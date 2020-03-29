Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, предусматривает день, в который стоит обращать внимание на малозаметные и тривиальные моменты. Сосредоточенность на деталях может помочь найти потерянное. Читайте гороскоп на 29 марта 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Постарайтесь использовать яркую энергию суток для повседневных дел. День может показаться удивительно продуктивным. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Овнов

Хватит быть кормушкой для других. Ваша доброта привлекает паразитов. Не бойтесь отгораживаться от людей, которые наживаются и самоутверждаются, делая вам неприятно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Тельцов

Сутки напомнят Тельцам, которым приспичит острых ощущений, что опасные игры обычно обращаются против игрока. А счастье начинающего длится недолго. Будьте осмотрительными.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Близнецов

Тем, кто начал томиться от жизни, стоит подумать о смене привычек. Это поможет стать более вдохновленным и довольным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Раков

Человек, с которым вы обычно хорошо ладите, начнет вас раздражать. Вам стоит взять под контроль напряжение и при необходимости отдохнуть друг от друга.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Львов

Вскоре вам придется принять решение, эффект от которого существенно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Будьте мудрыми и проверяйте услышанное, перед тем, как браться за действия.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Дев

Нет смысла слишком долго плакать над потерянным. Вы не можете вернуть время назад, а постоянные жалобы будут только ухудшать ситуацию. Возьмите жизнь в свои руки и не бойтесь ответственности за собственные действия. Помните, что мы учимся на ошибках.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Весов

Сегодня Весов не будет особо тянуть к людям. Вы не будете испытывать слишком сильной потребности в общении. Это может быть признаком временного спада энергии или потребности перезагрузки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Скорпионов

Скорпионы сегодня будут стрелять далеко от истины. Вероятно сильное желание быть нечестным и нелояльным к любимому человеку. Есть шансы, что промахи придется признать и исправить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Стрельцов

Стрельцы сегодня могут попасть в ловушку детскости. Есть шансы сделать ошибки, которые помогут усвоить важный урок.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Козерогов

Сегодня, прошлые старания Козерогов начнут приносить свои плоды. Те, кому повезет, получат в этот день награду. Не переживайте слишком сильно и не обременяйте себя мыслями. Дайте судьбе делать ее дела.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Водолеев

Сегодня Водолеям понадобятся мир и чувство безопасности. Вас может поразить услышанная история, которая к тому же подтолкнет вас к существенным изменениям. Не обещайте себе проделать много работы, пение ставьте ситуацию с вашими силами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 марта 2020 для Рыб

Вложите время в планирование долгосрочных заработков. Умерьте необходимость быть первым во всех видах деятельности сегодня. Роль лидера вам подходит, но сегодня ваша активность может наткнуться на сопротивление.