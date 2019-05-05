Группа "Антитіла" отыграет серию концертов с участником Евровидения: неожиданные детали

Популярная группа "Антитіла" уже с 25 мая начинает всеукраинский тур в поддержку альбома "Hello". Однако музыканты решили ехать в турне не сами, а пригласили к сотрудничеству особого гостя – участника Евровидения-2019 от Украины MELOVIN.

По словам фронтмена Тараса Тополи, именно представители группы "Антитіла" были инициаторами неожиданного сотрудничества. На протяжении всего тура по городам Украины MELOVIN будет выступать с коллективом на одной сцене. Организаторы, да и сами артисты, убеждают, что такая коллаборация будет зрелищной.

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Почему MELOVIN? Потому что он самостоятельный, яркий и безусловно талантливый артист со своим характером в музыке и в стиле. У нас много похожего,

– рассказал Тарас Тополя.

Свое участие в туре прокомментировал и участник Евровидения-2018 MELOVIN. Артист признался, что хотя предложение было довольно неожиданным, однако он его сразу же принял, чтобы с Тарасом Тополей стать примером для других звезд шоу-бизнеса.

"Предложение группы Антитіла о сотрудничестве было неожиданным для меня, но я, недолго думая, дал согласие. Заочно я давно знаком с Тарасом, следил за творчеством его коллектива и радовался их достижениям. У ребят очень честная музыка, это подкупает... Чего я жду от тура? Жду, что как можно больше музыкантов в нашей стране объединятся и будут помогать друг другу. Мы с "Антитілами" сделаем это, выйдя на одну сцену", – отметил MELOVIN.

Но это не все сюрпризы, которых могут ожидать поклонники группы "Антитіла" во время их тура "Hello". По словам организаторов, выступления станут самыми зрелищными и масштабными в истории коллектива. Для зрителей они готовят live-шоу, сценографию и видеоряд, который будет транслироваться на больших экранах. Не менее эффектной планируют сделать и сцену: ее размеры приравнивают к 5-этажному дому, а дизайн создан специально для этого тура.