Готова к материнству: Дженнифер Лопес хочет ребенка от Алекса Родригеса

Американская знаменитость воспитывает двойняшек от брака с певцом Марком Энтони. Отношения с новым бойфрендом звезда начала в феврале 2017 года. Возлюбленный сделал ей предложение еще весной этого года. Как призналась исполнительница, даже в свои 50 она готова испытать радость материнства.

Дженнифер Лопес украсила обложку американского журнала People, который наградил ее и еще трех женщин титулом "Человек года". В откровенном интервью звезда рассказала, что рядом с любимым чувствует себя уверенной и защищенной. Она готова решиться на рождение и воспитание общего ребенка вместе со своим женихом.

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Предложение 44-летний бейсболист команды "Нью-Йорк Янкис" Алекс Родригес сделал певице во время совместного отдыха на Багамских островах в марте в этом году. Однако пара не спешит к алтарю. Несмотря на отсутствие официального статуса жены, Джей Ло готова стать мамой в третий раз. Она обожает детей и вовсе не прочь расширить свою семью.

Я хочу детей! Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я действительно открыта к этому,

– рассказала звезда в интервью.

Рождение дочери и сына в 39 сильно изменило ее. Заработав свое громкое имя и имея потрясающую карьеру, она с головой окунулась в семейную жизнь и воспитание потомства. Сейчас ей удается совмещать амбиции актрисы, певицы и матери двух детей.

Кроме того, Дженнифер Лопес утверждает, что ее двойняшки Макс и Эмми прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. У него есть две дочери от предыдущих отношений.

Они знают, что для них у нас всегда найдется любовь,

– сообщила звезда.