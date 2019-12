Группа KAZKA выпустила долгожданный клип на песню "Палала": горячее видео

Украинская попгруппа KAZKA уже 27 декабря презентует свой второй студийный альбом NIRVANA, а пока радует своих поклонников новым музыкальным видео на новую песню "Палала". Клип с элементами эротики появился на ютуб-канале группы 24 декабря.

Первый видеоклип на песню с альбома NIRVANA снял знаменитый клипмейкер Алан Бадоев, а продюсером стал Юрий Никитин. Музыканты из группы признаются, что это их самая откровенная видеоработа за все творчество. Да и не удивительно, ведь солистка группы Александра Зарицкая появилась в бельевых образах, а вместе с ней - несколько мужчин и женщин. Вся стилистика клипа выполнена в красных цветах, а главным символом стали красные нити, которыми "сшивали" героев клипа.

Видео "Палала" - о страсти, которой невозможно сопротивляться, любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только гореть,

- говорится в описании к видео.

KAZKA - Палала: смотрите видео онлайн

Добавим, что кроме украинской версии песни "Палала", премьера которой состоялась еще 29 ноября, музыканты записали англоязычную версию трека под названием Nobody Like You. Ранее звезды уже представили своих 5 новых хитов из будущего клипа NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" и "Грай".

Текст песни "Палала" KAZKA:

Показав

Ти мені кохання-блискавку,

Та між двох світів

Надіслав

Ти мені листівку-ластівку

З теплих островів.

Я лечу до тебе крізь туман.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам’ятай, герою —

Це і мій роман.

Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!

Ти вивчав

Кожен рух та кожну витівку.

Вірив і довів.

Цілував

Плечі крізь червону вишивку,

Та й не червонів.

Тільки я багряна, як тюльпан.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам’ятай, герою —

Це і мій роман.

Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!

Падала в обійми, закривала очі.

Пролітало літечко, пролітали ночі.

Говорили люди, він мені хороший.

А я все палала і згорали мої очі.

Чом ти, місяченьку, та й мені не сяєш?

Серденько дівоче та й до тла згораєш.

А я не гуляла, я й не дівувала

Розкоші кохання так і не пізнала.