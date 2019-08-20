Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019 года, предусматривает противоречивый день для улаживания вопросов с деньгами. Сегодня не стоит спешить. Читайте гороскоп на 20 августа 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День не помешает провести в беседах. Общение будет приносить удовольствие, благоприятными будут походы в гости, посещение дальних и близких родственников, друзей. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 апреля 2019 для Овнов

Большие шансы, что ваш бюджет придется пересмотреть – возможны существенные непредвиденные расходы. Мелкие споры удастся решить "без жертв", однако о сдержанности не стоит забывать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 апреля 2019 для Тельцов

День имеет все шансы пролететь в режиме нон-стоп: не успеете вы закончить одно дело, тут же появляется другое. Не расстраивайтесь! Такой ритм вас взбодрит и поднимет настроение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Близнецов

Близнецам сегодня стоит помнить, что жизнь – это изменения и от них не уйти. Если что-нибудь в этот день поколеблет привычную вам рутину – не паникуйте, не суетитесь, а лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

День будет благоприятным для нетяжелой работы, переездов в новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, рекомендуют не переутомляться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Раков

Ракам этот день желательно прожить максимально осознанно – избегать поспешных решений, особенно с финансами. Присмотрели красивую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Смело отправляйтесь в запланированные поездки – для отдыха или по работе. Звезды предвещают время, удачное для поездок.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Львов

На сегодня не стоит планировать важные встречи и серьезную работу, но если все же так случилось, что у вас нет другого выхода – не отчаивайтесь. Вероятнее всего, в конце концов все решится с выгодой для вас и без особых затрат энергии.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Дев

Дев сегодня может постигнуть встреча с человеком, который придаст изюминку в вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Весов

У Весов в этот день будет полно энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения – романтические или дружеские. В разговорах уважайте свое мнение и не теряйте его, чтобы понравиться собеседнику.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Скорпионов

Скорпионам стоит быть осторожными со здоровьем. Особенно бдительными следует быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Стрельцов

Сегодня Стрельцам улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок от судьбы, но со временем все станет видимым. Украсьте себя сегодня улыбкой. Она будет вашим главным оружием.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Козерогов

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Водолеев

Дела с деньгами Водолеям стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку по невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения относительно которых не могут иметь существенного угрозы для вас в будущем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 августа 2019 для Рыб

Дайте волю своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку – это хороший день для начала.