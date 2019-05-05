Гороскоп на сегодня, 5 мая 2019 года, предусматривает день удачный для познания и изучения нового. С легкостью будут даваться духовные начинания. Читайте гороскоп на 5 мая 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День выдастся удачным и для улаживания межличностных отношений. Романтическая сфера в большинстве сегодня отойдет на задний план. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Овнов

Сегодня вам представится возможность использовать ваш скрытый потенциал. Не отказывайтесь от интересных предложений, даже если придется немного потрудиться. Помните приятную усталость от качественно выполненной интересной работы?

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Тельцов

Тем, у кого есть дети, следует помнить, что они не игрушки и их нельзя лепить как из пластилина под свои мерки. Если стараться подстроить свое чадо под себя со временем можно вообще потерять контакт с дорогим человеком.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Близнецов

Изменения будут необходимым компонентом хорошего самочувствия Близнецов в это воскресенье. В конце представители знака сегодня смогут удовлетворить свои стремления. Главное не лениться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Раков

Ваши колебания относительно любовных дел могут существенно повлиять на производительность. Если не хотите долго раздумывать над вероятными сценариями – действуйте прямолинейно. Например, спрашивайте, если сомневаетесь. Это поможет вам объективно оценивать реальность и не попадать в плен иллюзий.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Львов

Выбирайте окружение в котором вам комфортно и которое не давит на вас. Особенно это касается вечера. Не стоит выделять слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать вас и давать советы, о которых вы не просите.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Дев

Подходящее время, чтобы заниматься домашними делами. Сегодня не стоит брать на свой счет не слишком вежливое отношение со стороны других – вероятно, они действуют не со зла, а, например, у них просто выдался тяжелый день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Весов

Сегодня стоит отбросить в сторону советы от родственников и друзей, а тем более не стоит доверять вслепую тому, что найдете в интернете. За советами по питанию лучше обращаться к профессиональным и современным диетологам, а по спорту – к тренерам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Скорпионов

Скорпионам сегодня жизненно важно найти несколько минут, чтобы отключиться от повседневных дел и восстановить запас сил. Сделать это можно, как и вечером, так и утром – главное выделить себе достаточно пространства и времени.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Стрельцов

Сегодня Стрельцам откроются глаза на новую ситуацию. Причем это открытие может случиться не только в одной сфере жизни. Мощная внутренняя сила будет способствовать рассудительному принятию решений.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Козерогов

В делах вы настроены на конкретные действия, но судьба сегодня будет переменчивой. Не исключены неожиданные изменения, даже в отношении собственных пожеланий. В конце концов идеи будут выстраиваться в совершенную картину, поэтому запасайтесь креативом и спокойствием и берите от дня все.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Водолеев

День будет благоприятным для активных обсуждений планов на будущее – особенно домашних вопросов. Ваши идеи могут найти поддержку, а общий брейншторм дать плодотворные результаты. Говорите и слушайте и все получится.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 мая 2019 для Рыб