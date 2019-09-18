Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, предусматривает удачный день для кропотливых и рутинных дел. Особенно удачным день будет для тех, кто работает с наукой. Читайте гороскоп на 18 сентября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Этот день стоит посвятить налаживанию новых связей, вдумчивому общению. Стоит помнить, что слова в этот день будут иметь особое значение, поэтому их следует тщательно подбирать. Те, кто сегодня заболеют, имеют шансы на быстрое выздоровление. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Овнов

Овнам сегодня удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

В общем день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для развлечений. Во второй половине дня вероятна приятная романтическая встреча.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Тельцов

Есть высокие шансы начать волноваться из-за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек препятствует вашему личностному росту и развитию.

Вероятно, вы захотите потребовать гораздо больше свободы, чем раньше. Стоит набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Близнецов

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Возьмите себе на вооружение строгость и осторожность в выборе – это спасет от неприятностей.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Раков

День не слишком благоприятный для Раков, которые занимаются торговлей – возможны неожиданные повороты в делах и своевременное выявление подводных камней. Тем, кто пойдет в банк, вероятно удастся решить сложный вопрос.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Львов

Сегодня стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения доходов и профессиональной реализации.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Дев

Для Дев пришло идеальное время для амурных дел. Одинокие представители знака могут смело отправляться на романтическое свидание. Звезды будут способствовать новым знакомствам.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Весов

Важные вопросы сегодня лучше не обсуждать. Лучше возьмитесь за душевные разговоры, что сильно добавит вам вдохновения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Скорпионов

День лучше посвятить родным и близким. Благоприятное время для отдыха на природе – выберитесь вместе со семьей или вашим партнером. В такой обстановке вы сможете не только достаточно отдохнуть от работы, но и решить насущные домашние дела без лишних эмоций.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Стрельцов

Благоприятное время для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Козерогов

Козерогам рекомендуют за решения финансовых вопросов сегодня не браться. Высокие шансы, что финансовые дела принесут много хлопот. Единственное за что можно браться – небольшие покупки. Но и здесь лучше дважды подумать, прежде чем вытаскивать кошелек.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Водолеев

День потребует особой сдержанности – конфликты, начатые сегодня, могут затянуться на года. Рекомендуют быть осторожными со словами и действиями – опрометчивая обида может стать причиной для изнурительных и длительных распрей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 18 сентября 2019 для Рыб

Со здоровьем особых проблем возникать не должно, а потому строгих ограничений в еде себе ставить не нужно. На алкоголь желательно не налегать, особенно тем, кто хорошо устал за предыдущую неделю.