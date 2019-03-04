Гороскоп на сегодня, 4 марта 2019 года, предусматривает богатые на двусмысленные события сутки. В целом день обещает быть насыщенным и эмоциональным. Читайте гороскоп на 4 марта 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня рекомендуют быть активным физически, и статическим ментально. Не давайте озабоченности и излишним делам расшатывать внутреннее спокойствие. Понедельник будет одним из тех дней, в которые лучше больше делать, чем говорить. Силы будут – было бы желание. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Овнов

Чрезмерная амбициозность Овнов сегодня может негативно отразиться на профессиональной и любовной сферах. Поэтому, если видите, что перегибаете палку – дайте себе остыть и дважды подумать перед тем, как нарубите дров.

Позаботьтесь о здоровье. Постарайтесь нормализовать питание, больше двигаться и меньше сидеть за компьютером.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Тельцов

Тельцы сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставят близкие люди. Чтобы достичь взаимопонимания, вам придется действовать вопреки некоторым привычкам.

Тем представителям знака, которые в этот день отправятся в дорогу, может крупно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Близнецов

Тем, у кого есть пара, стоит постараться не придираться к избраннику, а взамен попытаться понять мотивы его действий. Так вы сможете сохранить отношения гармоничными и крепкими.

Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте, где вы можете подзаработать. А возможно, окажется, что новая вещь вам не так уж и нужна.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Раков

Хорошо будет удаваться творческая работа и нехлопотные задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Есть шансы заметить первые успехи в деятельности, которую вы начали не так давно. Возможным перепадам настроения удивляться не стоит, помните, что все эмоции нужны. Главное их удачно применить – так, чтобы никому не навредить.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Львов

Львам сегодня стоит отказаться от двузначных слов и поведения. Есть высокие шансы, что вас поймут крайне неправильно. Возьмитесь лучше за налаживание быта, а не за привлечение внимания других.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Дев

У Дев сегодня будет много сил, как для понедельника. Смело беритесь за дела – они вам будут удаваться как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить ваш статус и улучшить перспективы на увеличение прибылей.

По возможности сегодня стоит заняться спортом, это хорошо скажется на здоровье и поможет снять напряжение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Весов

Весам советуют сегодня во всем полагаться только на собственную интуицию. Впрочем, приступать к решительным действиям стоит лишь при стопроцентной уверенности, а еще лучше перенести ответственные решения на вторник.

Возможны конфликты в семье. Вероятнее всего, ссоры будут мелкими и не наложат ощутимый отпечаток на общую ситуацию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Скорпионов

Обычно скромные Скорпионы, которые отличаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника, а то и мини революции. Настроение у представителей этого знака сегодня может быть воинственным. Удачный момент, чтобы пойти в свой небольшой бой, который вы давно откладывали!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Стрельцов

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Однако сегодня судьба может устроить вам испытание и заставить действовать не так, как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Козерогов

Сегодня у Козерогов благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – отправьте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

Тем, у кого есть дети, стоит найти больше времени, чтобы поговорить с ними об интересных вещах, послушать их наболевшие вопросы и заняться тем, что интересно вашему потомству.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Водолеев

Кто, как не Водолеи, хорошо разбираются в жизни. Эта мудрость вам далась в результате непростого опыта, пережитого по-настоящему, а не вычитанного в книжках. Что ж, судьба на сегодня приготовила для вас еще один урок.

Впрочем, только вам решать, какую окраску он будет иметь – положительную или отрицательную. Спокойно приступайте к делам, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 марта 2019 для Рыб

В общем, вы отзывчивый человек, но сегодня на Рыб могут нападать приступы эгоизма. Осознание своей склонности к эгоизму, пусть и изменчивой, положительно повлияет на ваше понимание себя. О чем знаешь – того не боишься!

Когда речь идет о чем-то действительно существенном, вы понимаете насколько важно быть надежным и хорошим другом. Искренние люди это замечают, поэтому не расстраивайтесь из-за эгоистичных настроений.