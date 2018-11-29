Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания мучительных вопросов. Удача будет сопровождать тех, кто не довольствуется достигнутым и стремится развиваться. Читайте гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака дальше в материале.

Тех, кто сумеет сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, что удастся наладить важные контакты и продумать смелые идеи. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Овна

Овнам сегодня следует ограничить общение из-за высокуой вероятности конфликтов. Стоит исключить из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе негативную нагрузку. Это касается бранных слов, негативных мыслей в сторону других людей и выражения агрессии.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Тельца

В финансовом плане проблем возникать не должно – операции с деньгами будут проходить без осложнений, однако о внимательности забывать не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Близнецов

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите знать аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Но сегодня судьба может сделать вам испытание и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Рака

Ракам сегодня может получиться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно добавит вам положительной энергии.

Ваша финансовая сторона жизни будет стабильной и спокойной. Сегодня вам может получиться сделать настоящий трудовой подвиг.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Льва

У Львов сегодня будет много сил. Смело беритесь за дело – дела вам получаться как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить ваш статус и улучшить перспективы на увеличение прибыли.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Девы

Вам сегодня будет присуща изрядная болтливость. Вы можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Весов

Не забывайте хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, такого, что зацепит кого-то за живое, или того, что выдаст ваш секрет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Скорпиона

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то будет наговаривать на серьезные глупости. Поэтому прежде всего думайте благоразумно и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, и в работе, и в личной жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Стрельца

Тем, кому сегодня предстоит работать, может быть не легко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься немного на что-нибудь прекрасное – это поможет сосредоточиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Козерога

В трудолюбивых Козерогов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Водолея

Тем Водолеям, кто имеет пару, важно не допускать вмешательства родственников в вашу личную жизнь. Они, стараясь помочь, могут только обострить ситуацию. При возникновении существенных конфликтов скорее отдайте предпочтение специалисту-психотерапевту, чем советам семьи.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 ноября 2018 для Рыб

Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем ни будь вкусным, но при условии, что оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая пища, мясо.