Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, предусматривает насыщенные сутки. Впрочем, сегодня стоит придерживаться собственного темпа и не бежать непосильные дистанции. Читайте гороскоп на 3 декабря 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Слишком высокий темп жизни многих сегодня может привести к усталости и ослаблению. Стоит защитить себя от чрезмерной нагрузки. Это время удачно, чтобы попытаться сбалансировать энергию. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 3 декабря 2019 для Овнов

С одной стороны сутки могут быть очень благоприятными для творчества и изобретательности, а с другой – вероятен упадок сил. Это не лучший день для выхода в свет и активного общения. Отдохните и воздержитесь от непомерных нагрузок.

Телец (21 апреля – 20 мая)





Гороскоп на 3 декабря 2019 для Тельцов

Пора начать идти собственным путем. Будьте напористыми и не бойтесь отстаивать свои идеи. Если сейчас ничего не изменить, вы вскоре пожалеете, что придерживались чужих указаний.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Близнецов

Хотя борьба за желаемые цели сложная, не сходите с избранного пути. Вас отталкивает тот факт, что кто-то преуспел, приложив меньше усилий, чем вы. Однако помните, что у вас есть много преимуществ. И одно из них – это настойчивость. Именно она и будет гарантировать вам успех.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Раков

Вместо того, чтобы подавлять свои эмоции, решитесь на честную и откровенную беседу. Не скрывайте, что испытываете, а честно делитесь переживаниями с важным собеседником. С открытыми картами будет гораздо проще найти качественное решение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Львов

Звезды советуют приготовиться к вызовам, которые могут принести сутки. У вас есть дилемма, и важное решение, которое вы пытаетесь принять, будет иметь огромное влияние на ваше ближайшее будущее. Имейте в виду, что вам все под силу.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 3 декабря 2019 для Дев

Вероятное ощущение недооцененности со стороны окружающих стоит гнать от себя и направлять свою энергию на себя же. Не пытайтесь помогать людям, которые этого не просят. Вместо групповой работы сегодня лучше сосредоточиться на индивидуальных целях.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 3 декабря 2019 для Весов

Трудолюбивые и ответственные представители знака часто стремятся подсказать другим, даже если те не просят. Звезды говорят, это и может быть причиной вашего не самого лучшего положения в коллективе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 3 декабря 2019 для Скорпионов

Сутки будут удачными для планирования отпуска, хоть бы и кратковременного. Изменение окружения даст возможность увидеть новые возможности и зарядит энергией. Хорошим спутником будет друг или подруга, с которым вы хотели бы восстановить тесный контакт.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 3 декабря 2019 для Стрельцов

День начнется очень лениво. Мобилизация для выполнения повседневных задач станет для вас не легким делом. Впрочем, не волнуйтесь по поводу такого положения вещей. Это дает о себе знать стресс, который вам пришлось пережить не так уж и давно.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 3 декабря 2019 для Козерогов

Протоптанная тропа сегодня будет представителям знака не по вкусу. Мотивация будет гаснуть как в профессиональных, так и в частных делах. Такой ход дел четко показывает, что вам нужны перемены.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 3 декабря 2019 для Водолеев

Это ваш счастливый день. Интуиция подскажет вам сегодня лучшие решения. Впрочем, не позволяйте лени других добавлять вам обязанностей – взрослые не должны отвечать за поступки друг друга.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 3 декабря 2019 для Рыб

За вами напряженные, стрессовые и утомительные дни, заявляющие о своем. Гороскоп гарантирует, что без зазрения вы можете позволить себе отдых. Энергия не вернется к вам до вечера. Это хорошее время для встречи с друзьями.