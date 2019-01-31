"Готов к критике", – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019

На днях Франция представила своего конкурсанта на международном шоу Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле. На сцену выйдет 19-летний андрогин и блогер Билал Хассани, на что неоднозначно отреагировала общественность. За первые дни певец стал жертвой "травли" и гомофобных заявлений в социальных сетях.

Ранее LifeStyle 24 писал о том, что артист-андрогин страдает от нападений "хейтеров": не менее 1,5 тысячи писем поступило на его электронные адреса. Оскорбления касались не только внешности и стиля Билала, а его национальной принадлежности (парень имеет марокканское корни).



Билал Хассани / Instagram / @iambilalhassani

Добавим, что на защиту певца-андрогина встало ЛГБТ-сообщество Urgence Homophobie, которая планирует подать судебную жалобу из-за оскорблений. Глава сообщества Гийом Мелани анонсировал, что для защиты Билала предоставят 43 адвокатов, которые получат все письма и электронные адреса обидчиков.

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Журналисты LifeStyle 24 пообщались с украинской моделью-андрогином, известным под псевдонимом Малетта, который прокомментировал нападения на представителя Франции в сети. По его словам, нестандартные личности всегда привлекают к себе внимание.

Билал – это не первый яркий представитель на Евровидении. Он открыто позиционирует себя и я уверен что готов к любой критике и способен не реагировать на недоброжелателей. Ведь совсем неважно, что скажут люди, если ты – самодостаточный человек. Главное, чтобы эти действия не несли вреда общественности. Люди всегда будут обсуждать и критиковать, будь ты кем угодно. Главное оставаться собой и не "изменять" своим принципам. В 2014 году общественность так же восприняла выступление Кончиты Вурст, что не помешало победить в конкурсе,

– отметил Малетта.

Справка: Кончита Вурст – это австрийский певец, победивший в конкурсе Евровидение-2014 с песней "Rise Like a Phoenix". Зрителям он представил неординарный образ, соединив женскую одежду, длинные волосы и бороду.



Билал Хассани / Instagram / @iambilalhassani

По мнению украинского андрогина, выступление Хассана Билала не сможет изменить отношение "хейтеров" в сети и прекращение "травли".

"Люди бывают жестокими и пока они сами не поймут, что все мы разные и имеем право на самовыражение – ничего не изменится. Тяжелая работа – работа над собой. Я могу только пожелать "хейтерам" задуматься над этим и понять, почему разные личности вызывают у них такую реакцию ", – пояснил он.

Кто такой андрогин?

Андрогин – это человек, который идентифицирует себя как бесполое лицо. В частности, это проявляется во внешности, когда сочетаются мужские и женские черты.

"В каждом человеке присутствуют женские и мужские черты, которые проявляются в различных жизненных ситуациях. Андрогины – это более тонкие натуры, которые не могут определить для себя что-то одно. Их жизнь похожа на весы, в которых обе чаши наполненные поровну. С этим невозможно бороться поскольку ты – это ты и таким родился ", – добавил Малетта.

Как украинцы реагируют на андрогинов?

Украина – страна постсоветского пространства и, на мой взгляд, главная проблема украинцев – разделение людей по гендерному признаку. Точка зрения "Мужчина должен быть мужчиной" заложена в наши головы с детства. И частично я с этим согласен. Андрогинам ничего не мешает осуществлять "мужские" поступки и быть адекватными. В ситуации со мной, я научился подчеркивать свою индивидуальность при этом не провоцируя общество. В противном случае разумно будет переехать в страну, где твой образ будет восприниматься лояльно. А пока украинцы не готовы к подобного рода проявлениям среди мужского пола,

– отметил парень.

Малетта добавил, что андрогинам в Украине не сложно жить и находить работу. По его словам, "многое зависит от сферы деятельности и дресс-кода".

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В первую очередь, опытный руководитель обратит внимание на работоспособность и умение сотрудника. Если есть стремление и желание работать – неважно андрогин ты или нет. На работе нужно заниматься работой, выполнять должностные инструкции и при этом не забывать наслаждаться процессом. Лично у меня не было проблем с поиском работы, я многое могу понять и сделать выводы, чтобы было комфортно всем, кто со мной работает,

– подчеркнул он.



Украинская модель-андрогин Малетта

Малетта родился в Ужгороде и впоследствии переехал в Киев. Он признался, что у него было прекрасное детство и он благодарен родителям за хорошее воспитание. Парень рассказал, что после переезда в столицу у него появилось больше возможностей для самореализации. Ранее парень занимался моделингом, а сейчас увлекается флористикой.

Я люблю родной город и с радостью туда приезжаю. Пусть в Ужгороде общество меня воспринимало труднее, но Киев не далеко от этого ушел. Все люди разные, для кого я могу быть "диковинкой", а для кого-то – нормой. Нет идеального места жительства, мы самостоятельно создаем комфортные условия вокруг себя. Я считаю себя обычным человеком и моя самоидентификация и внешний вид не дает мне права ставить себя выше и интереснее других. Все люди особые, хотя часто скрывают себя многочисленными масками,

– отметил он.