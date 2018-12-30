Гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для забав с детьми, семейных праздников и визиту к дальним родственникам. Стоит при этом пристально следить за капризами своего организма. Читайте гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

Удачно будут проходить дела по дому, но только у тех, кто сумеет хорошо скооперироваться и идти на компромиссы. От вкусного ужина в тесном кругу не стоит отказываться, а вот тем, кто много времени проводит на улице, стоит быть осторожным, чтобы с непривычки не простудиться. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Овна

Будьте внимательны при "тяжелой" части работы по дому, уборке. Есть большая вероятность получить бытовую травму. Поэтому не делайте самостоятельно того, что вам не по силам или требует больших усилий.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Тельца

Этот день будет насыщен личными переживаниями. Главное, не берите на себя слишком много ответственности и не обещайте того, что не сможете выполнить. Лучше сделать меньше, но уложиться в срок и не подвести других людей.

Вам стоит быть осторожным с собственным временем – есть большой риск опоздать на важное событие.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Близнецов

В личной жизни не теряйте бдительность и самоконтроль. Не исключено, что у вас будут конфликты именно в этот день. Поэтому старайтесь не превратить мелкие ссоры в громкий скандал, который плохо скажется на вашем доверии друг к другу.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Рака

Здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Не поддавайтесь на провокации своих недоброжелателей. Родственник или друг, который больше всего вас раздражает, удаляется и вы сможете спокойно погрузиться в предновогодние хлопоты.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Льва

Больше внимания обращайте на нужды окружающих, в том числе родственников и второй половинки. Гороскоп подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, находятся не в лучшем состоянии.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Девы

День может показаться конфликтным, поэтому пострайтеся настроиться на позитив и спокойно воспринимать то, что произойдет вокруг. Не стоит слишком полагаться на слова других, а лучше самому перестраховаться в очень ответственных делах.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Весов

Есть риск оказаться в центре скандала в семье. Поэтому если у вас есть мелкие конфликты или недоразумения – попробуйте их решить в покое и одиночестве. Если же конфликта не удалось избежать, старайтесь не переходить границу и сохраняйте спокойствие, не повышайте голос но не угрожайте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Скорпиона

Весь день будет очень насыщенным и динамичным. За работой вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего будущего.

Во второй половине дня стоит ожидать положительную весть, которой давно ждали, или приятное вознаграждение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Стрельца

Лозунг вашего дня – фантазия и импровизация. Постарайтесь довериться своей интуиции и она подскажет, как уладить все конфликты. Постарайтесь подходить к каждому делу с позитивом! И пусть меланхолический настроение не заполнит вас. Весь день для Стрельцов пройдет спокойно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Козерога

В этот день Козероги будут окружены вниманием и заботой. Но не забывайте, что такое же попечение надо дарить и другим. Вам может накрыть с головой бытовая рутина и это изобразится на эмоциональном состоянии. Поэтому стоит отправиться в интересное новое место или просто пригласить на кофе близкого человека.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Водолея

День для Водолеев будет активным и насыщенным: немало приятных встреч с друзьями, ожидаются выгодные деловые знакомства. Также не упустите возможность поехать куда-то с семьей – поездка обязательно будет удачной.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 декабря 2018 для Рыб

Рыбам не стоит нагружать себя рутинными делами, наоборот, стоит позволить себе расслабиться и не напрягаться. Вместе с тем не отказывайтесь от поездки, которая подарит вам хорошие впечатления.