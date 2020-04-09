Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, предусматривает покой, равновесие, гармонию и четкое планирование дел и их выполнение. Читайте гороскоп на 9 апреля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня день пройдет без конфликтов. У вас будет отличное настроение творить что-то прекрасное. Важные дела рекомендуется отложить. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Овнов

Сегодня вас ждет интересное увлечение, которое может перерасти в серьезное дело. На работе не гонитесь за быстрыми результатами, будьте внимательными и точными.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Тельцов

Тельцам рекомендуется сегодня уделить время себе, так как вы будете чувствовать себя уставшими. Постарайтесь разумно распределить силы на работу и отдых.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Близнецов

В эти сутки можете забыть о делах и финансовых проблемах. Вас не покинет чувство спокойствия, равновесия и уверенности в себе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Раков

Наслаждайтесь жизнью и не позволяйте эмоциям управлять вами. Внутреннее напряжение может обернуться бессонницей, поэтому постарайтесь перед сном отбросить все плохие мысли.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Львов

Сегодня Львы смогут показать свои здравомыслие, работоспособность, активность и легкий характер. Смело беритесь за любое дело – вам под силу все.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Дев

Из-за нагрузки на работе возможны бессонница и повышенная раздражительность. У вас могут возникнуть проблемы с пищеварением, поэтому не увлекайтесь острыми блюдами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Весов

Не тратьте силы и эмоции, стараясь продолжить роман – ваш избранник достаточно легкомысленный, и у него совсем другие планы на жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам все будет даваться легко. Реализуются ваши старые идеи, а новые – получат одобрение. Главное – не спешить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Стрельцов

Стрельцам астрологи рекомендуют принимать предложения партнеров, включаться в коллективную работу и творить. Особенно активной будет первая половина дня.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Козерогов

Сегодня возьмите небольшой тайм-аут и займитесь домашними делами. Решение серьезных и тяжелых задач отложите до выходных.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Водолеев

Сегодня вам могут предложить новую должность, и даже если она поначалу будет казаться вам непривлекательной – не переживайте. Совсем скоро вы посмотрите на эту ситуацию другими глазами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 апреля 2020 для Рыб

Вы убедитесь в правильности своих действий. Конец дня подарит вам приятные сюрпризы. Чтобы оставаться бодрыми, попробуйте заняться легкими физическими нагрузками.