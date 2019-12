Группа "Антитела" презентовала зрелищный клип Stand up, снятый с поклонниками: видео

2019 год выдался для популярной украинской группы "Антитела" успешным и очень насыщенным. Артисты представили свой альбом HELLO, песни с которого вживую услышали более 70 тысяч поклонников во время стадионного тура. Именно это решили показать музыканты коллектива в новом клипе Stand up.

Десятки концертов в Украине и странах Европы, пять новых клипов, выпуск студийного альбома, почетное звание молодежного посла UNICEF и орден "За заслуги" III степени – это далеко не все успехи, которыми могут похвастаться "Антитела", в частности, солист группы Тарас Тополя. В конце 2019 года артисты решили порадовать поклонников еще одним сюрпризом: клипом на песню Stand up. Ролик стал очень особенным, ведь в нем "Антитела" показали эффектные кадры, сделанные во время турне, и передали атмосферу, которая царит на концертах коллектива.

Читайте также: Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт

"Все, что произошло в 2019 году, это логический результат работы большой команды единомышленников и еще одно подтверждение того, что Антитела на правильном пути. Наш фундамент – большая идея того, что артист – для людей и ради людей. Мы поем о жизни и честны перед нашими поклонниками во всем, что делаем. Наши песни помогают и дают надежду многим людям, и они приходят к нам на концерты, чтобы почувствовать немного больше чем мелодии, чтобы присоединиться к большому сообществу свободных, образованных, вдохновенных людей! Они все – наши единомышленники и это наш самый большой клад! " – рассказал Тарас Тополя.

Кроме этого, представители группы признаются: им еще есть чем удивлять своих поклонников. Тур Hello в 2020 году расширит географические горизонты и охватит более 50 городов Украины. Кроме этого, "Антитела" выступят в Польше, США, Канаде, Чехии и других странах. Меломаны уже начали покупать билеты на концерты коллектива, вдохновившись кадрами из зрелищного клипа Stand up.

Смотрите клип к песне группы "Антитела" Stand up: видео

"Антитела" – Stand up: текст песни

Вона сумує, над горами неважливих речей.

Вона сумує, між забавами дорослих дітей.

І день тримає, і веде крізь перевали ночей,

Любов шукає людей.

Припев:

Stand up! Виринає сяйво.

Stand up! Темряви нема.

Stand up! Це вона співає.

Stand up! Це душа твоя.

Зникає зайве в останню мить,

Сходить туман і вже не болить,

Я поселяю в тобі це слово,

Нехай звучить.

Передай всім далі, Передай всім!

Вона рятує, не питає ні богів ні ікон.

Вона рятує, укладає нам єдиний закон.

Де все минає, в горизонті нескінченних алей,

Любов шукає людей.

Припев