Группа KAZKA обнародовала эротический фрагмент нового клипа: видео 18+

Популярная группа KAZKA шокировала поклонников. В сети артисты анонсировали новый клип, показав эротическое видео с солисткой Александрой Зарицкой.

На кадрах видно, как певица позирует перед камерой в сексуальном светлом наряде и с мокрыми волосами. Обнаженные мужчины открывают рот Александры Зарицкой и эротично вытягивают оттуда красную нить.

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Уже в заметке представители группы KAZKA отметили, что начали сотрудничество с известным клипмейкером Аланом Бадоевым. Именно он снял для коллектива эротический ролик, который уже успел взбудоражить сеть. А вот когда меломаны смогут увидеть весь клип к песне "Палала", пока неизвестно.

Ныряй в глубины себя, следи за красной нитью, жди новый видеоклип KAZKA, созданный Аланом Бадоевым. Вскоре,

– анонсировал коллектив.

Известно, что трек "Палала" войдет в новую студийную пластинку группы KAZKA, которую артисты назвали Nirvana. Композицию они презентовали в последние дни ноября на ютуб-канале, а уже в заметке к ней сделали намек на эротический клип.

"Глубоко в твоем сердце вьется волшебная красная нить. От нее становятся красными щеки, и вышивка на рубашке манит парней, как магнит. Эта магия чувств однажды зажжет все вокруг. И нет от того огня защиты, не придумали, не нашли. Что же тут поделаешь? Гори!"– объяснили особенность песни участники KAZKA.

Слушайте новую песню группы KAZKA – "Палала": аудио