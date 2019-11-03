Группа "Бумбокс" отменила концерт на Луганщине: известна причина

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"Бумбокс" отменил концерт в Северодонецке
"Бумбокс" отменил концерт в Северодонецке / rap.ua

Популярная украинская группа "Бумбокс" отправилась во всеукраинское турне. Однако не все поклонники смогут увидеть анонсированные концерты: коллектив внезапно отменил выступление в Северодонецке, что на Луганщине.

Об этом музыканты объявили на официальной инстаграм-странице. Согласно заметке, выступление "Бумбокса" было запланировано на 16 ноября в Ледовом дворце спорта. Однако за 2 недели до концерта коллектив, который возглавляет Андрей Хлывнюк, решил отменить концерт из-за нерентабельности.

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"16 ноября "Бумбокс" должны были играть туровый концерт в Ледовом дворце спорта города Северодонецк. К большому сожалению, мы вместе с промоутерами вынуждены отменить концерт. Причина – малое количество проданных билетов", – объявили музыканты.

Представители группы не уточнили, сколько именно билетов приобрели их сторонники. В то же время в публичном обращении артисты извинились перед людьми, которые ожидали их приезд в Северодонецк, и подчеркнули, что потраченные средства на билеты вернут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзі, 16 листопада Бумбокс повинні були грати туровий концерт в Льодовому Палаці Спорту міста Сєвєродонецьк. На превеликий жаль ми разом з промоутерами змушені скасувати концерт. Причина - мала кількість проданих квитків. Дякуємо і приносимо свої вибачення всім, хто купив квитки і чекав групу - вам повернуть гроші. Найближчий концерт Бумбокс відбудеться 2 листопада в Кременчуці, ГДК. Фото: @artur.radko #бумбокс#бумбоксмерч#таємнийкодрубікон#андрiйхливнюк#отменаконцерта#концертибумбокс#турбумбокс#северодонецк

Публикация от Бумбокс (@boomboxfamily)

Известно, что отмененное выступление "Бумбокса" должно было состояться в поддержку нового альбома "Тайный код: Рубикон". Коллектив записывал пластинку в Украине, Франции и США, а новые треки сразу получили немалую популярность среди меломанов. Сам альбом разделен на 2 части, в первую из которых вошли знаменитые дуэты с Тиной Кароль ("Бездна") и The Gitas ("Держи меня").

Ранее журналисты LifeStyle 24 анонсировали, что "Бумбокс" посетит 16 украинских городов, презентуя новые песни, которые уже успели стать хитами. Стартовало турне 19 сентября и продлится до 29 ноября. Успешные музыканты будут закрывать серию концертов "Тайный код: Рубикон" грандиозным выступлением в Сумах.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Бумбокс
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