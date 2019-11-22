Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2019 года, предусматривает благоприятный день для неформального общения. Стоит избегать шумных торговых центров и серьезных покупок. Читайте гороскоп на 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Тех, кто сумеет сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, удастся наладить важные контакты и продумать смелые идеи. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Овнов

Благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату. При этом расход сил и энергии с вашей стороны окажется минимальным.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Тельцов

У трудолюбивых Тельцов сегодня не будет времени на отдых. Вам придется задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Близнецов

В этот день стоит быть осторожными со своим здоровьем, избегать подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Раков

День благоприятен для обдумывания важных дел. В непростых ситуациях сегодня доверяйте своей интуиции и не недооценивайте предчувствие. Доверить сокровенное сегодня смело можете надежному Овну или Стрельцу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Львов

Стоит проявлять осторожность со здоровьем и не перегружать себя дорогой, потому что это может повлечь не лучшие последствия.

Стоит заниматься привычными делами. Вряд ли будут происходить непредсказуемые события, неожиданные ситуации – ни хорошие, ни плохие. День хорошо подходит для усвоения знаний, полученных ранее.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Дев

Тем, кому сегодня придется поработать, может быть нелегко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься немного на что-нибудь прекрасное – это поможет сконцентрироваться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Весов

Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности, уделите внимание лимиту допустимых расходов. Некоторым Весам сегодня представится возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение, хотя и добавит усталости.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Скорпионов

Семейным представителям знака противопоказано в этот день выяснять отношения. Возьмите на вооружение холодный расчет и выдержите паузу в острых ситуациях.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Стрельцов

Невзирая на все, сегодня представителям знака будет присущ оптимистичный настрой, который и позволит сохранить адекватность и избежать импульсивных поступков с негативными последствиями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Козерогов

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то будет подсказывать правильное решение, то будет подстрекать к изрядным глупостям. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, и в работе, и в личной жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Водолеев

Водолеи должны быть сегодня осторожны, потому что могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-то опоздали.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 ноября 2019 для Рыб

Рыбам советуют сегодня немного времени посвятить расширению кругозора. Возьмитесь за интересную научно-популярную книгу или посмотрите хороший документальный фильм.