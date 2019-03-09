Гороскоп на сегодня, 9 марта 2019 года, предусматривает день в который без осложнений будут удаваться организаторские дела и задания, которые направлены на саморазвитие. Читайте гороскоп на 9 марта 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Стоит уделить как можно больше времени моральному очищению. Удачный период, чтобы объявить войну гордыни, высокомерию и иллюзиям. Сегодня можно заключать партнерские соглашения, начинать новые отношения и завязывать дружбу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Овнов

Овны сегодня просто таки будут напрашиваться на ссоры, конфликты и скандалы. Придется потренировать внутреннюю силу, чтобы не вляпаться в неприятности! Постарайтесь не доводить себя до момента, когда у вас "перегорят предохранители" и вовремя давайте себе передохнуть.

Полезно заняться йогой, пойти в бассейн или побегать. Это поможет снять напряжение. А вот алкоголь для этого не подойдет – все может только обостриться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Тельцов

У Тельцов наступил благоприятный период для закладки нового – отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко приобщиться поддержкой необходимых людей и справиться даже с довольно сложными задачами.

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все наилучшим образом. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Близнецов

Семейным Близнецам сейчас стоит сполна заняться налаживанием дел в доме и созданием семейного благополучия. Отданное семье время воздастся сторицей, особенно это касается тех, у кого есть маленькие дети.

В профессиональной сфере представителей этого знака зодиака ждет затишье.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Раков

Всезнайка, который завелся в вашем коллективе, просто-таки может выводить вас из себя. Частое стремление этого лица показать свои преимущества уже напрочь осточертело вам. Что ж, придется что-нибудь с этим делать! Вариантов у вас есть несколько и один из них - прислушиваться и вступить в диалог. Возможно, у вас получится завязать замечательную дружбу, которая принесет вам приятные бонусы!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Львов

Тем Львам, которые любят откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим, может сегодня показаться не легко. Не огорчайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими чертами. Возьмите себе ситуацию на вооружение, но чрезмерного зла на человека, который не слишком приятно с вами повел себя не держите. Это вам ни к чему.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Дев

День покажется благоприятным на новые начинания. Вероятнее всего, сегодняшняя влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Весов

Весам сегодня будет характерна невероятная проницательность и пытливость. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Вы будете производить впечатление всезнайки, что придаст весомости вашей репутации.

Сегодня не стоит забывать о спорте и отказаться от злоупотребления тяжелыми продуктами, алкоголем, табаком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Скорпионов

Вам сегодня будет присуща незаурядная говорливость. Можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важную беседу, которой вы избегали.

Не забывайте хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, такого, что заденет кого-то за живое, того что выдаст ваш секрет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Стрельцов

Постарайтесь быть максимально честными с собой и при принятии судьбоносных решений смотреть на ситуацию еще и издалека. Это сегодня вам будет по плечу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Козерогов

Сегодня не рекомендуют перегружать себя работой. Желательно заниматься делами, которые будут способствовать вашему умиротворению, освобождаться от ненужного и наводить порядок в домах. День удачно подходит для экспериментов в самых разных сферах жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Водолеев

Рекомендовано заняться решением накопившихся за неделю проблем. Также неплохо будет взяться за составление планов на следующие дни. Можете взяться и за свой бюджет – возможно удастся найти дыры в нем. Это поможет наладить дела.

Вечер желательно провести подальше от собственного дома – отправляйтесь в гости или на прогулку. Немного новых впечатлений вам не помешает.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 марта 2019 для Рыб

Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Так вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом жалеть.

Выделите больше времени на собственные дела, займитесь улучшением своего благосостояния. Помните, что иногда позаботиться о себе это лучший подарок для близких людей.