Грибной пирог с картофелем – рецепт и советы по приготовлению
Грибной пирог с картофелем прекрасно подойдет для обеда в семейном кругу. Его нежный вкус и рыхлое тесто удивят вас во время дегустации.
Как приготовить тесто для пирога
Ингредиенты для пышного теста:
– 200 мл молока;
– 500 граммов муки;
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 1/2 чайной ложки соли
1. В глубоком сосуде соединяем теплое молоко с дрожжами.
2. Добавляем масло и соль.
3. Тщательно перемешиваем смесь.
4. Добавляем муку и замешиваем тесто.
5. Накрываем полотенцем и оставляем подрасти на полчаса.
6. Раскатываем тесто и аккуратно выкладываем в форму для выпекания.
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Как приготовить начинку для пирога
Ингредиенты для начинки из картофеля:
– 8 средних картофелин;
– 2 куриных яйца;
– 100 мл сливок 15%;
– соль;
– перец;
– мускатный орех;
1. Отвариваем картофель до готовности.
2. Делаем пюре, добавляя мускатный орех и сливки.
3. Солим и перчим.
4. Загущаем картофельное пюре яйцами, даем остыть.
Приготовление пирога на обед
Ингредиенты для яичной начинки:
– 2 куриных яйца;
– укроп;
– чеснок
5. Отвариваем яйца и натираем их на мелкой терке в отдельную посуду.
6. Добавляем к яйцам укроп и измельченный чеснок.
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Грибной пирог с картошкой – идеальный обед для семьи
Ингредиенты для грибной начинки:
– 500 граммов шампиньонов;
– 2 луковицы;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– эстрагон;
– розмарин
7. Чистим и обжариваем измельченные грибы на сковородке.
8. Добавляем измельченный лук и соевый соус.
9. Тушим грибы с луком 5 минут.
10. Добавляем в зажарку эстрагон и розмарин.
Грибной пирог с картошкой
Формируем грибной пирог
1. Выкладываем на подготовленное тесто в противень для выпекания картофельное пюре.
2. Сверху – тертые яйца с укропом и чесноком.
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3. Грибную поджарку ровняем по плоскости пирога.
4. Из оставшегося теста формируем сеточку с помощью специального ножа или вырезаем полоски кухонным ножом.
5. Смазываем полоски на пироге желтком с водой.
6. Выпекаем грибной пирог с картофелем 35 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак