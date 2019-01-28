Гороскоп на сегодня, 28 января 2019 года, предусматривает удачный день для тех, кто задумал дела, ход которых не будет зависеть от посторонних. Читайте гороскоп на 28 января 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день не стоит питать чрезмерные ожидания относительно пунктуальности других, ведь возможны срывы договоренностей из-за элементарной неосмотрительности или забывчивости. Если все пойдет не совсем так, как вы ожидали – не расстраивайтесь, а лучше подумайте об альтернативах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 января 2019 для Овнов

День поможет понять и разобраться, каких ошибки избежать, чтобы последующие недели прошли успешно и без проблем!

Постарайтесь подходить к каждому делу с рвением и хорошее настроение захватит вас в приятный плен.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 28 января 2019 для Тельцов

Стабильность – главное слово для Тельцов в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Со стороны будет казаться, что этот день вы проведете скучно, но в действительности нотки консерватизма вам понравятся. Возможны неожиданные выходки близких, однако ваш внутренний покой эти ситуации не поколебают.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 28 января 2019 для Близнецов

Не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни. Поэтому лучше попробуйте все же доверять своему партнеру.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 28 января 2019 для Раков

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать новые книги.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день так, как по вкусу именно вам.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 28 января 2019 для Львов

Вас сегодня ждет важная встреча с влиятельным человеком. Нужно будет проявить свою стойкость и настойчивость, чтобы получить желаемое. Вероятно, вам удастся достичь даже большего, чем можно было бы ожидать.

В финансовом плане возможны позитивные новости, на которые вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите скорее всего не сразу.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 28 января 2019 для Дев

Возможно решение ситуации, с которой давно не можете разобраться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Не устрявайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергий в этот день важно найти применение.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 28 января 2019 для Весов

В этот день следует быть осмотрительным с искушениями. Даже заманчивое предложение от хорошего знакомого может оказаться не таким уж и беззаботным. Будьте осмотрительны и искренни в семейных вопросах.

Особенно не берите в голову мысли со стороны в отношении родных, а оберегайте ваше семейное тепло.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 28 января 2019 для Скорпионов

Этот день благоприятен для решения любых вопросов в работе. В награду – вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, подумайте наедине о планах на будущее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 28 января 2019 для Стрельцов

Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Стрельцам нужно зарядиться силами.

Выделите немного времени на то, что делает вас счастливыми.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 28 января 2019 для Козерогов

Первый день недели подарит вам заряд вдохновения, поэтому воспользуйтесь этим по полной! Это день для творчества и проявления креативности.

Все вокруг заметят ваш заряд позитива и вы непременно услышите много теплых слов.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 28 января 2019 для Водолеев

На работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, ведь это может обернуться не лучшей ситуацией. Дарите свою улыбку окружающим и день пройдет благополучно.

В конце дня, вероятно, вы встретите человека, с которым давно не виделись. Будьте щедрыми на добрые слова, их от вас очень ждут.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 28 января 2019 для Рыб

Рыбы сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачи. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Можете заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что вам удастся все выстроить лучше – так, чтобы и результат был отличный, и вы не устали.