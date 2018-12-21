Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака предполагает довольно нагруженный делами день. Сегодня не стоит впадать в апатию и хандрить. Читайте гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

Беритесь за все с упорством, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, и истощение вам ни к чему. От гуляний в этот день отказываться не стоит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Овна

Этот день стоит посвятить наведению порядка на рабочем месте. Разберитесь с документацией, составьте список дел о которых забыли и которые нужно выполнить на следующей неделе. За новое дело браться не желательно.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Тельца

В течение дня, особенно ближе к вечеру, старайтесь избегать людей, которые вас раздражают. Высокая вероятность конфликтов.

В амурных делах полагайтесь на инстинкты и будьте внимательными слушателями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Близнецов

Вас сегодня ждет важная встреча с влиятельным человеком. Нужно будет проявить свою стойкость и настойчивость, чтобы получить желаемое. Вероятно, вам удастся достичь даже большего, чем можно было бы ожидать.

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Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Рака

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

Однако перед тем, как начинать что-нибудь сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Льва

Львам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Больших скоплений людей старайтесь избегать.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Девы

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смириться с тем, что все меняется – пережить день будет легче. Те же, кто всеми силами не увидит необходимости в изменениях, и будет стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Весов

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а потому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Облегченно сможете выдохнуть и после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы этого заслужили!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Скорпиона

Для Скорпионов в этот день гороскоп прогнозирует время, благоприятное для восстановления дружеских отношений. Возможна встреча с другом, которого вы давно не видели.

В финансах стоит быть осторожным – ошибки, невнимательность или легкомыслие будут иметь не лучший финал. Не помешает лишний раз перечитать и срок медицинских препаратов, которые вы принимаете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Стрельца

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. Также сегодня возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Козерога

В этот день Козероги могут получить деловое предложение, соглашаться на которое сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против, высоки шансы, что конечный результат будет не таким уж и выгодным для вас.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 21 декабря 2018 для Водолея

Открытость, которая присуща вам сегодня, поможет избежать недоговоренностей с коллегами. Если работы окажется излишне и вам покажется, что вы ее не усилите – глубоко подышите. Скорее всего вам так будет казаться, из-за романтического настроения, которое не позволяет Водолеям сегодня качественно заниматься рутинными делами.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 декабря 2018 для Рыб

Как бы вас сегодня не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим тратить впустую свои старания не стоит.

Так же Рыбам рекомендуют обращаться и с делами других – лучше не лезть в них и воздержаться от раздачи советов.