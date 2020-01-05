Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, предусматривает день способствующий для разговоров. Удачно пройдут сегодня дружеские встречи и романтические свидания. Читайте гороскоп на 5 января 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сутки будут наполнены добротой и любовью к людям, животным и природе. Сегодня можно подружиться чуть ли не с каждым, кто встретится на вашем пути. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 января 2020 для Овнов

В глазах многих вы уверенный, крутой, рациональный и практически мыслящий человек, несмотря на то, что на самом деле вас беспокоят внутренние размышления и дилеммы. Возможно время быть более откровенным? Так вы найдете поддержку в окружении и повысите самоуверенность.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 января 2020 для Тельцов

Сутки вызовут у представителей знака усиленное желание к активной жизни. Поход в спортзал или на каток непременно принесет удовольствие. Старайся не дать этому энтузиазму заснуть, как только он появился.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 января 2020 для Близнецов

Сейчас благоприятное время для короткой медитации и других духовных вопросов. Вы можете почувствовать усиленное желание исследовать невидимые измерения жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 января 2020 для Раков

Вам сегодня будет легко избавиться от ощущения того, что вас недооценивают. Главное – поверить в собственные силы и действовать так, как велит ваш разум. Другие почувствуют вашу уверенность и вам откроются двери, которые до того казались безапелляционно закрытыми.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 января 2020 для Львов

Сутки могут заставить вас охотно рисковать. И хоть сегодня вы с удовольствием будете присоединяться к разнообразным приключениям, старайтесь не попасть в опасную авантюру.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 января 2020 для Дев

Сутки может вскружить представителей знака. Чем меньше вы будете жалуетесь на скуку, тем больше интересных возможностей увидите. Будет работать это и в романтической сфере – поклонники будут в восторге от вас.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 января 2020 для Весов

Сегодня удача поможет творить чудеса в финансовой сфере. Просмотрите свои возможности сегодня. Не стоит полагаться на азартные игры.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 января 2020 для Скорпионов

Тем, кто начал томиться от жизни, стоит подумать об изменении окружающей среды. Это поможет стать более вдохновленным и довольным.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 января 2020 для Стрельцов

Хорошим спутником для представителей знака сегодня будет бывший друг, с которым недавно охладели отношения. Также сегодня для вас будет полезным пребывание на природе особенно приятным будет сочетание этих двух факторов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 января 2020 для Козерогов

К ужину у вас накопится неиспользованная энергия. Используйте ее для активного отдыха. Творческие дела также будут удаваться хорошо.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 января 2020 для Водолеев

Вас ждет сложный день. В командной работе вам сегодня будет не комфортно, поэтому займитесь индивидуальными моментами. Хитрость и интеллект помогут вам избежать проблем, с которыми не справились другие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 января 2020 для Рыб

Иногда мы сами усложняем себе жизнь, например, находим оправдания, чтобы ничего не делать и откладывать на потом. Сегодня вы должны быть честными с собой и взять ответственность за жизнь на себя.