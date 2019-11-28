Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, обещает незаурядный день, в который могут случаться неожиданные ситуации. В эти сутки решение стоит принимать вдумчиво. Читайте гороскоп на 28 ноября 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Овнов

Сутки будут положительно влиять на вас. Сегодня легко будет ощутить поддержку других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Тельцов

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – сегодня время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Близнецов

Сегодня вы можете считать всех врагами, и будете рады отгородиться от окружающих. Попробуйте обуздать свое настроение и обратите внимание на причину такого неприятного течения событий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Раков

Сегодня вы охотно будете приобщаться к профессиональным разговорам. Попробуйте не расстраиваться, если не сможете найти общий язык со всеми. Интересный ход событий стоит ожидать, если отбросить свои стереотипные и суеверные суждения и мнения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Львов

Вы легко найдете способ удачно провести свободное время. Вероятно, что удастся научиться новому – например, получить знания, которые позволят вам дополнить ваш образ.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Дев

Сегодня ваша энергия моментами может казаться заблокированной. Вы можете почувствовать сильное сопротивление, который стремиться вырываться приступами ярости. Старайтесь обеспечить себе максимальный физический комфорт.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Весов

Вы никого не оставите без внимания сегодня. Вокруг вас будет постоянное движение. Вы стремитесь вступать в разговоры, которые обогатят вас новыми знаниями. Есть высокие шансы получить максимум от дня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Скорпионов

Сегодня вам захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни. Сутки будут щедрыми на разного рода подсказки, которые помогут воплотить желаемое в жизнь. Желание сопротивляться изменениям сегодня значительно ослабнет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Стрельцов

Вам сегодня будет легко избавиться от ощущения того, что вас недооценивают. Главное – поверить в собственные силы и действовать так, как велит ваш разум. Другие почувствуют вашу уверенность и вам откроются двери, которые до того казались навсегда закрытыми.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Козерогов

Сутки могут заставить вас охотно рисковать. И хоть сегодня вы с удовольствием будете тянуться к разнообразным приключениям, старайтесь не попасть в опасную авантюру.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Водолеев

Вам может показаться, что вы теряете контроль над многими вещами. В профессиональных разговорах вы не будете понимать ни начальника, ни коллег. Будьте максимально четкими в своих словах и попробуйте слушать внимательно – так вы сможете вернуть понимание.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 ноября 2019 для Рыб

Энергия дня будет склонять многих к приятной, хоть и скоротечной, романтике. Не ленитесь урвать свой лакомый кусочек такого хода событий – удовольствие гарантировано.