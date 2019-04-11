Грибной пирог с картофелем – рецепт и советы по приготовлению

Грибной пирог с картофелем прекрасно подойдет для обеда в семейном кругу. Его нежный вкус и рыхлое тесто удивят вас во время дегустации.

Как приготовить тесто для пирога Ингредиенты для пышного теста:

– 200 мл молока;

– 500 граммов муки;

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1/2 чайной ложки соли 1. В глубоком сосуде соединяем теплое молоко с дрожжами. 2. Добавляем масло и соль. 3. Тщательно перемешиваем смесь. 4. Добавляем муку и замешиваем тесто. 5. Накрываем полотенцем и оставляем подрасти на полчаса. 6. Раскатываем тесто и аккуратно выкладываем в форму для выпекания. Читайте также: Булочки с маком: простой рецепт приготовления Как приготовить начинку для пирога Ингредиенты для начинки из картофеля:

– 8 средних картофелин;

– 2 куриных яйца;

– 100 мл сливок 15%;

– соль;

– перец;

– мускатный орех; 1. Отвариваем картофель до готовности. 2. Делаем пюре, добавляя мускатный орех и сливки. 3. Солим и перчим. 4. Загущаем картофельное пюре яйцами, даем остыть. Приготовление пирога на обед Ингредиенты для яичной начинки:

– 2 куриных яйца;

– укроп;

– чеснок 5. Отвариваем яйца и натираем их на мелкой терке в отдельную посуду. 6. Добавляем к яйцам укроп и измельченный чеснок. Читайте также: Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски Грибной пирог с картошкой – идеальный обед для семьи Ингредиенты для грибной начинки:

– 500 граммов шампиньонов;

– 2 луковицы;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– эстрагон;

– розмарин 7. Чистим и обжариваем измельченные грибы на сковородке. 8. Добавляем измельченный лук и соевый соус. 9. Тушим грибы с луком 5 минут. 10. Добавляем в зажарку эстрагон и розмарин. Грибной пирог с картошкой Формируем грибной пирог 1. Выкладываем на подготовленное тесто в противень для выпекания картофельное пюре. 2. Сверху – тертые яйца с укропом и чесноком. Читайте также: Рецепт домашнего сыра фета 3. Грибную поджарку ровняем по плоскости пирога. 4. Из оставшегося теста формируем сеточку с помощью специального ножа или вырезаем полоски кухонным ножом. 5. Смазываем полоски на пироге желтком с водой. 6. Выпекаем грибной пирог с картофелем 35 минут при температуре 200 градусов. Приятного аппетита! Автор фото: Богданна Рыбак