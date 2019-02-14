Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2019 года, предусматривает день, удачный для разговоров, встреч. Впрочем, день может показаться напряженным для тех, кто не любит суеты, Читайте гороскоп на 14 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День обещает показаться увлекательным. Великие начинания будут удаваться легко, как и малые дела. Тем, кто задумал романтические свидания, стоит с легкостью подходить к делу и излишне не волноваться. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Овнов

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Облегченно сможете выдохнуть и после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы этого заслужили!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Тельцов

На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда. Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Близнецов

Перед вами открываются новые возможности и вы боитесь не получить от этого максимум. Придется учиться управлять собственным временем и не тратить его на ненужные дела и ненужных людей.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Раков

Вас ожидает путешествие или оживление на работе. Также возможно повышение или улучшение отношений с коллегами. Вам пора задуматься о переменах в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не медлите с этим.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Львов

Начните день с чтения – 15-20 минут за полезной книгой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

В этот день Львов ждет приятная весть, которая может прилететь от родственников или друзей, особенно тех, с которыми уже давно у вас не было контактов.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Дев

В любовной сфере вы можете ощутить дикую страсть. Самое время для рискованных амурных авантюр! Переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие.

Семейным Девам и тем, у кого есть пара, такой настрой также придется по душе.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Весов

В этот день Весы могут получить деловое предложение, соглашаться на которое сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против, высоки шансы, что конечный результат будет не таким уж и выгодным для вас.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. Также сегодня возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Скорпионов

Скорионам, связанным с деловой сферой, в этот день стоит быть осторожным. С одной стороны это подходящее время для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако с другой стороны конфликты, начатые сегодня могут тянуться месяцами. Есть высокая вероятность, что спор приведет к срыву переговоров и потере наработанного.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Стрельцов

Для Стрельцов в этот день могут быть характерны эмоциональные вспышки. Чтобы не случалось конфликтов и травмоопасных ситуаций, постарайтесь держать себя в руках. Когда заметите, что начинаете "закипать" – отойдите в сторону, сосчитайте до десяти или попейте воды. Так вы сможете избежать нежелательной ссоры и конфронтации.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Козерогов

Вы с головой окунетесь в изучение чего-то нового и это заставит вас задуматься о смене профессии. Не останавливайтесь на достигнутом и уже за совсем короткий период времени вы сможете увидеть результат.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Водолеев

Вы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Вы планируете продолжения отношений и очень инициативны в этом плане. Вторая половина недели благоприятна именно для романтических поступков!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 14 февраля 2019 для Рыб

Откровенность, которая присуща вам сегодня, поможет избежать недосказанностей с коллегами. Если работы окажется излишне и вам покажется, что вы ее не усилите – глубоко подышите. Скорее всего вам так будет казаться, из-за романтического настроения, которое не позволяет Рыбам сегодня качественно заниматься рутинными делами.

Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова.