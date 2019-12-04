Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, предусматривает интересный и напряженный день, в который возможны невиданные капризы судьбы. Читайте гороскоп на 4 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Те, кто будет ждать с моря погоды, имеют шансы приуныть. Активность сегодня будет в почете. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Овнов

Не откладывайте важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и лягут на ваши плечи бременем в наименее подходящий момент. Если вы потеряли веру в собственные силы – знайте, что сегодня удачный день менять ситуацию. Судьба будет способствовать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Тельцов

Люди, которых вы воспринимаете как сильных и уверенных в себе, на самом деле могут быть более хрупкими и чувствительными, чем вы можете подумать. Будьте честны при любых обстоятельствах. Игра с чувствами других не приведет ни к чему хорошему.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Близнецов

Нет смысла слишком долго плакать над потерянным. Вы не можете вернуть время назад, а постоянные жалобы будут только ухудшать ситуацию. Возьмите жизнь в свои руки и не бойтесь ответственности за собственные действия. Помните, что люди учатся на ошибках.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Раков

Тех, кто давно ищет перемен и возможности убежать от повседневной жизни, ждет длительная поездка. Смена окружения будет полезной. Однако следует спланировать свой отдых заранее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Львов

Наступает счастливый период. Звезды будут способствовать в процветании, что поможет вам излучать уверенность и привлекать нужных людей. Полезно будет отдаться любовным делам, но помните, что не стоит пренебрегать доверием других.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Дев

Вместо того, чтобы убегать от проблем, постарайтесь решить их. Залогом решения проблем будет честный разговор. Подсознательно вы знаете, что вам следует с кем-то обсудить несколько вещей, но вы не знаете, как начать разговор. Чем раньше вы мобилизуетесь, тем эффективнее вы будете справляться с возложенными на вас обязанностями. Время действительно имеет значение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Весов

С утра возможен спад энергии, что приведет к осложнениям при выполнении даже самых простых обязанностей. Это не подходящее время для принятия ключевых решений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Скорпионов

В эти сутки представителей знака не будет покидать мысль о том, что настало хорошее время попробовать новое. Вам будет присуща особая харизма, которая будет помогать воплощать задуманное. С положительной энергией вы быстро заручитесь поддержкой многих творческих и страстных людей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Стрельцов

После активного, сложного периода, наконец, пришло время заслуженного отдыха. Вы заслуживаете хорошей порции времени для себя. Ничего не случится, если какое-то время вы будете пассивно отдыхать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Козерогов

Временно откажитесь от тривиального времяпрепровождения и ограничьте контакты с людьми, которые не приносят в вашу жизнь ничего ценного. Вскоре вам придется принять решение, эффект от которого существенно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Будьте мудрыми и проверяйте услышанное, перед тем, как приниматься за действия.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Водолеев

Не протестуйте, когда интересная личность будет убеждать вас попробовать ее необычное хобби или прочитать вдохновенную книгу. Такие действия помогут вам разнообразить рутину и расширить кругозор.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 декабря 2019 для Рыб

В эти сутки не помешает настроиться на период, полный напряжения. Сегодня вам придется проявить решимость, если в ваших планах будет достижение цели и успешный выход из непростой ситуации. Труднее всего вам будет сотрудничать с лицами, которые упорно будут отстаивать свою позицию.