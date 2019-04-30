Группа Evanescence возвращается в Украину с новым альбомом
Американская рок-группа Evanescence едет с концертом в Украину. Артисты выступят 20 сентября в столичном клубе Stereo Plaza.
Рок-группа представит альбом Synthesis в новой обработке с симфоническим оркестром. Об этом говорится на официальной странице группы в Instagram.
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Это четвертый студийный альбом Evanescence, вышедший в 2017 году и который разошелся тиражом в 25 млн. Кроме того, альбом вошел в топ-10 Billboard и топ-30 британского чарта.
Идея появилась из одной только мысли: "Как круто будет сделать новые версии песен с оркестром и электронными элементами". Все превратилось в большую снежную лавину достаточно быстро, благодаря нашему опыту, а также профессионалам, которые поддержали эту идею,
– призналась солистка группы Эми Ли.
Редакция LifeStyle24 предлагает вспомнить одни из самых популярных песен группы Evanescence 9-летней давности.
Bring Me To Life
Lithium