Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов за лучший фильм 2020 – тест

Недавно объявили номинантов самой престижной награды в мировом кинематографе от Американской академии киноискусства – "Оскара". Мы собрали интересные факты и мелочи, которые заметят только внимательные. В тесте фигурируют только номинанты за лучший фильм и никаких спойлеров, обещаем.

"Ирландца" снимали 106 дней, и это самые длинные съемки в карьере Мартина Скорсезе. А тарантиновский "Однажды в Голливуде" – первая кооперация Лео Ди Каприо и Аль Пачино. Если эти факты для вас не новость, то попробуйте набрать максимум баллов в тесте от LifeStyle 24. Пройдите тест: Псевдоним или нет: насколько хорошо Вы знаете украинский шоу-бизнес – тест