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Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов за лучший фильм 2020 – тест

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Как хорошо вы знаете номинантов за лучший фильм 2020 / Коллаж: LifeStyle 24

Недавно объявили номинантов самой престижной награды в мировом кинематографе от Американской академии киноискусства – "Оскара". Мы собрали интересные факты и мелочи, которые заметят только внимательные. В тесте фигурируют только номинанты за лучший фильм и никаких спойлеров, обещаем.

"Ирландца" снимали 106 дней, и это самые длинные съемки в карьере Мартина Скорсезе. А тарантиновский "Однажды в Голливуде" – первая кооперация Лео Ди Каприо и Аль Пачино. Если эти факты для вас не новость, то попробуйте набрать максимум баллов в тесте от LifeStyle 24.

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Кино Оскар Голливуд Оскар 2020 Новости LifeStyle Тесты
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