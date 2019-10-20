Гороскоп на сегодня, 20 октября 2019 года, предусматривает благоприятный день для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – приглашайте гостей к себе. Читайте гороскоп на 20 октября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

этот день следует быть внимательными к своим эмоциям и желаниям. Не позволяйте другим поколебать ваш покой. В то же время сутки будут благоприятными для добрых дел и проявления теплых чувств. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 октября 2019 для Овнов

В Овнов в этот день будет много энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения – романтические или дружеские, или поддержать старые. В разговорах уважайте свое мнение и не теряйте его, чтобы понравиться собеседнику.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Тельцов

Вы можете ожидать интересную весть или предложение. Новость может внести существенные коррективы в вашу обыденность. Вам останется только решить, как реагировать на изменения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Близнецов

Близнецам сегодня стоит с осторожностью подходить к покупкам. Лучше дважды подумать, чтобы не купить хлам.

В разговорах с родными не забывайте о благодарности. Это поможет наладить теплые контакты.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Раков

Легкость будет сопровождать Раков в этот день. Вполне вероятно, что именно сегодня вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Львов

На Львов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими же первоочередными.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Дев

Девам желательно трепетно ​​прислушиваться к своему организму в этот день. Не стоит налегать на еду, которая может ухудшить ваше состояние. Тем более, что избыток потребленного может стать причиной усталости и хандры.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Весов

Не оглядывайтесь на прошлое и перестаньте сотый раз прокручивать неудачные сценарии в голове. Действительно важно только настоящее и именно на нем стоит сконцентрироваться – будь то в личной или в профессиональной жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Скорпионов

Не бойтесь терять – взамен придет что-то лучше и ценнее, нужно только немного времени. Нечего до последнего держаться за безнадежные проекты или людей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Стрельцов

Стрельцы сегодня будут воодушевлены упорядочить свои мысли. Хорошим помощником в этом может стать тематическая, качественная литература. Не поленитесь выключить сериал и заняться саморазвитием. Вот увидите, что такое занятие в результате принесет немало удовольствия.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Козерогов

Одиноким в этот день стоит выйти в мир, чтобы немного развеяться и набраться вдохновения. Не пренебрегайте приглашением друзей, а то и сами попробуйте кого-нибудь вытащить на интересное событие.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Водолеев

Водолеям стоит найти время на физическую активность. Это не только улучшит физическую форму, но и поможет разгрузиться от стрессов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 20 октября 2019 для Рыб

Рыбам следует не нервничать при появлении испытаний судьбой. В первую очередь выдохните и расслабьтесь, ведь именно лишний стресс может стать причиной неудачного решения. Даже если в важном деле что-то пойдет не так, старайтесь не вешать носа и планируйте следующую попытку.