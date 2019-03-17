Гороскоп на сегодня, 17 марта 2019 года, предусматривает удачный день для познания и изучения нового. С легкостью будут удаваться духовные начинания. Читайте гороскоп на 17 марта 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня стоит найти время для сокровенного, долгих и искренних разговоров и теплых встреч. В этот день не стоит осуждать других и злословить. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Овнов

Тем, кто жалуется на рутину и то, что в жизни ничего не меняется, – стоит брать ситуацию в свои руки. Отважиться на риск бывает трудно, но результат дает нам новый опыт и ощущение того, что мы сделали все, что могли и не дали жизни пройти мимо.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Тельцов

Сегодняшний день важно провести с близкими. Это поможет расслабиться и восстановить равновесие. Конфликты с родными стоит улаживать за спокойными разговорами, и при этом главное внимательно слушать и отбросить собственные предубеждения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Близнецов

Не стоит брать вину или неудачи других на свой счет, даже если они вас в этом обвиняют. Каждый самостоятельно отвечает за свои решения, мысли и эмоции. Не стоит бояться разочаровать других – прежде всего стоит позаботиться о своем спокойствии.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Раков

Сегодня удачный день, чтобы превратить идеи в план действий. Не бойтесь начинать – главное написать первый пункт и дальше дело пойдет. Если потратите немного времени на продумывание стратегии – дело будет иметь высокие шансы увенчаться успехом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Львов

Если не знаете что выбрать – риск или рутину – взвесьте то, хотите вы развиваться или нет. Если ответ будет утвердительным, тогда привычный ход дел вам не подойдет. Занимаясь тем, к чему привыкли, мы топаем на месте.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Дев

Тем, кого задевают чужие успехи – стоит задумается, на самом ли деле за ними не кроется недовольство собственными неудачами. Возможно время взяться за себя, вместо того, чтобы злословить или завидовать другим. При таком изменении жизни приобретено значительно более ярких красок.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Весов

Жизнь богата на замечательные встречи, невероятные совпадения и странные перипетии. Именно сегодня Весы смогут почувствовать это на себе. Не стоит волноваться – атмосфера будет полна любви.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Скорпионов

Сегодня вы можете встретить на своем пути собеседника, с которым завяжется глубокая и искренняя дискуссия. Такое событие принесет большой заряд энергии – не забывайте быть искренними и открытыми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Стрельцов

Если душа стремится к переменам и приключениям – не стоит ей в этом отказывать. Отрывайтесь от экрана и айда жить по настоящему, ведь какой бы не была интересна виртуальная реальность, настоящей она никогда не заменит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Козерогов

Сегодня вам выпадет возможность использовать ваш скрытый потенциал. Не отказывайтесь от интересных предложений, даже если придется немножко поработать. Помните, какой приятной является усталость от качественно выполненной интересной работы?

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Водолеев

Тем, кто имеет детей, стоит помнить, что они не игрушки и их нельзя лепить как из пластилина под свои мерки. Если стараться подогнать свое чадо под себя со временем можно и вообще потерять контакт с дорогим человеком.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 марта 2019 для Рыб

Изменения будут необходимым компонентом хорошего самочувствия Рыб в это воскресенье. В конце представители знака сегодня будут иметь возможность удовлетворить свои стремления. Главное не лениться.