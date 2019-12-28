Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для воплощения запланированного. При этом не помешает найти время на близких людей. Читайте гороскоп на 28 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня ваши желания имеют шансы осуществиться. Вы, наверное, столкнетесь с приятными людьми, заведете новых друзей или знакомых. Заметьте, что вокруг вас много красивого и приносящего удовольствие. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Овнов

За вами напряженные, стрессовые и уставшие дни, которые заявляют о своем. Гороскоп гарантирует, что без упреков вы можете позволить себе отдых. Энергия вернется к вам к вечеру. Это хорошее время для встречи с друзьями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Тельцов

День может начаться чрезвычайно лениво. Мобилизация для выполнения будничных задач станет для вас нелегким делом. Впрочем не волнуйтесь по поводу такого положения вещей. Это дает о себе знать стресс, который вам пришлось пережить не так уж и давно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Близнецов

Нет смысла слишком долго плакать над потерянным. Вы не можете вернуть время назад, а постоянные жалобы будут только ухудшать ситуацию. Возьмите жизнь в свои руки и не бойтесь ответственности за собственные действия. Помните, что люди учатся на ошибках.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Раков

Тех, кто давно ищет перемен и возможности убежать от повседневной жизни, ждет длительная поездка. Смена окружения будет полезной. Однако следует спланировать свой отдых заранее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Львов

Сегодняшние события заставят вас взять на себя больше ответственности за себя и своих близких. Возможно, самое время перестать бояться инициативности. Но помните, что не стоит принимать решения за других. Все, что вы можете сделать, это поддержать их.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Дев

Сегодня вам будет легко излучать любовь и привлекать к себе людей. Счастье понадобится вам в любовных делах, но не злоупотребляйте своим положением. Не играйте с чужими чувствами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Весов

Проанализируйте свои шаги поэтапно. Подумайте, у кого-то из вашего круга общения есть такие же цели, как и у вас. Возможно, пора заручиться поддержкой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Скорпионов

Вы можете ощутить финансовую дестабилизацию или на вас может свалиться много работы одновременно. Возможно, вам придется сделать выбор между двумя вариантами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Стрельцов

Ждите новых возможностей, которые появятся перед вами. Вы легко преодолеете любые трудности. Похоже, удача возвращается к вам вместе со счастливыми переменами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Козерогов

Сутки обещают вам огненный роман или появление совершенно нового чувства. Это лучшее время для внесения изменений – как маленьких, так и ключевых.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Водолеев

Уделите больше времени наблюдению и тому, чтобы увидеть скрытое под поверхностью. Принимайте меры, только если с ними соглашается ваш внутренний голос.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 декабря 2019 для Рыб

Отбрасывайте лишний шум из повседневной жизни. Обратите внимание на свои мечты и предчувствия. Верьте в свои мечты и смотрите на свое будущее с оптимизмом.