для Рыб

В планы Рыб вмешаются незваные гости. Вам придется откорректировать свой график, чтобы сделать день удачным. В конце концов звезды сегодня будут благоприятными и если приложить усилия, то можно добраться туда, куда хотите и с тем, с кем планировали.