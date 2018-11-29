Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания мучительных вопросов. Удача будет сопровождать тех, кто не довольствуется достигнутым и стремится развиваться. Читайте гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака дальше в материале.
Тех, кто сумеет сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, что удастся наладить важные контакты и продумать смелые идеи. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Овна
Овнам сегодня следует ограничить общение из-за высокуой вероятности конфликтов. Стоит исключить из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе негативную нагрузку. Это касается бранных слов, негативных мыслей в сторону других людей и выражения агрессии.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Тельца
В финансовом плане проблем возникать не должно – операции с деньгами будут проходить без осложнений, однако о внимательности забывать не стоит.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Близнецов
Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите знать аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Но сегодня судьба может сделать вам испытание и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Рака
Ракам сегодня может получиться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно добавит вам положительной энергии.
Ваша финансовая сторона жизни будет стабильной и спокойной. Сегодня вам может получиться сделать настоящий трудовой подвиг.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Льва
У Львов сегодня будет много сил. Смело беритесь за дело – дела вам получаться как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить ваш статус и улучшить перспективы на увеличение прибыли.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Девы
Вам сегодня будет присуща изрядная болтливость. Вы можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Весов
Не забывайте хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, такого, что зацепит кого-то за живое, или того, что выдаст ваш секрет.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Скорпиона
Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то будет наговаривать на серьезные глупости. Поэтому прежде всего думайте благоразумно и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.
И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, и в работе, и в личной жизни.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Стрельца
Тем, кому сегодня предстоит работать, может быть не легко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься немного на что-нибудь прекрасное – это поможет сосредоточиться.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Козерога
В трудолюбивых Козерогов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Водолея
Тем Водолеям, кто имеет пару, важно не допускать вмешательства родственников в вашу личную жизнь. Они, стараясь помочь, могут только обострить ситуацию. При возникновении существенных конфликтов скорее отдайте предпочтение специалисту-психотерапевту, чем советам семьи.
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Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 ноября 2018 для Рыб
Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем ни будь вкусным, но при условии, что оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая пища, мясо.