Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, предусматривает благоприятный день для свиданий и встреч. Впрочем сегодня лучше забыть об алкоголе. Читайте гороскоп на 22 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Несмотря на некоторое напряжение? день имеет шансы быть довольно удачным для большинства знаков зодиака. Сегодня не стоит переутомляться. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Овнов

День будет иметь блокирующее действие на вас. Вы будете чувствовать себя обязанными делать что-то, в чем вы не компетентны. Возможно сильное ощущение дискомфорта.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Тельцов

Сутки принесут новые задачи и интересные предложения по развитию. С одной стороны, вы будете рады перейти на высший уровень, а с другой – почувствуете, что еще не готовы к принятию вызова.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Близнецов

Сутки будут положительно влиять на вас. Сегодня легко будет ощутить поддержку других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Раков

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – сегодня время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Львов

Человек, с которым вы обычно хорошо ладите, начнет вас раздражать. Вам стоит взять под контроль напряжение и при необходимости создать на какое-то время дистанцию.

Читайте также: Гороскоп на неделю 16 – 22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Дев

В эти сутки вы будете чувствовать себя прекрасно. В профессиональных вопросах возможны изменения, на которые вы долго надеялись. Отношения могут достичь более высокого уровня понимания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Весов

Ваше терпение подвергнется испытанию. Вероятен конфликт между вами и кем-то, кто уже давно действует на ваши нервы. Ссора может быть очень яркой. Провокатор не будет уступать, поэтому постарайтесь держать нервы под контролем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Скорпионов

Будьте открыты к новым знакомствам и не закрывайте себя от окружающих. Вскоре вы встретите личность, которая добавит красок в вашу жизнь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Стрельцов

Не притворяйтесь кем-то другим, чтобы понравиться третьим лицам. Вам пора поверить в себя. Помните, что вам не нужно быть идеальными на каждом шагу. Ваш врожденный перфекционизм может быть полезным, но небольшие ошибки отвлекают вас от главного.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Козерогов

Звезды советуют вам придерживаться ваших принципов и не соглашаться на сомнительное предложение, которое вы не так давно получили.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Водолеев

Сутки напомнят представителям знака, которым захочется острых ощущений, что опасные игры обычно оборачиваются против игрока. А счастье начинающего длится недолго. Будьте осмотрительными.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 декабря 2019 для Рыб

Настроение дня может вдохновить вас на расширение круга друзей. Даже если вы не слишком смелые, сегодня у вас будет достаточно храбрости. Есть шанс, что кто-то из ваших друзей захочет быть ближе к вам.