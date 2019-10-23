Гороскоп на сегодня, 23 октября 2019 года, предусматривает день, в который желательно взяться за работу – энергии будет вдоволь. Читайте гороскоп на 23 октября 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Для сотрудничества день покажется напряженным. Большинство сегодня будет в хлопотах и погрязнет во встречах и телефонных разговорах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Овнов

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего сегодня стоит избегать с двойным рвением. Оставьте на потом обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.

Провести вечер рекомендовано в компании близкого друга, который охотно выслушает ваши планы на будущее.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Тельцов

У трудолюбивых Тельцов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Удача будет сопровождать тех, кто не удовлетворяется достигнутым и стремится развиваться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Близнецов

Близнецам сегодня может выпасть возможность выбрать себе союзников в деле на ближайшие месяцы – тщательно взвешивайте все и постарайтесь не принимать импульсивных решений.

Близкие люди могут приставать к вам с советами – постарайтесь их выслушать. Есть высокие шансы, что вы услышите в их словах подсказку, в которой давно нуждались.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Раков

Ракам сегодня может удаться поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду: и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

В общем день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и развлечений. Во второй половине дня вероятна приятная романтическая встреча.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Львов

Львам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и амурных дел и творчества.

Также удачными будут и поездки. Тем, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопутствовать удача.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Дев

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю. Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Весов

В первой половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

На работе и в личной жизни смело воплощайте самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Скорпионов

Если вы бегаете по делам как сумасшедшие – не переживайте! Затраченные усилия принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.

Как бы вас не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим сводить на нет свои старания не стоит.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Стрельцов

День удачен для посещения госучреждения. Вероятнее всего, выйдете из них вы довольными.

Также день благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими незначительными они были.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Козерогов

Козерогам сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не размениваться на мелочи. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.

В отношениях с родными оставайтесь сдержанными и чуткими, но и наступать на свою свободу не давайте.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Водолеев

Водолеям вечером стоит максимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее погруженных в дела представителей знака.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 октября 2019 для Рыб

Рыбы не позволят другим в этот день посягать на свои призы и прибыли. Главное не встревайте в слишком громкую словесную перепалку!

День будет удачным для принятия непростых решений. Советоваться можно с Овнами и Тельцами, но лишь если видите, что их слова подкреплены действиями.