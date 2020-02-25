Группа Go_A отреагировала на проблемы со звуком во время Нацотбора на Евровидение-2020

Сегодня, 25 февраля, представители Украины на Евровидении-2020 дали свою первую пресс-конференцию после победы на Национальном отборе. Группа Go_A отреагировала на громкий скандал с техническими неисправностями, который разгорелся после финала конкурса.

Финал Национального отбора на Евровидение-2020 отметился резонансным скандалом. Группа TVORCHI обвинила организаторов в непрофессионализме из-за технических неполадок со звуком во время своего выступления. По словам солиста Джеффри Кенни, он слышал в наушнике лишь себя, а не музыку трека. Впоследствии выяснилось, что подобные проблемы испытали и другие артисты KRUTЬ, Джамала и Тина Кароль.

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Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, не стал плохой звук на пути победителям группы Go_A. Музыканты отметили, что прямой эфир предполагает немало существенных деталей, с которыми им не приходилось сталкиваться даже во время живых выступлений. Однако коллектив сумел подстроиться под нововведения и достойно выступить в финале Нацотбора на Евровидение.

Понимаете, видеосъемка – это специфический процесс. Конечно, надо привыкнуть к звуку, который там. Но я не могу сказать, что у нас был плохой звук. У нас все прошло нормально. Не так, как на наших концертах, не так, как мы привыкли работать, но подстроились и смогли,

– прокомментировала фронтвумен группы Екатерина Павленко.

Что известно о скандале с коллективом TVORCHI?

Сразу после финального шоу группа TVORCHI обвинила организаторов Национального отбора на Евровидение-2020 в непрофессиональности. Солист Джеффри Кенни заявил, что во время выступления в полуфинале и финале он не слышал музыки сингла Bonfire – голос беквокалистов в наушниках звучал настолько громко, что было трудно услышать себя. Коллектив не скрывал своего возмущения и заверил, что больше никогда не вернется на сцену Национального отбора.

Организаторы конкурса не замедлили с ответом, отметив, что на самом деле у группы TVORCHI была исправна аппаратура, и звук был. По словам музыкального продюсера шоу Руслана Квинты, солисту TVORCHI Джеффри Кенни просто не хватает опыта живых выступлений. Именно поэтому артист выпал из тональности и показал нестабильный вокал. Подобные моменты происходили на всех этапах отбора.

Прямая трансляция пресс-конференции группы Go_A: смотрите видео онлайн