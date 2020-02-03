Григорий Чапкис вызвал овации речью на "Голосе страны-10": видео

Легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис посетил съемки 10 юбилейного сезона шоу "Голос страны". В 3 выпуска маэстро предстал перед зрителями и тренерами не как участник, а представитель группы поддержки.

Григорий Чапкис сопровождал Наталью Потапенко из Львова, которая в 57 лет не боится экспериментов. Женщина начала профессионально петь после окончания школы, поэтому на сцене чувствовала очень уверенно. Наталья Потапенко рассказала в видеодневнике: современная музыка иногда бывает непонятной, однако именно она вдохновляет на что-то новое.

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К сожалению, развернуть тренерские кресла артистке не удалось, однако она получила бешеную поддержку зала и тренеров. Все были в восторге от вокала Натальи Потапенко, а рэпер Потап даже пошел обнимать "родственницу".

Но еще большие овации вызвало появление на сцене Григория Чапкиса, который пришел поддержать участницу кастинга. От обращения маэстро все люди были потрясены, а Монатик назвал его примером для многих, что превосходит даже Мика Джаггера.

"Песня, танец – это жизнь. А жить надо красиво! И возраст совершенно ни к чему. Я знаю людей в 30 лет, которые лежат на диване. Каждый день прожитый завтра будет историей! Не хотите петь, не хотите танцевать? Бегайте, прыгайте, ползите, но живите полноценной жизнью", – заявил эмоционально 89-летний Григорий Чапкис.



Смотрите выступление Натальи Потапенко и Григория Чапкиса на "Голосе страны-10": видео

Как известно, король бальных танцев Григорий Чапкис был трижды женат. Истории его любви нельзя назвать простыми, ведь хореографу пришлось пережить и смерть любимой, и расхождения во взглядах. В начале ноября 2019 судья "Танцев со звездами" решил откровенно рассказать о новой пассии – 38-летней женщине. Григорий Чапкис не скрывает, что именно она стимулирует его жить и наслаждаться каждым днем. Пока загадочная женщина не является законной женой хореографа, однако 89-летний романтик с удовольствием называет ее любимой.