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Группа Go_A назвала своих фаворитов Евровидения за всю историю конкурса: кто попал в рейтинг

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Группа Go_A назвал своих фаворитов Евровидения
Группа Go_A назвал своих фаворитов Евровидения / Instagram / @go_a_band

Сегодня, 12 мая, состоялся первый онлайн-концерт Евровидения-2020 под названием Eurovision Song Celebration 2020. Во время трансляции показали выступления представителей от 20 стран, среди которых и группа Go_A. Организаторы подготовили особый сюрприз для зрителей – участники назвали своих фаворитов Евровидения за всю историю конкурса.

Альтернативное онлайн-шоу Евровидение-2020 транслировали на официальном ютуб-канале международного песенного конкурса. Кроме ранее опубликованных видео, организаторы показали ролики участников, снятые в изоляции, в которых артисты объявили имена трех фаворитов Евровидения за все предыдущие годы.

К теме Евровидения-2020: онлайн-трансляция первого концерта

Так, по мнению представителей от Украины группы Go_A, абсолютным лидером конкурса остается шведская певица Loreen с песней Euphoria, с которой она выступила на Евровидении-2012 в Баку и одержала победу.

Loreen – Euphoria: смотрите видео онлайн

Серебром в этом рейтинге музыканты наградили победителя Евровидения-2015 Монса Сельмерлева, который также представлял Швецию. Тогда его чувственная песня Heroes покорила сердца зрителей по всему миру.

Монс Сельмерлев – Heroes: смотрите видео онлайн

Третью строчку Go_A отдали украинской певице Руслане, которая покорила сцену Евровидения-2004 с песней Wild Dances – "Дикие танцы". Следует отмечать, что это было лишь второе участие Украины на конкурсе и эта попытка увенчалась потрясающим успехом.

Руслана – Wild Dances: смотрите видео онлайн

Напомним, что онлайн-концерт Евровидения-2020 не предусматривает привычного конкурсного формата: зрители не голосовали за своих фаворитов и не определяли победителя, а просто наслаждались музыкой. К тому же, таким способом удалось отдать дань уважения тем композициям, которые участники создали специально для Евровидения-2020. Напомним, что за музыкантами сохраняется право представлять свою страну на Евровидении-2021, но они вынуждены презентовать новые песни.

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Руслана Go_A Евровидение 2020 LifeStyle
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