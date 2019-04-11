Грибной пирог с картофелем – рецепт и советы по приготовлению

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Рецепт грибного пирога с картошкой
Рецепт грибного пирога с картошкой / LifeStyle 24

Грибной пирог с картофелем прекрасно подойдет для обеда в семейном кругу. Его нежный вкус и рыхлое тесто удивят вас во время дегустации.

Как приготовить тесто для пирога

Ингредиенты для пышного теста:
– 200 мл молока;
– 500 граммов муки;
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 1/2 чайной ложки соли

1. В глубоком сосуде соединяем теплое молоко с дрожжами.

2. Добавляем масло и соль.

3. Тщательно перемешиваем смесь.

4. Добавляем муку и замешиваем тесто.

5. Накрываем полотенцем и оставляем подрасти на полчаса.

6. Раскатываем тесто и аккуратно выкладываем в форму для выпекания.

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Как приготовить начинку для пирога

Ингредиенты для начинки из картофеля:
– 8 средних картофелин;
– 2 куриных яйца;
– 100 мл сливок 15%;
– соль;
– перец;
– мускатный орех;

1. Отвариваем картофель до готовности.

2. Делаем пюре, добавляя мускатный орех и сливки.

3. Солим и перчим.

4. Загущаем картофельное пюре яйцами, даем остыть.

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Приготовление пирога на обед

Ингредиенты для яичной начинки:
– 2 куриных яйца;
– укроп;
– чеснок

5. Отвариваем яйца и натираем их на мелкой терке в отдельную посуду.

6. Добавляем к яйцам укроп и измельченный чеснок.

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Рецепт грибного пирога

Грибной пирог с картошкой – идеальный обед для семьи

Ингредиенты для грибной начинки:
– 500 граммов шампиньонов;
– 2 луковицы;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– эстрагон;
– розмарин

7. Чистим и обжариваем измельченные грибы на сковородке.

8. Добавляем измельченный лук и соевый соус.

9. Тушим грибы с луком 5 минут.

10. Добавляем в зажарку эстрагон и розмарин.

Рецепт грибного пирога

Грибной пирог с картошкой

Формируем грибной пирог

1. Выкладываем на подготовленное тесто в противень для выпекания картофельное пюре.

2. Сверху – тертые яйца с укропом и чесноком.

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3. Грибную поджарку ровняем по плоскости пирога.

4. Из оставшегося теста формируем сеточку с помощью специального ножа или вырезаем полоски кухонным ножом.

5. Смазываем полоски на пироге желтком с водой.

6. Выпекаем грибной пирог с картофелем 35 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Food and Drinks Публикации
Источник: LifeStyle 24
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